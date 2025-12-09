La UE ve la luz al final del túnel para usar los activos rusos congelados tras semanas de debate

Aumentan las esperanzas europeas sobre el posible pacto para financiar a Kiev con los activos rusos inmovilizados. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reiterado este martes que la Unión Europea trabaja en "todos los frentes" para acabar con la guerra en Ucrania y que está "muy cerca" de alcanzar el mencionado acuerdo, según ha informado EFE.

Costa ha asegurado en una rueda de prensa en Dublín que la UE sigue ayudando a Kiev mediante esfuerzos diplomáticos, sanciones, garantías de seguridad y apoyo financiero. "Ya sea en guerra o en paz, Ucrania necesitará un apoyo sustancial", insistió Costa, al tiempo que avanzó que se darán pasos al respecto en la cumbre del Consejo Europeo de la próxima semana.

"Tras considerar varias opciones, ahora nos centramos en diseñar un préstamo de reparación para Ucrania basado en los activos rusos inmovilizados", detalló Costa, quien reconoció la importancia de que esta medida cuente con el apoyo "de todos los Estados miembros, o al menos que obtenga el mayor apoyo posible", en referencia a los recelos de algunos socios como Bélgica. En cuanto a Rusia, esta llegó a calificar la semana pasada este plan como "un casus belli".

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha hecho hincapié en la importancia de este plan. "Aún no estamos ahí (en el acuerdo), pero el trabajo está en marcha y eso es importante porque podría ser un punto de inflexión de muchos modos", comentó.

El Ejecutivo comunitario propuso la pasada semana dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

El debate sobre el uso de los activos congelados

La UE ha estado estudiando durante este trimestre el uso de parte de los 210.000 millones de euros de activos financieros rusos congelados por las sanciones europeas para financiar las necesidades civiles y militares de Ucrania en 2026 y 2027. Concretamente, la idea que ha presentado la Comisión Europea es un préstamo de unos 90.000 millones, que posteriormente se devolvería con las reparaciones de guerra costeadas por Rusia, en el caso de que hubiere.

Siete países de la UE como Irlanda, Polonia y Lituania, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendiendo "con firmeza" la solución por ser la "más viable" en lo financiero y la "más realista" en lo político. "Si llegamos a una decisión sobre el préstamo para reparaciones en el Consejo Europeo de diciembre, tendremos la oportunidad de fortalecer la defensa de Ucrania y de negociar una paz justa y duradera", expusieron. La misiva se había enviado días después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, reafirmara su rechazo al plan en una cena con el canciller alemán, Friedrich Merz, y Von der Leyen.

La negativa de Bélgica se fundamenta en que la ejecución de la medida podría suponer grandes riesgos financieros y judiciales para el país, según sus dirigentes. Según De Wever, las condiciones "aún no cumplen con los requisitos mínimos".

Al tratarse de la sede de la mayoría de estos activos, el hecho de que la Justicia internacional fallase en favor de Moscú podría generar un problema financiero para Bélgica. Además, podría suponer una eventual crisis de liquidez para Euroclear, la firma belga en la que están depositados la mayoría de activos.

"La situación particular de Bélgica en relación con el uso de los activos rusos congelados es innegable y debe abordarse de tal forma que todos los estados europeos asuman el mismo riesgo", afirmó Von der Leyen en redes sociales tras la cena con los mandatarios.

La respuesta rusa al plan

El pasado 4 de diciembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, el expresidente Dmitri Medvédev declaró que, si la propuesta de la Comisión sigue adelante, se considerará como “un casus belli” (motivo de guerra). El expresidente también advirtió que “la devolución de estos fondos podría producirse no a través de procedimientos legales, sino mediante reparaciones reales pagadas en especie por los enemigos de Rusia derrotados”

Es más, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, aseguró que Rusia tenía preparado un paquete de medidas "de represalia" en el caso de que se realizase "el robo e incautación" de los activos. “Cualquier acción ilegal que involucre nuestras reservas y activos estatales no quedará sin respuesta”, prosiguió.

Estas declaraciones tuvieron lugar unos días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazase las propuestas europeas para la paz en Ucrania. El mandatario negó tener intenciones de atacar a algún país europeo, pero añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda".