Miles de mujeres estudiantes se manifiestan en 60 concentraciones por toda España contra el machismo en las aulas

Publicada el 14/11/2018 a las 17:25 Actualizada el 14/11/2018 a las 18:49

Una huelga con seguimiento masivo

Cientos de estudiantes se han manifestado en Madrid contra el "machismo en las aulas" y han reclamado ante el Ministerio de Educación una asignatura de "educación sexual inclusiva" dentro de la jornada de huelga convocada este miércoles 14 de noviembre por el Sindicato de Estudiantesde toda España, según informa Europa Press.Las manifestantes, mayoritariamente mujeres, se han concentrado al mediodía en la céntrica Puerta del Sol para avanzar después por la comercial calle Preciados coreando consignas comoo "Mi falda corta no provoca nada".Con un camión con equipo de megafonía como avanzadilla de la protesta, los manifestantes se han hecho oír en su travesía hasta la plaza de Callao ante la. "Estamos hasta el culo de tanto machirulo" o "Mujeres unidas jamás serán vencidas" han sido otros de los lemas que se han escuchado en el centro de Madrid.La manifestación, en la que también han participadopara apoyar la reivindicación de los estudiantes, ha estado custodiada por efectivos de la Policía Nacional, que han tenido que cortar el tráfico de dos carriles de la Gran Vía cuando la protesta ha alcanzado está avenida madrileña rumbo al Ministerio de Educación.Con esta jornada de huelga, el Sindicato de Estudiantes ha reclamado la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexualy el fin de "todas las normas represivas de las medidas de vestir" en los centros educativos "que se aplican sólo a las chicas", según ha explicado la secretaria general de la organización, Ana García.Laura, una joven de 16 años del municipio madrileño de Ribatejada, asegura que esa discriminación existe . "Me ha pasado: una jefa de estudios me ha dicho que iba muy mal vestida solo por ir con los hombros descubiertos, y era una mujer, porque todavía hay mujeres que son muy machistas", relata. "A mi también me ha pasado que me han hechomis propios compañeros, y es muy triste que personas de mi edad piensen así, por eso veo necesario que incluyan una asignatura de educación sexual en nuestro sistema educativo ", apostilla Vero, que ha acudido a la manifestación desde la localidad de Rivas-Vacimadrid."No soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están acosando", se leía en otro cartel portado por otra estudiante durante la manifestación. "Le decimos a este Gobierno, quey que hace declaraciones a favor de la igualdad, que no se puede ser feminista mientras se niega ay la violencia contra las mujeres ", ha proclamado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.El Sindicato de Estudiantes ha calificado la huelga como "excelente", cifrando enque han secundado la convocatoria y en 100.000 los que han participado en lasy concentraciones convocadas en toda España, con un seguimiento superior del 85% en los institutos de secundaria.El Ministerio de Educación y Formación Profesional no ha ofrecido datos, ya que son las comunidades autónomas las que realizan el seguimiento en este tipo de jornadas.