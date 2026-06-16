Zapatero se sienta ante Calama con cuatro delitos bajo la lupa y muchas incógnitas por despejar

Un mes después de que su imputación cayese como una auténtica bomba atómica, sobre todo en el ámbito de la izquierda, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se sienta a dar explicaciones como investigado en la Audiencia Nacional. El instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha reservado un par de días en la agenda –miércoles y jueves– para una comparecencia de la que está muy pendiente el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la mesa, cuatro delitos –tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando–, dos piezas separadas y muchas preguntas por responder sobre su relación laboral con Análisis Relevante –la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez–, el rescate de la aerolínea Plus Ultra o las joyas encontradas en el registro de su oficina.

El magistrado, en su auto de imputación, sitúa al exlíder del Ejecutivo en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos". Es él, apunta, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Eso sí, continúa el escrito, evitando "en lo posible" la "ejecución directa de las gestiones más comprometidas". Para colocarle como "núcleo decisor y estratégico de la red", el instructor se apoya, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas. Sobre todo, al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra.

El rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó a la aerolínea en 2021 es, precisamente, uno de los elementos centrales de la causa. El instructor sospecha que Zapatero pudo influir en la concesión del mismo, algo que él ha negado. "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad", reza uno de los mensajes extraídos por el Homeland Security Investigations del móvil de Reyes Rojas, un dispositivo que Estados Unidos hizo llegar a las autoridades españolas el pasado 18 de marzo –en plena tensión diplomática y tras la reactivación de una orden de detención contra el empresario venezolano– y cuya nulidad busca la defensa de Zapatero.

¿Gestiones para Plus Ultra?

Calama, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social, algo fundamental para acceder al préstamo. Un encuentro del que se tiene constancia por un mensaje que Koldo García habría reenviado a su jefe, el entonces ministro José Luis Ábalos, quien también habría almorzado con el expresidente. Zapatero deberá, por tanto, aclarar si ambas citas se produjeron y si en las mismas se trataron cuestiones relativas a Plus Ultra.

El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Una 'offshore' con un origen confuso

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. El juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para su creación. Y lo hace en base a dos correos que conecta entre sí. En el primero, fechado el 26 de enero de ese año, María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, comunica a Cristóbal Cano, gestor de Martínez, que un escolta había reservado una mesa para ese mismo día en un restaurante de Madrid a nombre de "Julio". En el segundo, del 27 de enero, Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Center, da indicaciones a Martínez sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

El problema es que los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el auto de imputación del expresidente ofrecen distintas versiones en relación a la comida en el restaurante Portonovo. En un oficio de abril, los investigadores sostenían que a aquel encuentro acudieron Martínez y Guerrero, algo que Calama repite en su resolución. Otro de los pasajes en los que se refiere al encuentro, señala que los que lo mantuvieron aquel día fueron Zapatero y Martínez. Hasta el momento, el expresidente del Gobierno ha trasladado por activa y por pasiva que "jamás" ha tenido una sociedad ni en España ni en el extranjero.

Los pagos de Análisis Relevante

Tanto los investigadores como el magistrado conectan todo esto, al mismo tiempo, con los pagos que tanto Zapatero como la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav– recibieron de sociedades de la trama. Destaca, sobre todo, la consultora Análisis Relevante, que tiene entre sus clientes a Plus Ultra y que habría abonado 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la agencia en seis años. Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Gobierno dijo que esos cobros a su nombre eran por su papel como consultor –realizaba informes tanto orales como escritos–. Y que cuando le plantearon ese desempeño, él propuso que la agencia de sus hijas "hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y de apoyo a mí como consultor".

Según los informes policiales, WhaTheFav y Análisis Relevante firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por el cual la primera se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de la segunda o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos". Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes ya elaborados a los clientes de Análisis Relevante por parte de la agencia. Tareas de "escasa entidad técnica" que hacen sospechar a los investigadores de que la empresa de las hijas "pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica".

También llama la atención de los investigadores que WhaTheFav hubiera cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón con "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Y también que la secretaria de Zapatero estuviera en permanente contacto con el gestor de Martínez para saber cómo realizar la facturación –desde los conceptos al trimestre en el que deben imputarse–. "Lo anterior pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, dirigida a generar un soporte documental", sostiene la UDEF.

La influencia sobre autoridades venezolanas y las joyas

El instructor considera que hay indicios para sostener que la trama no solo hizo gestiones orientadas al rescate, sino también ante el venezolano Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para asegurar la autorización de vuelos de la aerolínea. El 30 de julio de 2021 Martínez pidió ayuda al presidente de la autoridad aeronáutica en relación a un vuelo. El mayor general le respondió con un mensaje que daba a entender el visto bueno: "Esos son los vuelos. No hay más". Al día siguiente, Martínez recibió una felicitación de una persona que tenía registrada en su agenda como Z: "En tiempo y forma, exitosa gestión". Los investigadores dan por hecho que tras esa letra se esconde el expresidente. Demostrarlo constituiría la primera prueba directa de cargo contra el investigado.

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Otra de las cuestiones que sobrevuelan el interrogatorio es la relativa al papel de Zapatero en el mercado de petróleo. En uno de sus informes, la UDEF incorporó una carta de intenciones (Letter of Intent) fechada el 30 de octubre de 2023 y dirigida al exlíder del Ejecutivo por China International Cultural Technology Resources Group (CICTR). Según los agentes, esta carta forma parte de una mecánica establecida por la que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigirse mediante la preceptiva LOI (Letter Of Intent)". Un elemento que Calama también incorporó a su auto de imputación.

Y luego están las joyas localizadas durante la entrada y registro de la oficina de Zapatero. El pasado viernes, tras recibir la tasación pericial de las piezas –que situó su valor en 1,3 millones–, el instructor abrió una pieza separada y le imputó dos nuevos delitos: fraude fiscal y contrabando. Calama emplazó a Zapatero a dar esta misma semana durante su declaración como investigado las explicaciones pertinentes sobre el origen del ajuar. Es decir, a aclarar si las joyas son suyas o de su mujer, si proceden de una herencia o de regalos, si están declaradas ante la Hacienda Pública o si, en caso de haberlas traído él de fuera, entraron en territorio europeo respetando controles y obligaciones fiscales.

La defensa de Zapatero, que ejerce el prestigioso procesalista Víctor Moreno Catena, solicitó a comienzos de semana que el interrogatorio previsto dejara fuera la parte de las joyas, de forma que el investigado tuviera más tiempo para recopilar la documentación necesaria y aportar una tasación propia. El instructor, sin embargo, ha rechazado la petición al entender que la apertura de la pieza separada "no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación". Así, recuerda que la intervención de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo. "Y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa", completa el instructor.