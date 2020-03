Directo | Primer día laborable bajo el estado de alarma

Publicada el 16/03/2020 a las 08:28 Actualizada el 16/03/2020 a las 09:58

09.47. El Ibex continúa cayendo. El Ibex 35 despertaba este lunes con una caída del 4,72%, que duplicaba minutos después (-8,7%), en un entorno que sigue marcado por la crisis del coronavirus, que ha llevado a decretar el estado de alarma en España este fin de semana, y la decisión de la Fed de bajar por sorpresa los tipos de interés a cero y comprar 700.000 millones de dólares en activos. Todos los valores cotizaban en rojo en los primeros minutos de sesión e IAG, que comunicó que suspenderá temporalmente contratos, reducirá las horas de trabajo e implementará opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, no marcaba precio. Además de IAG, las mayores caídas las presentaban Acciona (-15,95%), Aena (-13,18%), Sabadell (12,29%), ACS (-11,72%), Ferrovial (-11,61%), Arcelormittal (-11,5)%, Sabadell (-11,28%), MásMóvil (10,88%), Indra (-10,73%) y Cellnex (-10,63%).

09.00. La pandemia deja más de 6.500 muertos y cerca de 170.000 casos en todo el mundo. Según datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins, el balance global actualizado este lunes a las 8.30 horas (hora peninsular española) asciende a 6.513 víctimas mortales y 169.378 personas contagiadas en más de 140 países y territorios de todo el mundo. El número de personas que se han conseguido curar de COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, se eleva a 77.257. China se mantiene como el país más afectado, con más de 81.000 personas contagiadas y más de 3.200 víctimas mortales, con un total de 67.843 personas curadas. Italia continúa en segunda posición, con más de 24.000 contagios, 1.809 víctimas mortales y 2.335 personas curadas. Irán es el tercer país más afectado por el nuevo coronavirus, con 13.938 casos, 724 muertos y 4.590 personas curadas. En cuarta posición se sitúa Corea del Sur, que en las últimas semanas ha conseguido contener el brote y frenar su expansión, con 8.162 personas contagiadas, 75 víctimas mortales y 834 personas recuperadas.

08.45. "Tendremos que prorrogar esta situación". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la "capacidad para ganar la batalla" contra el coronavirus. En una entrevista en Las mañanas de RNE, recogida por Europa Press, Ábalos ha explicado que el Ejecutivo buscará fórmulas para "prorrogar esta situación" que obliga a los ciudadanos a permanecer en casa salvo para algunas excepciones. "Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto", ha sostenido. [Ampliación]

09.00. 7.753 afectados y casi 300 fallecidos. Segundo día del estado de alarma, con unidades del Ejército desplegado en varias ciudades y con España prácticamente paralizada. El número de fallecimientos e infectados sigue al alza. El último dato ofrecido por el Ministerio de Salud: 7.753 afectados y casi 300 fallecidos. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el que se declara el estado de alarma, otorga al Gobierno el control total de la situación en la lucha contra el coronavirus, asumiendo incluso las competencias autonómicas. Entre las medidas, prevé limitar la circulación de las personas en todo el territorio nacional y contempla garantizar los suministros básicos, como alimentos o medicinas, empleando al Ejército y a las FCSE si fuera necesario. Las autoridades competentes durante el periodo que dure el estado de alarma serán los ministros de Defensa, Interior, Sanidad y Transportes, y podrán requerir prestaciones personales en caso de necesidad o requisar bienes privados. El ministro Fernando Grande Marlaska asumirá el mando también de las policías autonómicas y de las locales.

07.00. Defensa podrá llamar a militares en la reserva. El Ministerio de Defensa podrá llamar a todos los militares, tanto en activo como en la reserva, en el marco de la declaración del estado de alarma ante la expansión del nuevo coronavirus en España. Así consta en el Boletín Oficial del Estado publicado esta medianoche con las medidas adicionales puestas en marcha por el Gobierno para intentar contener el avance del COVID-19. Entre otras cuestiones, el departamento dirigido por Margarita Robles contempla que todos los militares estén "en disponibilidad permanente" para la prestación del servicio que les sea requerido según la situación de la crisis sanitaria. "Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada podrán emplear al personal en activo y en reserva con destino en el cumplimiento de las misiones asignadas" como consecuencia de la declaración del estado de alarma en España, indica la instrucción del Ministerio de Defensa. Igualmente, señala, podrán proponer al Subsecretario de Defensa "que personal en situación de reserva pase a ocupar un destino" en el marco de estas medidas.

04.30. 14 muertes más y 16 contagios en China. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes la muerte de 14 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.213, y el contagio de 16 personas, lo que implica un total de 80.860. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que todas las muertes se han producido en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del virus en el país asiático. Durante el domingo, se han registrado un total de 41 casos sospechosos de coronavirus y 838 pacientes han sido dados de alta tras haberse recuperado, lo que supone un total de 67.749, mientras que el número de pacientes graves ha disminuido en 194 hasta los 3.032. Un total de 9.898 pacientes aún permanecen hospitalizados. Los representantes sanitarios han trasladado que 134 personas son sospechosas de poder estar infectadas por el virus en total. Además, 9.582 personas que han tenido contacto cercano con pacientes contagiados han seguido bajo observación médica hasta este domingo, mientras que 1.316 personas ya han concluido la misma. China ha registrado un total de 12 casos importados de coronavirus este domingo, de los que cuatro se han registrado en Pekín, otros cuatro en la provincia de Guangdong, dos en Shanghái, uno en la provincia de Yunnan y otro en la de Gansu. El número de casos importados asciende así a 123, según las autoridades sanitarias chinas.

02.00. Trump ofreció dinero a científicos alemanes para lograr una vacuna exclusiva para EEUU. El entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría ofrecido una importante suma de dinero a científicos del laboratorio farmacéutico alemán CureVac a cambio de una vacuna contra el coronavirus que solo estaría disponible en Estados Unidos, según informa el periódico Welt am Sonntag. Así, la Administración Trump habría intentado fichar a estos científicos para trabajar para Estados Unidos con una suculenta oferta de 1.000 millones de dólares siempre con la condición de que cualquier vacuna que se lograra estuviera disponible "solo en Estados Unidos". El reportaje publicado cita a fuentes del Gobierno alemán que han explicado la situación en declaraciones bajo condición de anonimato. Según el periódico, el Gobierno alemán hizo una contraoferta para lograr que la empresa siguiera en Alemania. El Ministerio de Sanidad alemán al ser contactado sobre esta cuestión ha remitido a la agencia DPA a un comunicado anterior: "El Gobierno está deseando que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus en Alemania y en Europa". "El Gobierno está en intensas negociaciones para lograr ese fin con la empresa CureVac", explicó un portavoz. CureVac, empresa con sede en Tuebingen, estaría colaborando con el Instituto Paul Ehrlich, organismo responsable de aporbar vacunas y medicamentos, para lograr una vacuna contra el coronavirus.