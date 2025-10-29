La Fed recorta los tipos en un cuarto de punto hasta dejarlos entre el 4% y el 3,75%

La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles que recorta los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos en una horquilla entre el 4% y el 3,75%, ante el incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes". En un comunicado emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su reunión de política monetaria de dos días, el organismo aseguró que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada", asegura EFE.

La Fed, que ya realizó un recorte similar de las tasas en su reunión de septiembre, también anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos, el proceso conocido como ajuste cuantitativo, este próximo 1 de diciembre, con lo que intensificará aún más la flexibilización monetaria. El FOMC indicó que permanece atento a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato -el pleno empleo y una inflación de en torno al 2%- y que considera "que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

Al actual enfriamiento del empleo en EE.UU. se une una inflación que en septiembre alcanzó el 3% interanual, un nivel lejos de los picos pospandemia pero que, en parte por los efectos de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, se mantiene por encima del nivel deseado por la Fed.

El recorte está en línea con lo pronosticado por la mayoría de analistas, que esperaban un recorte del 0,25 % en el referencial incluso ante la actual falta de datos macroeconómicos publicados en EE.UU. debido al cierre del Gobierno Federal en el que la primera economía mundial lleva sumida desde el 1 de octubre.

Como ya sucediera en la reunión de septiembre, Stephen Miran, gobernador de la Fed recién nombrado por Trump con el objetivo de impulsar una mayor flexibilización monetaria, volvió a votar en contra de la decisión que aprobaron diez de los doce miembros con derecho a voto del FOMC, y afirmó que prefería un recorte de tipos de medio punto.

El otro voto en contra fue el del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jeffrey Schmid, que indicó que prefería mantener congelado por ahora el precio del dinero.

No está garantizado otro recorte de tipos en diciembre

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que en el seno del organismo existen "opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre" y que por ello "está lejos de estar garantizado" un nuevo recorte de tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de la entidad.

Las palabras de Powell fueron un jarro de agua fría para Wall Street, donde los tres principales indicadores, tras sumar a lo largo de las operaciones de este miércoles subidas medias de en torno a un 0,5%, entraron de golpe en terreno negativo, con el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq cediendo temporalmente alrededor de 200 puntos cada uno. "En las deliberaciones del comité durante esta reunión hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", indicó en rueda de prensa el presidente de la Fed al término de la reunión.

Muchos economistas, así como la mayoría de miembros del FOMC, según el último resumen de proyecciones de la Fed, anticipaban ya otra rebaja similar del precio del dinero en la última reunión del organismo prevista para diciembre.

Sin embargo, Powell ha afirmado que "una nueva reducción de los tipos de interés oficiales en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos". Añadió que en la Fed se están acercando al "punto neutro, sea cual sea. Hay un creciente coro que piensa que tal vez tenemos que esperar un ciclo".

Powell aseguró que en este momento "existe tensión entre nuestros dos objetivos (inflación del 2% y pleno empleo)" e insistió en que "hubo opiniones muy divergentes" en la reunión recién concluida del FOMC, por lo que la conclusión es que no se ha "tomado ninguna decisión sobre diciembre".