La alfombra roja de la especulación inmobiliaria: los fondos se citan en Madrid y los inquilinos salen a la calle

Este jueves el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración frente a la convención inmobiliaria Rental Housing Forum, un encuentro que reúne en Madrid a fondos de inversión, gestoras y promotoras. Los participantes hablarán sobre “la situación actual y las perspectivas del mercado del alquiler”, de “vivienda asequible” o de “inversiones y modelos de negocio”, tal y como explican en su programa. Pero para las agrupaciones sindicales estos encuentros contribuyen a crear un relato que no aborda el problema real y de ahí que las convocatorias para “contestar” sean uno de los caballos de batalla de las agrupaciones. “Este tipo de foros están proliferando y, peor que eso, es que está calando cada vez más el discurso de la ‘libertad financiera’ para especular con la vivienda”, explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En las ponencias del Rental Housing Forum aparecen representantes de CBRE, una compañía de inversión que actualmente estudia, junto con otras empresas del sector como Azora o Madison, recapitalizar Nestar, una plataforma que cuenta con más de 9.000 viviendas en alquiler. Otro nombre conocido es Patrizia, un fondo alemán que recientemente ha puesto a la venta una cartera de 540 pisos. En cuanto a los enfoques que se abordan, representantes del fondo Azora (cuyo socio mayoritario es CBRE) hablan de temas como “¿qué segmentos concentran hoy la demanda? ¿Dónde hay oportunidad?” o los “principales riesgos y palancas para dinamizar la oferta”.

Enric Aragonés, del Sindicat de Llogateres, explica que sus protestas se apoyan en el hecho de que este tipo de encuentros buscan “potenciar el negocio inmobiliario” y que estas dinámicas son “contrarias al derecho a la vivienda de la mayoría”. Por eso, conjugar la celebración de este tipo de encuentros con una política de vivienda que proteja a los inquilinos les resulta una contradicción. “Estos encuentros proliferan porque la rentabilidad de la vivienda no para de crecer. Los alquileres siguen llegando a máximos históricos y hasta el Banco de España habla de una rentabilidad del 10% en las inversiones inmobiliarias. Es una locura”, incide Valeria Racu.

Entre estos foros, el más conocido es The District, que se organiza en Barcelona y suele estar rodeado de cierta polémica, bien por las propuestas que se plantean, como la polémica venta de pisos por habitaciones. O bien, por las protestas que suscita. En su edición del año pasado, el Sindicat de Llogateres de Cataluña organizó una concentración en la que se lanzaban polvos de colores en la puerta del recinto a quienes participaban. En este encuentro, que se volvió a celebrar el pasado mes de septiembre, otras agrupaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pedían detener lo que denominaban un “festival especulativo” y frenar “las dinámicas que nos han llevado al escenario actual”. Y es que las “oportunidades” que brinda el mercado son cosas muy distintas en función de si es un ciudadano quien busca de piso o un inversor.

“Ellos están organizados, cambian las tendencias del mercado, las formas de entender el alquiler y están profesionalizados para exprimir la rentabilidad al máximo”, explica la portavoz de la plataforma madrileña; por eso, apunta, este tipo de encuentros van contra los intereses de los ciudadanos. “Estamos permitiendo que los fondos gestionen cientos de miles de viviendas, más de un millón de vidas, y eso es una locura”, concluye. Su planteamiento, que recibe poco respaldo institucional, es que esas viviendas se expropien para uso social.

Dentro del sector, este tipo de citas son habituales, aunque paradójicamente han crecido en relevancia por las protestas sociales que suscitan. “Esos encuentros sirven para que estas grandes empresas vean cómo pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos”, señala Aragonés.

Polémica por la presencia de representantes públicos

Una de las grandes críticas que lanzan las agrupaciones sociales es hacia los actores públicos que muchas veces participan en estos foros, en los que, sin embargo, no tienen cabida las voces sindicales. “Lo más frustrante es que vemos incluso a instituciones públicas asistiendo a estos foros y sentándose a la mesa a dialogar entre los directores ejecutivos y los gestores de carteras”, explica Racu.

De hecho, en el foro de este jueves participa la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, además de un miembro del consejo asesor de vivienda de la Comisión Europea. “No les importa el relato de la gente. Hace un par de semanas escuchábamos incluso cómo Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) directamente daba la bienvenida al fondo de inversión Blackrock”, concluye la representante sindical.

Es algo habitual que se enmarca dentro de lo que ha dado en llamarse estrategia público-privada, pero desde el ámbito social piden que se tracen líneas rojas más claras para frenar la especulación o los incumplimientos de la ley, que muchas veces se quedan sin consecuencias. En eventos como The District, entre los patrocinadores institucionales están el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, de nuevo, aparecen tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid.

La organización de esta cita y de otras similares, como el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), corre a cargo de la empresa Planner Exhibitions. Una empresa dedicada a la organización de congresos y vinculada a la asociación Círculo Inmobiliario, que integran representantes del sector, desde la construcción, el urbanismo o la promoción, hasta inmobiliarias o despachos de abogados. Un sector que vive un momento dorado, pero también un periodo de cambio y que tiene en frente a la sociedad: “Acudiremos al Rental Housing Forum para recibir a decenas de fondos que se reunirán para hablar de sus planes especulativos y les dejaremos claro que no son bienvenidos en Madrid”, concluyen desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.