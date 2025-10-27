La Universidad de La Laguna veta un acto de Vito Quiles porque ampara "la desinformación"

La Universidad de La Laguna (ULL) ha informado este lunes de que no autorizará la celebración de un acto anunciado en redes sociales bajo el lema 'España combativa', promovido por Vito Quiles, y justifica su decisión en que no puede "amparar la difusión de desinformación". Tampoco puede dar altavoz a mensajes "contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas", esgrime la institución académica tinerfeña en redes sociales, informa EFE.

Recuerda que su "obligación prioritaria es velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora", por lo que no autoriza "actividades que puedan ponerlos en riesgo". Y añade que se reafirma en su "compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas".

Vito Quiles, trabajador de EDATV y colaborador de Se Acabó La Fiesta (SALF), ya ha sido vetado en otras instituciones académicas como la Universidad de Granada o la Pablo Olavide de Sevilla con argumentos similares a los esgrimidos por la ULL.