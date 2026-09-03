'infoLibre' recorre medio siglo de democracia en 16 viñetas con Javirroyo y Josefine Table

Hay preguntas que un dibujo formula mejor que un titular. ¿Qué queda de la promesa democrática cuando un joven de 30 años no puede alquilar una habitación? ¿Cómo se cuenta en una sola imagen el camino que va de la censura franquista a un ecosistema mediático concentrado y bajo presión? ¿Qué significa que derechos que parecían conquistados vuelvan a estar en disputa?

Es esa capacidad de síntesis la que persigue la serie La democracia ilustrada: 50 años en viñetas que infoLibre estrena la próxima semana. “Estamos acostumbrados al ritmo rápido, a los estímulos, a querer captar la esencia de las cosas en el menor tiempo posible”, explica la historiadora Josefa Mesa, la mitad de este proyecto, conocida en redes como Josefine Table, y para quien una viñeta puede plantear lo mismo que un discurso largo, pero de una forma “crítica, satírica y mucho más real”.

A partir del próximo viernes, infoLibre publicará durante cuatro meses una serie de 16 ilustraciones originales e inéditas de Javirroyo, creadas expresamente para este medio, que abordan los grandes debates de los últimos 50 años de democracia en España. Para el autor, este proyecto “nos va a ayudar a reflexionar y a revisar, precisamente, cosas que han contado y que no son así”. La serie forma parte de La memoria que somos, un conjunto de actividades con las que infoLibre está recorriendo este aniversario y que cuenta con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

Cada ilustración se publicará como una pieza de creación cultural autónoma, pero no llegará sola. La acompañará un artículo de contextualización firmado por Josefa Mesa, historiadora y divulgadora especializada en Historia Contemporánea. Graduada en Historia Contemporánea y actualmente inmersa en la elaboración de su tesis doctoral, su trabajo combina el rigor académico con una labor de divulgación dirigida a públicos nuevos, a menudo jóvenes que no encuentran esa historia en otro sitio.

Dieciséis debates que siguen abiertos

Los temas elegidos no son un álbum de estampas conmemorativas, sino discusiones vivas. Unos hablan de conquistas: el feminismo como motor de ampliación de derechos, los derechos LGTBIQ+ —de la persecución legal al matrimonio igualitario—, el Estado del bienestar como columna vertebral material del sistema y la entrada en la Comunidad Europea en 1986.

Otros, de deudas que siguen sin saldarse a pesar de los años: la vivienda, reconocida en la Constitución y convertida en uno de los grandes incumplimientos de la democracia española; el trabajo, de la fábrica estable a la precariedad permanente; la juventud, la generación más formada de nuestra historia y la que percibe más debilitada la promesa de progreso; la España rural y su despoblación; y la corrupción, que ha atravesado etapas, territorios y partidos hasta erosionar la confianza en las instituciones.

Y un tercer bloque apunta a los cimientos: la libertad de prensa y sus nuevas formas de presión, la monarquía parlamentaria y sus crisis de ejemplaridad, el modelo territorial, la memoria democrática y la disputa por el relato, la inmigración y la España multicultural, el cambio climático como responsabilidad hacia las generaciones futuras y, cerrando el círculo, la normalización de los discursos de extrema derecha, que recuerda que ningún avance es irreversible.

No todos los asuntos han supuesto el mismo esfuerzo creativo. Javirroyo señala la inmigración como uno de los más sencillos de convertir en imagen “porque cuando las noticias son muy actuales, como ahora el tema de Ceuta y la inmigración, es mucho más fácil”, y porque le permitió trazar un paralelismo con la emigración española a Alemania en los años sesenta y setenta. Mesa coincide y recuerda que España “ha pasado de ser un país emigrante a ser un país receptor” y que a menudo se olvida esa cuestión. En el extremo opuesto, el autor reconoce que la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas ha sido de lo más difícil de dibujar por ser “un tema delicado y que a veces toca tanto las raíces y la sensibilidad”. Josefa Mesa realiza un balance histórico y señala que “la memoria a lo largo de los últimos 50 años ha tirado más al suspenso que al aprobado”, con leyes —la de 2008 y la de 2022— que “en parte vienen tarde, tristemente y lamentablemente cuando ya hay muchas familias que han muerto sin saber dónde estaban sus seres queridos”.

Del contexto histórico al dibujo

Aunque en el resultado final la imagen se lea primero, el proceso funciona al revés. “Primero hago yo el texto, donde desarrollo la idea o el avance historiográfico, la contextualización histórica, y a través de mi texto Javirroyo desarrolla su viñeta”, explica Josefine Table. La elección de ambos para este proyecto no es casual: Josefa y Javirroyo ya colaboran mano a mano en la preparación de un libro de viñetas del autor sobre la historia de España. La historiadora aporta la documentación y el asesoramiento histórico y ambos celebran reuniones semanales que Mesa describe como “un trabajo muy democrático y asambleario”. Esa complicidad previa facilita un diálogo natural entre el lenguaje gráfico y la contextualización histórica que acompañará cada entrega en infoLibre.

La brevedad no está reñida, incide Mesa, con el rigor histórico porque para ella el lenguaje “más barroco” habitual en el ámbito historiográfico es “una forma clasista de llegar a la gente”, de dificultar las cosas. “Cuanto más sencillo sea, más democrático es el texto”, resume.

Esa misma vocación de llegar a públicos nuevos choca, dice la historiadora, con lo difícil que resulta explicar hoy la Transición. "El relato que sigue prevaleciendo entre gran parte de la población no deja de ser el relato oficial, el de la transición pacífica, modélica, que fue como tuvo que ser, frente a una lectura más crítica impulsada sobre todo desde la izquierda”. Mesa avisa de que este periodo “está suspendido en muchas asignaturas, como en la memoria histórica y la memoria democrática”, y de que buena parte de esas deudas no son solo la herencia de la Transición, sino también de la “incapacidad o ineficiencia” de los gobiernos que vinieron después.

A la ilustración y el artículo se sumará un tercer elemento, pero sólo podrá encontrarse en la newsletter semanal con la que se anunciará cada entrega: un breve comentario del propio Javirroyo sobre el proceso creativo o la idea que inspira cada viñeta. Tres capas —imagen, contexto y reflexión del autor— para que el lector pueda entrar por donde prefiera. Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes sumarte aquí y, además de recibir cada entrega, ayudar a hacer posible un periodismo independiente y comprometido con la memoria democrática. Y si prefieres simplemente seguir la serie y recibir nuestras comunicaciones, también puedes registrarte gratis.

Forges, autocensura y extrema derecha

“La memoria que somos", una iniciativa viva y plural de infoLibre para conmemorar los 50 años de democracia Ver más

El humor gráfico de Javirroyo bebe de referentes nacionales muy concretos como El Perich, Forges, El Roto, Cesc o Chumy Chúmez y de internacionales como Christoph Niemann. Esa tradición convive hoy, apunta el autor, con un margen cada vez más estrecho para el humor gráfico en los medios. “Se ha llegado a un extremo en el que la prensa ya ha dejado de tener la vergüenza de tener que decir ‘esto es una opinión de un autor y hay que respetarla’ para pasar a decir ‘no, nuestro medio tiene esta línea y hay que seguirla’”, advierte. Frente a esa presión externa, Javirroyo señala otro peligro más silencioso: “La autocensura es la mayor censura. Cuando te entra el miedo de decir lo que piensas es lo peor y es la censura real”.

Ambos autores coinciden en mirar más allá de la propia publicación. “Me gustaría que tuvieran una visión lo más completa posible de lo que pudiera ser la sociedad y de cómo entendemos nuestra vida hoy en día”, explica Javirroyo, pero avisa de que el futuro “no tiene por qué haber cambiado en positivo o haber progresado, puede haber involucionado”. Mesa comparte esa mirada porque “en el futuro, cuando echemos la vista atrás, veremos muchas de las cosas que hoy podemos intuir, pero no las vemos tan claras”, dice, y confía en que la movilización ciudadana “detenga de nuevo los intentos más reaccionarios de acabar con los avances sociales”.

La serie se cierra con la extrema derecha y la fragilidad de los consensos, el eje con el que ambos autores admiten llegar con más cautela que certezas. “Va a terminar siendo pesimistamente optimista”, resume Javirroyo, consciente de que se atraviesan “momentos muy duros y complejos”, pero convencido de que “nunca hay que abandonar el optimismo”. Mesa prefiere dejar lugar a la duda: “La resignación en los tiempos que corren no es un lujo que nos podamos permitir”.