El Cervantes considera machista la Constitución Española: "Es el reflejo de un pacto de caballeros"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha asegurado este martes que su institución "no ha roto ningún puente" con la Real Academia Española, por lo que en un clima de normalidad se mantendrá la relación con ella para "todo lo que sea colaborar para bien". García Montero ha hablado así de las relaciones con la RAE después de criticar semanas atrás que esté al frente de la institución Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo.

Y todavía ha añadido: "La Academia, por lo visto, se sintió molesta por que yo dijera que prefería un director que fuese filólogo y estudioso del lenguaje que un catedrático de derecho administrativo. Por eso, con admiración recuerdo el trabajo de Víctor García de la Concha, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Albar o Darío Villanueva. Nosotros, en ese sentido, seguimos admirando el trabajo de los filólogos en la Academia".

Este ha sido uno de los asuntos presentes en un encuentro con periodistas previo a la presentación en su sede madrileña del Anuario del Instituto Cervantes, El español en el mundo 2025, que contiene cifras actualizadas de hablantes, repasa la situación del español como lengua de herencia en países como Estados Unidos o Reino Unido, y analiza incluso el voto hispano en las últimas elecciones estadounidenses.

30 millones de hablantes de español más

En cuanto a cifras, el anuario constata que los hablantes de español han crecido 30 millones en 2025, un 5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 630 millones de hablantes potenciales, mientras que el ritmo de crecimiento mantenido de aprendices de esta lengua podría conducir a una cifra de 100 millones de estudiantes antes de que termine el siglo, si el nivel de institucionalización de la enseñanza es el adecuado.

Asimismo, la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera en 2025 por primera vez los 500 millones de hablantes —hasta 520 millones, concretamente—. En esta línea, la comunidad de hablantes de español con dominio nativo ha pasado a ser la tercera mayor del mundo, por detrás del chino mandarín y el hindi —esta última es la segunda comunidad nativa más grande del mundo debito al intenso crecimiento demográfico de la India—.

Más datos. El porcentaje total de crecimiento de hablantes con dominio nativo desde 2012 es del 22%; su evolución demográfica natural se ha ido ralentizando, al tiempo que ha aumentado la emigración hacia y entre los países hispanohablantes. Por su parte, el grupo de hablantes con competencia o habilidades limitadas ha crecido desde 2012 un 79%, impulsado por la enseñanza de español en los sistemas educativos de varios países de Europa, Estados Unidos y Brasil. Además, el porcentaje total de crecimiento de los aprendices de lengua española desde 2012 es del 36%, debido a la institucionalización del español como lengua extranjera y a su creciente presencia en espacios educativos y sociales.

Otra de las conclusiones anticipa que la combinación de las lenguas españolas e inglesa es la más prometedora con vistas a la comunicación internacional, tanto por el peso conjunto de sus comunidades nativas (alrededor de 1.000 millones de hablantes), como por el número de países en los que una u otra es oficial (más de 75), como por el prestigio de las culturas y los conocimientos a los que sirven de expresión. Y se constata, en esta dirección, que el porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, si bien a gran distancia del número de páginas en inglés.

Nos interesa mucho identificar al español como identidad abierta y enriquecedora en Estados Unidos Luis García Montero

El anuario, de 573 páginas, incluye estos y otros muchos datos actualizados, así como un compendio de artículos recogidos bajo epígrafes como El español en el mundo, En español en las relaciones internacionales, El español como lengua de herencia o El español como expresión de valores democráticos. Este último tema interesa especialmente al Cervantes porque, tal y como ha remarcado García Montero, "hay países donde se defiende una identidad cerrada que quiere considerar al otro un enemigo, y hay culturas que quieren establecer identidades abiertas que reconozcan la diversidad y el enriquecimiento".

"Estados Unidos es uno de los países que más está utilizando el debate feminista, llamando incluso feminazis a las mujeres que defienden la igualdad", ha continuado, para acto seguido subrayar que a la institución que él dirige le "interesa mucho identificar la situación del español como identidad abierta y enriquecedora en Estados Unidos con el ataque al feminismo que ocurre allí". "Hablar del español y los valores democráticos se relaciona con la situación de los valores democráticos en el mundo", ha apostillado.

Y todavía ha desarrollado: "En los distintos trabajos (del anuario) hay un análisis sobre la situación de una comunicación que a través de los nuevos soportes digitales se basa mucho en bulos y mentiras, y sobre la responsabilidad que tienen los periodistas y los informadores para informar de la verdad y no dejarse arrastrar por los bulos. Ese es un planteamiento que está en algunos de los estudios que hablan de valores democráticos. En el caso de Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación de los hispanos y que desde la Casa Blanca aparte de borrar la web en español, se ha dicho que los hispanos son violadores y se comen a las mascotas, nos interesa mucho ver de qué manera se falsifica la información".

Constitución machista

También dentro de este capítulo sobre el español como expresión de valores democráticos hay un artículo titulado El poder de las palabras: género, Constitución y ciudadanía, firmado por la catedrática de Derecho constitucional en la Universidad de Sevilla Ruth Rubio, junto a Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. La primera, presente también en el encuentro con la prensa, ha apelado a una reforma de la Constitución Española que la haga "inclusiva e igualitaria" y, a preguntas de los periodistas sobre si nuestra Carta Magna es machista, ha respondido tajante: "Totalmente".

Así, ha recordado que nuestra Constitución "es el reflejo de un pacto de caballeros" y resultado de un "proceso constituyente donde ninguna mujer fue incluida como madre de la Constitución, que solo tiene padres". "En ese sentido, es diferente a la republicana, que sí tuvo a Clara Campoamor en el comité de redacción", ha recordado, reiterando que "la mujer está totalmente ausente" en el texto, y "con alguna pequeña salvedad, aparece mencionada en el ámbito doméstico y matrimonial".

Para Rubio, de esta manera, es "tan llamativo lo que se dice en la Constitución como lo que no se dice", por lo que reivindica que más allá de aspectos lingüísticos, "también denota androcentrismo lo semántico, lo que se considera materia constitucional porque aparece en ella". "En la Constitución no aparecen derechos sexuales y reproductivos porque se consideran del ámbito privado, tampoco aparecen los cuidados", ha destacado.

Sin embargo, ha mostrado igualmente su cautela antes una posible reforma constitucional para que sea "inclusiva e igualitaria", porque aunque la agenda académica estaría planteada, "vivimos un momento de un movimiento transnacional antigénero, que se está cebando en el campo constitucional". "Orban lleva once reformas constitucionales en Hungría, todas en sentido reaccionario, así que en estos tiempos complicados no sé si ganaríamos o perderíamos en caso de abrir el melón de la reforma constitucional", ha advertido.

Lo que verdaderamente distingue al español es esa vocación de diálogo, de diversidad interna, su capacidad de unirnos sin uniformar ni imponer José Manuel Albares

Después del encuentro con la prensa ha tenido lugar la presentación formal del anuario con presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien a su vez firma también un artículo llamado El español: lengua de diplomacia y derecho internacional. Durante su intervención, Albares ha defendido que este es un "momento complejo" en el que "el diálogo es más necesario que nunca para el entendimiento internacional". "El español sigue siendo nuestra mejor herramienta de diplomacia y cooperación, ya que construye comunidad, lazos de cercanía y confianza. Hoy eso toma mayor relevancia que nunca y es un valor diferencial que debemos cuidar", ha remarcado.

Además, ha definido al español como "una lengua de cultura con enorme valor político, geoestratégico y económico", aprovechando para reivindicar su relevancia en tiempos de crispación: "Lo que verdaderamente distingue al español es esa vocación de diálogo, de diversidad interna, su capacidad de unirnos sin uniformar ni imponer. Es un idioma que se enriquece día a día desde hace más de diez siglos con las aportaciones de todos quienes lo hablamos, de nuestras sociedades mestizas. Somos una lengua rica en acentos que todos sentimos como nuestros porque nos hermanan. Es una lengua que se ha hecho fuerte desde la diferencia y la inclusión, y por eso constituye una de las expresiones más genuinas de los valores democráticos".