Trabajo y sindicatos acuerdan subir el salario mínimo un 3,1% con el rechazo de la patronal

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras acuerdan subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales, con el rechazo patronal. En la tarde de este jueves el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmaba en rueda de prensa que las remuneraciones mínimas avanzarían en 2026 un 3,1%.

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la subida, como en las cinco ocasiones anteriores y han protestado por la forma en la que se ha llevado a cabo la negociación. En un comunicado publicado esta mañana, tachaba de “fórmulas trileras” las propuestas de Trabajo para llegar a un acuerdo y les reprochaba haberse “enterado por la prensa” de las condiciones. Entre estas propuestas lanzadas para tratar de atraerles al acuerdo, estaba una deducción de Hacienda en su impuesto de sociedades. En cuanto a la cotización de esta remuneración mínima, Trabajo y sindicatos llegaron a un acuerdo con Hacienda para que este nivel salarial quedase exento de IRPF.

En la comparecencia posterior, Rey ha reprochado a la patronal su postura: “Ha habido una voluntad absoluta de meter a la patronal en el acuerdo y hemos sido acusados de trilerismo”, protestó el Secretario de Estado. Desde el ámbito sindical, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO apuntaba a una “falta de respeto” hacia el diálogo social. “Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en este país”, concluyó.

Por su parte, Fernando Luján, de UGT, quiso empezar poniendo en valor el diálogo social y advertía que de no haberse acordado este jueves la subida, habría decaído la prórroga de la subida del SMI con la negativa del Congreso al decreto Ómnibus votado este miércoles. “No debíamos incrementar la incertidumbre de las personas perceptoras del SMI”, concluía Luján.