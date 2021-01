La CEOE apoya la prórroga de los ERTE mientras los sindicatos presionan en la calle para derogar la reforma laboral y de pensiones

Publicada el 19/01/2021 a las 16:59 Actualizada el 19/01/2021 a las 17:35

La CEOE ha dado finalmente su visto bueno a una nueva prórroga de los ERTE, pese a las reticencias sobre la cláusula que obliga a las empresas a devolver las cotizaciones de los trabajadores que despidan antes de seis meses. “Son necesarios, no puedes prescindir de los ERTE”, resumen fuentes de la patronal los motivos de su apoyo, de nuevo, al esquema de protección público para empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Eso sí, hasta el 31 de mayo, que caduca la prórroga, las patronales se esforzarán en conseguir que la aplicación del compromiso de mantenimiento del empleo sea “lo más proporcionada posible”. Los empresarios creen que dentro del acuerdo existe un “margen para la interpretación” que puede jugar a favor de sus intereses. Y que les permitiría devolver las cuotas a la Seguridad Social sólo de los trabajadores en ERTE que despidan, y no de los de toda la plantilla como establece el texto aprobado por unanimidad en la junta directiva de la CEOE este martes.

Mientras tanto, CCOO y UGT revisan con lupa la última redacción enviada por el Ministerio de Trabajo durante la mañana. Lo hacen sus respectivos gabinetes jurídicos para resolver problemas técnicos en una norma que califican de “muy compleja”. “Pero no hay cuestiones de fondo”, rechazan a infoLibre fuentes de CCOO que vayan a impedir su respaldo a la nueva prórroga. “Es el real decreto 30/2020 [que estableció la anterior prórroga], pero mejorado”, elogian. De hecho, su secretario general, Unai Sordo, espera aprobar esta tarde el texto definitivo, una vez cosidos los últimos “flecos técnicos”. “Sólo queremos ver que se han incorporado al último documento nuestras aportaciones”, indican fuentes de UGT, “hasta que no está el último papel sobre la mesa, no se puede dar el visto bueno definitivo”.

La CEOE, por su parte, elogia como mejoras de la prórroga que se haya extendido la protección a más sectores productivos como las artes escénicas, las salas de espectáculos o los cámpings. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones. También que se hayan agilizado los procedimientos, hasta hacer casi automática la renovación del ERTE o su cambio de modalidad. “Nos da una cierta tranquilidad hasta mayo”, aseguran fuentes de la patronal.

También el SMI, cuanto antes

Los sindicatos, por su parte, han abierto un nuevo frente convocando movilizaciones para “lanzar un mensaje al Gobierno”: “Pedimos mesa, fecha y hora”, remarcó Unai Sordo, para solicitar al Ejecutivo que reabra la agenda sociolaboral que quedó en suspenso con la pandemia el pasado mes de marzo. Es decir, que sindicatos, patronal y Gobierno se sienten otra vez a negociar la derogación de los “aspectos más lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012” y de la reforma de las pensiones de 2013.

En concreto, que se recupere la ultraactividad de los convenios colectivos –su prórroga automática cuando caducan y mientras se negocia su renovación–, la prioridad de aplicación de los convenios sectoriales sobre los de empresa, los cambios en la subcontratación y los descuelgues salariales, que se limite el recurso al despido y se mejore la flexibilidad interna en las empresas, además de acabar con el abuso de los contratos temporales.

Por lo que a las pensiones se refiere, el punto de mira está colocado en la actualización de las prestaciones con la inflación y la supresión definitiva del factor de sostenibilidad, ahora en suspenso. CCOO y UGT añaden a la lista la subida del SMI. “No renunciamos a que se suba; cuanto antes, mejor”, advirtió Unai Sordo, quien volvió a criticar que el Gobierno haya dado “derecho de veto a la CEOE” en este asunto, al supeditar el alza al acuerdo de todos los agentes sociales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también incorporó a las reivindicaciones el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que por sus problemas de tramitación “no está llegando a las personas a las que debería beneficiar”.

“Todo esto lo queremos ahora, son cambios que no pueden esperar más tiempo”, urgió además Álvarez.

“Esto no es un manifiesto sindical”

De momento, las movilizaciones comenzarán el 11 de febrero ante las subdelegaciones del Gobierno de toda España y, según vaya “evolucionando” el panorama de la negociación, los sindicatos decidirán si las protestas “se acentúan”. Independientemente, dijeron, de los documentos sobre la reforma laboral y de pensiones que el Gobierno está pendiente de entregarles antes de enviar a Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que en esos papeles no se ha incluido la ampliación a 35 años del periodo de cálculo de la pensión. Una propuesta del ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, que había levantado las protestas de los sindicatos y de Unidas Podemos.

Unai Sordo abrió su comparecencia ante los periodistas leyendo la lista de las Recomendaciones del Semestre de la UE que el Consejo de la UE ha hecho a España en 2019 y 2020. La alta tasa de paro provocada por la segmentación del mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, que impide aumentar la productividad; la elevada temporalidad como obstáculo para el crecimiento económico y la cohesión social, el gran porcentaje de contratos temporales muy breves, la tasa de pobreza de los trabajadores, el bajo gasto social respecto al PIB…

“Esto no es un manifiesto de posiciones sindicales, sino las medidas que el Consejo de la UE le dice a España que debe tomar”, apuntó, para negar la “peligrosa retórica” que, a su juicio, vincula los millonarios fondos europeos por el covid a la aprobación de las reformas laboral y de pensiones. “Es una condicionalidad que no existe”, zanjó.