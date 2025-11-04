Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 37 años en Alicante

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 37 años en Alicante cometido presuntamente por su pareja el pasado octubre, lo que eleva a 35 el número de víctimas de violencia de género en 2025, 1.330 desde 2003, según informa EFE.

La víctima, que no tenía hijos menores de edad, no había interpuesto denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado 24 de octubre en avanzado estado de descomposición, según informaron a EFE fuentes de la investigación, quienes avanzaron que el asesinato podría haberse cometido en los primeros días del pasado mes.

Tras el hallazgo del cuerpo fueron detenidos la pareja de la víctima, un hombre de 38 años, y otro hombre de 41 años, arrestado por haber actuado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cadáver.