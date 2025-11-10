La Xunta, a favor de un canal de TVE en gallego

El pasado octubre echó a andar La 2 Cat, el canal de Televisión Española con programación mayoritariamente en catalán (un 70% de inicio) bajo el lema La que parla com tu (la que habla como tú). La corporación estatal encuadró este lanzamiento en un incremento del compromiso con los idiomas oficiales del Estado diferentes del castellano. Y, desde Galicia, las voces que apuestan por más contenidos en gallego en TVE —caso de A Mesa pola Normalización Lingüística— señalaron La 2 Cat como modelo también para el país gallego en un contexto en el que, en fechas recientes, agradecieron que el actual presidente “empiece a cumplir compromisos” respecto a nuestra lengua.

La posibilidad de un canal televisivo en gallego más allá de los dos de la TVG planeó este pasado lunes en Donostia durante la constitución del nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales, el órgano estatal que sustituye al creado en 2007 por el Gobierno de Zapatero —prácticamente desactivado en tiempos de Rajoy y que volvió a funcionar en los últimos años—. Así lo evidenció el secretario xeral da Lingua de la Xunta, Valentín García, representante del Ejecutivo gallego en el encuentro.

El nuevo Consejo nace, al amparo de un real decreto dictado el pasado septiembre, con novedades como la incorporación, en calidad de miembros de pleno derecho, de los Gobiernos de las autonomías con lenguas propias oficiales. Como representante gallego, informa la Secretaría Xeral, García trasladó “la importancia de que los programas de gestión del Estado atiendan a la realidad plurilingüe” en ámbitos como la Justicia, pero también en la televisión.

“Se hizo hincapié —destaca Lingua— en la necesidad de que los idiomas oficiales como el gallego tengan una mayor presencia en las corporaciones de radio y televisión públicas”. En este sentido, destacó García, “acabamos de ver cómo Televisión Española firmó un convenio con la Generalitat para la creación de un canal generalista en catalán y vemos significativo que este compromiso se extienda a todas las lenguas oficiales”.

El secretario xeral se mostró favorable a esta reivindicación en un contexto en el que, dice, el nuevo Consejo puede ser también un “gran observatorio” en el que “todos podemos aportar para que todas las lenguas oficiales ocupen el lugar que merecen en la vida pública”. El “pacto por la lengua” que, dice, ultima su departamento, se encuadra también en esa dirección.

En los compromisos de RTVE puso también el foco en la reunión el presidente de la Real Academia Galega (RAG). En su intervención ante el Consejo, informa la RAG, Henrique Monteagudo “solicitó que se agilice la incorporación del gallego a la oferta de RTVE, de manera especial en la dirigida al público infantil a través de Clan TVE”.

“La representación del ente público —agrega la Academia— confirmó que, tal como se anunció el pasado mes de enero, se está trabajando para cumplir con este compromiso”. Considera la institución que “constituye una contribución muy relevante para frenar la pérdida de gallegohablantes en los primeros años de vida y para que los niños y niñas castellanohablantes se familiaricen con la lengua propia de Galicia”. Monteagudo resalta, asimismo, que las academias puedan tener asiento en el Consejo.

El Gobierno de España reivindica su “compromiso” con el gallego

Desde Galicia acudió también al estreno del nuevo Consejo el delegado del Gobierno de España, Pedro Blanco. “Vamos a seguir trabajando para que hablar gallego sea un ejercicio pleno de libertad de derechos lingüísticos reconocidos y garantizados”, sostiene en un contexto en el que, asegura, ese “compromiso” se “materializa en medidas concretas” como permitir el uso de los idiomas oficiales más allá del castellano en el Congreso, el apoyo económico a la Real Academia Galega o la aportación de 2 millones de euros de fondos europeos de recuperación al Proxecto Nós.

El órgano que ahora echa a andar, agrega Blanco, concibe el gallego “como un motivo de unión y no de división” y por eso, dice, el Gobierno de España “reclama a la Xunta más implicación y ambición en las políticas lingüísticas”. “La situación actual del gallego es preocupante”, especialmente entre la juventud, resalta, y por eso es necesario “trabajar conjuntamente para que el gallego tenga el espacio y el respeto que merece”.