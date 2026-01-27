Una persona fallecida, cortes de vías, inundaciones y derrumbes tras el paso de la borrasca Joseph

La borrasca Joseph ha causado este martes la muerte de una mujer en la localidad malagueña de Torremolinos tras caerle encima una palmera debido al viento, y ha habido accidentes, inundaciones, derrumbes o desalojos en Galicia, Andalucía y Castilla y León, informa EFE.

La fallecida en Torremolinos no pudo ser reanimada y es el hecho más grave sucedido en Andalucía, donde su consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones por el impacto del temporal.

En esa comunidad se han registrado 366 incidencias, sobre todo en Cádiz (96), Sevilla (78) y Málaga (47). Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha activado el nivel rojo por riesgo de inundación en el embalse de Pedro Marín, en Jódar (Jaén), mientras que en el anejo de Mogón (Villacarrillo) se ha decretado la situación de preemergencia por el aumento del caudal de los ríos Guadalquivir y Aguascebas.

En Jimena de la Frontera (Cádiz), el desbordamiento del río Hozgargante ha provocado que once personas fueran desalojadas de sus viviendas como medida preventiva.

Todas las comunicaciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar están canceladas, sin salidas a los ferris que conectan Algeciras y Tarifa con los puertos de Ceuta y Tánger.

Galicia y Andalucía, las más afectadas

En Galicia ya se han contabilizado al menos 800 incidencias relacionadas con la lluvia y el viento, sobre todo inundaciones y desprendimientos de ramas y piedras en las carreteras, que han provocado un reguero de accidentes.

Entre las más aparatosas figura una colisión múltiple -entre 12 y 14 vehículos- producida en la AP-9 que, además de dejar heridos, ha cortado totalmente la principal vía de comunicación terrestre de la comunidad en dirección Santiago de Compostela.

Las lluvias han sido intensas en el interior de la provincia de Pontevedra, donde estaba activada la alerta roja, y donde se han superado los 150 litros por metro cuadrado acumulados en municipios como Forcarei.

Pero, además, la Guardia Civil ha tenido que rescatar en una carretera secundaria próxima al río Chaín (en Portas, Pontevedra) a un conductor que había quedado atrapado en su vehículo, parcialmente sumergido, lo que le impedía abandonarlo por sus propios medios.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha vuelto a pedir precaución ante la evolución de las predicciones meteorológicas para los próximos días durante una visita a la sede gallega de Aemet, cuya "labor" ha reconocido.

Derrumbes y alteraciones de tráfico

El impacto de la borrasca se ha notado también en otros puntos del país, como Castilla y León, donde Joseph ha ocasionado el derrumbe de dos edificios -uno semiabandonado y el otro deshabitado- en Ponferrada (León) y en Segovia, sin que se haya registrado ningún herido.

Por otro lado, la Cantábrica de León y Palencia y la comarca zamorana de Sanabria están hoy en aviso por nevadas; la zona del Sistema Central de Ávila y Segovia por deshielos y el Sistema Central y sur de Salamanca y la provincia de Ávila por lluvias, en nivel amarillo en todos los casos salvo el sur abulense, con naranja por hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en doce horas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado a los conductores que vayan a desplazarse en la tarde y noche de este martes y mañana, miércoles, cuando continuará la inestabilidad en la península y Baleares, que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras.