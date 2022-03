La reforma laboral dispara los contratos indefinidos, que alcanzan en febrero un porcentaje histórico

La reforma laboral está dando ya sus primeros frutos, al menos a tenor de las primeras cifras tanto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de la Seguridad Social. En febrero no sólo ha crecido el empleo y bajado el paro, sino que, además, esa mejora se ha hecho disparando los contratos indefinidos. El número de ocupados ha aumentado en 67.111 sobre el mes anterior, triplicando el alza de febrero de 2021 pero aún no rebasando la de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Y el paro ha bajado en 11.394 personas. Pero lo más significativo es que ambos movimientos laborales se apoyan en un aumento del empleo indefinido que ha multiplicado por 2,5 el número de contratos fijos respecto de febrero de 2021, un 139,25% más. De forma que, por primera vez, los contratos indefinidos representan el 21,94% de los registrados en el SEPE. Hace un año eran el 10,92%. En 2021, el mes con más indefinidos fue marzo, con un 14,76%. Lo habitual en el mercado laboral español desde que en 1984 se creó el contrato de fomento del empleo y se permitió a las empresas emplear temporales sin que mediara una causa que lo justificara, era que los contratos indefinidos no superaran nunca el 10% o, si lo hacían fuera raspándolo.

Además, los contratos temporales se han reducido casi un 17% respecto a enero y han crecido poco, un 4,39%, respecto al mes anterior, en la que es la menor alza mensual desde marzo del año pasado. Es más, los contratos por obra y servicio, que desaparecen con la reforma laboral, han caído un 19,4% en comparación con enero y un 19,5% en perspectiva anual. Se han firmado 94.331 menos que en febrero de 2021. Las empresas, aunque pueden seguir utilizando este tipo de contrato hasta el 30 de marzo, no podrán extenderlo más allá de seis meses.

También se ha reducido el número de contratos eventuales por circunstancias de la producción, un 15,48% respecto a enero –casi 107.000 menos– y un 22,42% en comparación con febrero del año pasado.

Al tiempo, se ha disparado la conversión de estas dos modalidades de empleo temporal en contratos indefinidos: un 73,62% los de obra y servicio y un 93,61% los de eventuales por circunstancias de la producción respecto al mismo mes de 2021.

Más espectacular aún es el crecimiento de los fijos discontinuos, un tipo de contrato que la reforma laboral pretende impulsar para que absorba buena parte del empleo temporal. En febrero se firmaron 47.588, un 80% más que enero, pero un 348,52% más que hace un año.

Febrero acaba, pues, con 19,69 millones de afiliados a la Seguridad Social, 67.111 más de los que tenía en enero y 844.160 más de los que registraba hace un año. Pero mantiene aún a 3,11 millones de personas en el paro. Son 897.105 menos que hace un año, un descenso del 22,38%. Ambas magnitudes son positivas para todos los sectores, excepto para la agricultura, donde el empleo se ha reducido el último mes por el fin de la campaña de invierno. Donde más ha crecido el empleo respecto al mes anterior ha sido en la construcción, con un aumento del 2,72% –24.229 nuevos cotizantes–, seguida de la educación, con un 2,31% –24.083–. La hostelería ha mejorado un 1,46%. Sólo ha caído el comercio, con un descenso del 0,76% –18.642 personas, al fin de las rebajas–, la sanidad, con un 0,3%, y las empleadas domésticas, con un 0,48%.

Si el punto de vista es anual, la hostelería es la que más empleo ha creado, con un alza del 21,6% y 205.966 nuevos afiliados, y sólo hay una rama de actividad que pierde empleo: bancos y seguros, con 10.305 cotizantes menos, una caída del 3,22%.

La misma evolución positiva se reparte por comunidades autónomas: respecto a enero el empleo ha crecido en todas menos en Andalucía, con un descenso mínimo del 0,03%, y en Castilla-La Mancha, con una bajada del 0,12%, pero en comparación anual los ocupados han aumentado un todos los territorios, con Canarias y Baleares a la cabeza –un 7,19% y un 7,16%, respectivamente–.

Se ralentiza la salida de los ERTE

Por lo que se refiere a los ERTE, aún hay 115.311 trabajadores acogidos a reducciones de jornada o con el contrato suspendido. De ellos, 101.736 con ERTE forzados por la pandemia. La salida de estos mecanismos de protección pública se está ralentizando y en febrero sólo volvieron a la actividad 7.283 trabajadores. En total, ya han abandonado sus ERTE el 97% de los trabajadores que llegaron a estar acogidos al sistema en mayo de 2020. El mecanismo seguirá activado hasta finales de este mes. Además, 11.311 autónomos están cobrando la prestación por cese de actividad.

Los sindicatos CCOO y UGT han aplaudido los datos de empleo de febrero como resultado de la recién aprobada reforma laboral y han aprovechado para reclamar a la patronal un acuerdo en las negociaciones salariales que se abren este jueves. Un acuerdo, apunta la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, que debería impedir que la la economía “se vea mermada”y frene la generación de empleo. “La recuperación no será posible si los trabajadores pierden de nuevo, como ya sucedió en 2021, poder adquisitivo", advierte UGT.

También los ministerios de Trabajo y Seguridad Social han atribuido a la reforma laboral las cifras laborales de febrero. “Hay un cambio de rumbo en los flujos de contratación. Es el primer elemento, el indicio claro, de que por vez primera nuestro país, con el apoyo unánime de los agentes sociales, se toma en serio la lucha contra la precariedad y abandonamos esa anomalía que hemos sido para el conjunto de Europa", asegura el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.