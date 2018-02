Directo | El juez Llarena deja a Rovira en libertad bajo fianza de 60.000 euros por "riesgo de reiteración delictiva"

info Libre

12.50.

12.43.

12.30.

12.10.

11.40.

11.10.

11.05.

11.00.

10.44.

10.40.

10.35.

Avui comença una nova onada de la causa general contra l’1 d’octubre, contra la llibertat i la democràcia. Molta força a tots cinc i, especialment, a la diputada, amiga i companya @martarovira. Teniu tot un poble al costat! https://t.co/3fdNa2mkcs — Roger Torrent (@rogertorrent) 19 de febrero de 2018

9.30.

9.00.

Este lunes, la secretaria general de ERC, Marta Rovira , y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, declaran en el Tribunal Supremo ante el magistrado Pablo Llarena. Las líderes de los partidos independentistas mayoritarios están citadas en el marco de la investigación del procés, después de que el documento Enfocats las asociara con su dirección y organización.Sigue enel minuto a minuto de las declaraciones ante el Supremo:Laha anunciado quede 60.000 euros que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha impuesto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Fuentes de la entidad han explicado que la harán efectiva entre el miércoles y jueves, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que tienen que hacer esta semana varios líderes soberanistas. Los fondos saldrán de laque en su día impulsó la ANC, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista.La portavoz de los comuns,, ha mostrado sucon Marta Pascal y Marta Rovira, que este lunes declaran en el Tribunal Supremo por la causa que investiga la hoja de ruta independentista: "Ante la represión todos somos compañeros de viaje". "Cataluña no necesita más presos para contribuir al desbloqueo. Lo que vivimos —con gente en la cárcel— es una salvajada, como también lo es pensar que las solución en Cataluña es meter a más gente en la cárcel", ha razonado en una rueda de prensa.La Mesa del Parlament prevé abordar este martes la solicitud de JxCat paracon el objetivo de poder investir a distancia a Carles Puigdemont, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. JxCat registró la iniciativa el viernes 9 de febrero y pidió que se tramitara por el procedimiento de máxima urgencia, pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, la dejó fuera de la reunión de la Mesa de la semana pasada por "defectos de forma" en la solicitud.El magistrado del Tribunal Supremoha acordado este lunes decretar lapara la secretaria general de ERC,, por, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Vox pedía la prisión preventiva ineludible por considerar también que existía riesgo de fuga.La acusación popular en la causa por el procés, ejercida por el partido Vox, ha solicitado laa Marta Rovira tras escuchar su declaración. ntre las medidas a adoptar, Vox, han señalado a Europa Press fuentes presentes en la declaración. La petición obligará a celebrar una vistilla para que todas las partes —incluida la Fiscalía, que en principio no iba a pedir medida alguna para la diputada catalana— puedan posicionarse sobre la idoneidad o no de aplicarlas.La exdiputada de la CUPha defendido este lunes que, huido en Bruselas (Bélgica), repita como president de Cataluña y ha urgido a ERC y Junts per Catalunya (JxCat) a que. Así lo ha dicho Boya ante las puertas del Tribunal Supremo, donde se ha acercado días después de su comparecencia para dar "apoyo y solidaridad" a Marta Rovira y Marta Pascal. Sobre la exdiputada Anna Gabriel, que debe declarar el miércoles, Boya ha asegurado que "no se esconde de nada", después de que Gabriel se haya trasladado a Suiza.A las 10.45 horas ala coordinadora general del PdeCAT, citada hoy también en calidad de investigada, y que al igual que ocurriera con Rovira ha sido también arropada con aplausos por varias de personas concentradas, entre ellos miembros de ERC, JxCat, PDeCat y Demòcrates.La secretaria general de ERC,, ha manifestado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que trató de acudir a todas las reuniones a las que era convocada por el expresident Carles Puigdemont en relación con el denominado procés en Cataluña. Rovira ha comenzado a declarar a las nueve y veinte de esta mañana y según fuentes presentes en la declaración ha demostrado tener una especie desobre su papel en las diferentes reuniones que se celebraron en relación con este proceso. También habría reconocido su conocimiento sobre la hoja de ruta que firmaron todos los partidos independentista en marzo de 2015 y que ella suscribió en representación de ERC. Rovira ha calificado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de "manifestación política sin efectos jurídicos"El lehendakari,, haque la secretaria general de ERC, Marta Rovira, le haya pedido que intercediera ante Carles Puigdemont con el fin de desbloquear la investidura del próximo president de la Generalitat de Cataluña. Durante la firma de un convenio para la creación del centro de recursos pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete en San Sebastián, Urkullu hade éste o de otros asuntos.La secretaria general de ERC,al lehendakarien las últimas semanas para que interceda con el candidato Carles Puigdemont para permitir que la investidura de un nuevo president se desbloquee, según publica El Correo . La llamada se realizó a finales de enero o principios de febrero, poco después del aplazamiento de la investidura por parte del presidente del Parlament,. Rovira pretendía que Urkullu convenciera al expresident de que asumiera que su investidura era inviable si no regresaba a Cataluña.El presidente del Parlament, Roger Torrent , ha apoyado este lunes a los encausados que esta semana declaran ante el Tribunal Supremo (TS) por el referéndum del 1 de octubre:. Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, en el que lamenta que "hoy empieza una nueva oleada de la causa general contra el 1 de octubre, contra la libertad y la democracia". "Mucha fuerza a los cinco y, especialmente, a la diputada, amiga y compañera Marta Rovira", que declara este lunes ante el juez, ha destacado Torrent.La secretaria general de ERC, Marta Rovira, declara como investigadaante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena , que la implica en la organización del denominado 'procés' que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 septiembre. Ni la Fiscalía ni la acusación popular, ejercida por el partido VOX, tiene previsto en principioprovisional, si bien fuentes consultadas señalan que esta posibilidad puede valorarse en función de sus afirmaciones ante el juez.Rovira y Pascal estaránpor miembros de ERC,. ERC ha explicado que acudirán el portavoz de la formación,, junto a diputados en el Congreso como Joan Tardà o Gabriel Rufián, y varios senadores y diputados del Parlament, como Alba Vergès y Jenn Díaz, entre otros. Desde JxCat enviarán al portavoz de la formación en el Parlament, Eduard Pujol, junto a los diputados Marc Solsona y Josep Maria Forné, entre otros, y por parte del PDeCat asistirán el portavoz del partido en el Congreso, Carles Campuzano, el diputado Jordi Xuclà y el portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries.