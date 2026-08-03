Manifiesto conmemorativo y de reconocimiento colectivo de la "Asociación para la colaboración con los trabajadores de Sintel"

Han pasado veinticinco años desde ese 3 de agosto en el que se desmontó el Campamento de la Esperanza, pero lo que no se desmontó fue la dignidad, la solidaridad y la memoria, por eso el recuerdo aún permanece vivo.

Aquel acontecimiento que durante seis meses despertó la atención y el interés de todo el país a través de la prensa, radio y televisión, llegando a ocupar un lugar en la actualidad nacional, quedó grabado en nuestra memoria colectiva, queremos dirigir unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a quienes nos ayudaron en esa lucha pacífica pero muy firme en defensa del empleo y que hicieron posible aquella realidad que hoy forma parte de nuestra historia.

Hoy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al esfuerzo y confianza de miles de personas anónimas así como a centenares de organizaciones, entidades, instituciones públicas, al mundo de la cultura, asociaciones, a profesionales de los medios de comunicación y colaboradores que, con su apoyo, compromiso y solidaridad, hicieron posible aquella experiencia inolvidable de lucha sindical y resistencia al poder máximo representado por la primera multinacional Telefónica, el gobierno de Aznar y sus aliados, después de una privatización escandalosa y un vaciado patrimonial que terminó llevando a SINTEL a la quiebra.

Nos arrebataron salarios, empleo y futuro laboral, pero “NO PUDIERON ARREBATARNOS NUESTRA DIGNIDAD COMO CLASE TRABAJADORA” gracias a esa corriente solidaria que surgió en todos los ámbitos de la sociedad y en muchos pueblos de España, empezando por las organizaciones sindicales que con sus comités de empresa y secciones sindicales nos trasladaban su solidaridad a través de telegramas y nos hacían aportaciones económicas para fortalecer la caja de resistencia que nos permitiría mantener durante 187 días esta lucha, ya que llegamos a tener 13 nóminas sin cobrar.

El pasado día 6 de junio la Asamblea General aprobó la disolución y liquidación de esta Asociación después de 25 años cumpliendo con los fines para los que se había creado y también aprobó prácticamente por unanimidad donar todo el patrimonio existente a organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con este último acto queremos revertir a la sociedad parte de lo que nos dio.

Coincidiendo con este 25 aniversario se ha publicado un libro con la historia de SINTEL, lleva por título “NOSOTROS DIJIMOS NO”, publicado por la editorial Atrapasueños y cuyo autor es Adolfo Dufour Andía.

¡A TODOS, SIN EXCEPCIÓN, NUESTRO AGRADECIMIENTO Y NUESTRO RECONOCIMIENTO PERMANENTE!