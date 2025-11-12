La UCO avala la copia total de los móviles del fiscal general: "Es imposible un volcado selectivo"

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han justificado este miércoles el volcado "total" de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado porque es "imposible" un "volcado selectivo" por cuestiones técnicas u operativas durante el registro, según informa EFE.

La penúltima jornada del juicio por presunta revelación de secretos a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo ha comenzado con los detalles de los registros inéditos de la UCO el 30 de octubre de 2024 en el despacho oficial del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, que quedó fuera del procedimiento.

Unos registros que dieron lugar a informes claves de la causa y que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado desde el inicio al considerarlos nulos por una amplia vulneración de derechos fundamentales, tal y como expusieron al inicio del juicio.

Durante sus declaraciones, los agentes de la UCO han relatado que aquel día hicieron un volcado "integral" de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, salvo en el caso del ordenador de mesa, donde hubo una "selección específica".

Esa selección específica, según uno de los agentes, se ciñó a la información que podía ser del 8 de marzo en adelante -como ordenó el juez-. Otro compañero suyo ha indicado que se incautaron los "archivos de interés" indicados por el jefe del dispositivo, si bien no ha recordado si estaban limitados a una fecha concreta.

La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, ha puesto hincapié en si los agentes respetaron el "marco temporal" impuesto por el juez -del 8 de marzo al 30 de octubre- para incautar la información o el volcado fue "desproporcionado", como así lo puso de manifiesto, junto al Ministerio Fiscal, durante el registro.

"En la medida de lo posible, había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos; es lo que habitualmente nos toca hacer", ha justificado un agente.

A preguntas de la defensa, los agentes han explicado que hicieron un copiado total de los móviles del fiscal general, de sus tres cuentas de correo electrónico, de la información depositada en la nube y también del disco duro con información del anterior ordenador de sobremesa.

En el caso de los móviles, ha explicado uno de ellos, la herramienta "no permite hacer una extracción parcial de la información". "Técnicamente es imposible hacerlo de otra forma, hay que hacer un volcado total", ha dicho otro.

Los miembros de la UCO han incidido en que era tal el volumen información que "revisar uno por uno los archivos" durante un registro "es inviable". Se necesitarían semanas, ha apuntado uno.

"Primero se copia y después se procesa la información" tras el expurgo del material que excede las fechas indicadas por el juez -después acotadas del 8 al 14 de marzo-, ha añadido otro.

"Utilizamos herramientas para expurgar la información y que solo se analizase del 8 al 14", ha precisado este agente, quien, como otros, ha reconocido la "colaboración activa" que mostró el fiscal general del Estado, que informó de que había cambiado recientemente de móvil.

Tras los agentes, está previsto que este miércoles declare Álvaro García Ortiz como acusado de filtrar el correo electrónico que el 2 de febrero de 2024 envió el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un fiscal en el que reconocía dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto.