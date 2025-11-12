Sanidad y las comunidades del PP llegan a un acuerdo para compartir los datos básicos de los cribados

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles compartir por ahora los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix -número de invitaciones participar en los programas, respuesta a las mismas y positivos que resulten- antes de ampliar a otros en el futuro, informa EFE.

"Hoy podemos decir que tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de los datos de los tres indicadores "básicos" de cualquier programa de estas características, que la Comisión de Salud Pública acabará de definir mañana para que hacerlo homogéneos entre todas las comunidades. A partir de ahí, irán trabajando para añadir otros nuevos para la mejora de la vigilancia del cáncer.

La Comisión de Salud Pública acabará de perfilarlos este jueves para hacerlos homogéneos entre todas las comunidades, y el Ministerio espera que los que no los hayan remitido ya, lo hagan en breve y en el formato que deseen.

En este sentido, García ha lamentado el haber tenido que llegar hasta aquí "después de semanas completamente insostenibles", porque los datos que este miércoles han aceptado dar "en la forma y fondo que ellos querían, lo podían haber hecho desde el día uno".

Ha recordado que varias comunidades ya facilitaron estos y más datos en cuanto se les pidió, otras manifestaron su intención de hacerlo y un tercer grupo se negó en rotundo en una "especie de cruzada para desacreditar al Ministerio de Sanidad".

García ha repetido que la única intención de su petición era "poder analizar los datos con las comunidades autónomas y poder ver en qué se puede mejorar" tras los fallos detectados en miles de mamografías en Andalucía.

Con todo, ha mostrado su satisfacción porque las comunidades del PP hayan "reculado, recapacitado y hayan entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones y darle confianza a los ciudadanos y ciudadanas de este país".

"He visto mucha voluntad", ha remarcado Mónica García, que confía en que este mismo "espíritu de cooperación y coordinación" lo tengan también cuando se les vuelva a plantear sacar adelante un plan de invierno con actuaciones homogéneas en todo el territorio para hacer frente a los virus respiratorios que colapsan cada año el sistema sanitario.

Andalucía colgará los datos "inmediatamente"

Desde Madrid, una de las comunidades con la que más fricciones ha habido por el tema de los cribados, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha señalado que el Interterritorial ha servido para evidenciar que "no se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo".

En este sentido, ha asegurado haber recibido de la ministra el compromiso de "no participar en este circo mediático que ha ocurrido y que no beneficia a nadie". Matute ha negado que haya rechazado facilitar sus datos porque, entre otras cosas, están publicados en la memoria del Sermas.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha vuelto a exigir la homologación de los indicadores y la puesta a disposición de una plataforma digital adecuada, sin la cual la recogida de datos sobre programas de cribado "no será útil".

Sanz ha lamentado que, una vez más, García en vez de cumplir con sus deberes, haga un "uso partidista" del Ministerio incumpliendo su responsabilidad en materia de cribados; en este sentido, ha recordado que Andalucía nunca se ha negado a dar los datos, es más, "colgará de inmediato sus indicadores sobre cribados en la Red Nacional de Cribados tras la reunión del Consejo Interterritorial".

Ampliar el cribado de cáncer de colon a los 74 años

En otro orden de cosas, el Consejo Interterritorial igualmente ha aprobado este miércoles la tramitación del proyecto normativo que actualiza la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para ampliar el cribado de cáncer colorrectal a los 74 años e incluir 10 nuevos programas neonatales para enfermedades endocrino metabólicas.

En concreto, las nuevas pruebas de talón que financiará el SNS son la acidemia propiónica, deficiencia primaria de carnitina, deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga, acidemias metilmalónicas, acidemia isovalérica, la inmunodeficiencia combinada grave, atrofia muscular espinal, aciduria 3-hidroxi-3- metilglutárica y adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X.

Con ellas, el programa pasa a incluir un total de veintiuna enfermedades congénitas detectables mediante la prueba de talón, además del cribado neonatal de cardiopatía congénita.

Asimismo, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las comunidades tiene como objetivo actualizar la cartera común de servicios de salud pública en lo relativo a la información y vigilancia, especialmente en la preparación y respuesta ante alertas y emergencias, así como la de atención primaria, en lo que respecta a las actividades de información y vigilancia para la protección de la salud.

La actualización acordada pasa también por mejorar la accesibilidad en técnicas de reproducción humana asistida y en rehabilitación funcional, así como ampliar el límite de edad del cribado de cáncer colorrectal a los 74 años.

En materia de cáncer también, el pleno ha dado luz verde a dos acuerdos por un importe total de 2 millones de euros destinados a impulsar la lucha contra el cáncer en España, mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Uno de ellos, dotado con un millón, irá destinado a consolidar la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer a nivel nacional.

Los fondos serán gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), con una distribución equitativa entre todas ellas de 55.555 euros con el fin de fomentar la autoevaluación, el desarrollo de capacidades y la certificación de centros integrales de cáncer conforme a los estándares europeos.

El segundo, igualmente dotado con un millón, se dedicará al sistema de vigilancia de cáncer; la partida se distribuirá a todas las comunidades siguiendo un criterio de distribución mixto: 60% de manera lineal, aplicando un importe mínimo, y un 40% por criterios poblacionales.

Por último, se ha aprobado el “Procedimiento para la emisión de certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas, un paso esencial para la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de la exposición en el ámbito laboral, doméstico o ambiental en España.