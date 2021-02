Los independentistas gastaron en Facebook un 66% más que el resto de partidos en la campaña del 14F

Publicada el 14/02/2021 a las 06:00

121.330 euros. Esta es la cantidad que han invertido en publicidad política en Facebook e Instagram los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas en Cataluña durante el último mes, del 11 de enero al 9 de febrero, según los datos consultados este viernes por infoLibre en la Biblioteca de Anuncios de la red social, implantada en España en marzo de 2019. La cifra es de 94.595 euros si sólo se observa la última semana, del 3 al 9 de febrero. Es decir, las formaciones concentraron el 78% de su presupuesto durante las últimas jornadas antes del 14 de febrero. Esta plataforma es la única que ofrece datos actualizados y casi en tiempo real sobre este tipo de gastos.

Por partidos, los independentistas se han gastado un 66% más que el resto de formaciones. En concreto, el bloque formado por la CUP, ERC, Junts per Catalunya y el Partit Demòcrata Europeu Català han empleado 75.689 euros durante el último mes, 57.130 en la última semana. Por su parte, el resto de partidos, es decir, Ciudadanos, En Comú Podem, PSC, PP y Vox, ha desembolsado 45.641 euros, 37.465 en los últimos siete días.

Sólo dos de los nueve candidatos a la Presidencia de la Generalitat ha llevado a cabo publicidad política en su perfil oficial de Facebook durante la campaña electoral del 14F. Se trata de las cabezas de cartel de los comuns, Jessica Albiach, y de ERC, Pere Aragonès.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, sí que tiene perfil de anunciante político, aunque ni durante el último mes ni durante la última semana ha realizado ningún mensaje pagado. Previamente y bajo el descargo de responsabilidad de su partido, se gastó 13.000 euros en 19 publicidades en diciembre. Lo mismo ocurre con la del PdeCAT, Àngels Chacón. En su caso, invirtió 5.832 euros en 13 reclamos repartidos entre los meses de noviembre y diciembre, también bajo el paraguas de su formación. Ni Dolors Sabater de la CUP, ni Laura Borrás de Junts, ni Salvador Illa del PSC, ni Ignacio Garriga de Vox aparecen aún como anunciante político. El candidato del PP, Alejandro Férnandez, aunque tiene perfil, no tiene página de Facebook.

Repasamos a continuación el desglose del gasto en anuncios políticos en Facebook e Instagram de cara a las elecciones de este domingo:

ERC

El partido que encabeza Pere Aragonès es el que más ha gastado en Facebook durante el último mes. En concreto, ERC ha desembolsado al menos 35.735 euros en 237 publicidades, unos 150 euros por anuncio. En los últimos siete días, el importe es de al menos 34.575 euros en 184 reclamos, unos 187 euros por cada uno. En este caso, las cifras no son exactas porque hay varias con un importe inferior a los 100 euros que Facebook no especifica.

Los republicanos han repartido el dinero durante los últimos treinta días en 8 páginas de la red social: la del propio partido (34.821 euros), la de Aragonès (menos de 100 euros), y las de la formación en el Penèdes (404 euros), Sabadell (106 euros), Rubí (menos de 100 euros) así como las de la Federació de l'Ebre (menos de 100 euros), de Girona (404 euros) y de Lleida (menos de 100 euros).

Ciudadanos

La formación naranja es el segundo partido que más ha invertido durante esta campaña en Facebook: 26.759 euros en 144 anuncios, unos 186 euros de media. En los últimos siete días, la cantidad que ha gastado Ciudadanos es de 22.022 en 140 publicidades, unos 157,3 euros por reclamo.

Toda esta publicidad electoral en Facebook la ha realizado el partido desde la página de Ciudadanos. La de la formación naranja en Cataluña, Ciutadans, no es anunciante político.

PDeCat

Considerado uno de los sucesores políticos de Convergencia, el PDeCAT es la tercera formación que más ha gastado durante la campaña en esta red social. La formación, con Àngels Chacón como número uno, ha invertido en el último mes 22.726 euros en 101 anuncios, unos 224 euros por publicidad. Durante la última semana, la cantidad es de 12.342 en 88 mensajes pagados, unos 140 de media.

Junts

El partido presidido por Carles Puigdemont y que presenta a Laura Borràs como cabeza de lista para el 14F es la cuarta formación que más dinero ha invertido durante el último mes en Facebook. En concreto, han sido 14.777 euros en 28 anuncios, unos 527 euros por publicidad. En la última semana, Junts ha gastado 9.508 euros en 23 reclamos, unos 413 euros en cada uno.

En Comú Podem

Los comuns son el quinto partido que más ha desembolsado en Facebook durante la carrera del 14F. Durante el último mes, la marca catalana de Podemos ha invertido 9.271 euros en 88 publicidades, unos 105 euros por anuncio. En los últimos siete días, la cantidad es de 5.832 euros en 60 reclamos, uno 97 euros de media.

En Comú Podem ha repartido en 8 página los anuncios durante los últimos treinta días: la del propio partido (3.198 euros), la de Albiach (en la que se han gastado: 4.833 euros), la de Rosa Lluch, número uno por Girona (543 euros); y la de la formación en Tarragona i Terres de l'Ebre (697 euros).

PSC

Los socialistas catalanes, con Salvador Illa como candidato, son el sexto partido que más ha invertido en la red social. En concreto, durante los últimos 30 días, ha desembolsado 6.501 euros en 11 publicidades, unos 591 euros por cada uno. Todos estos anuncios los ha realizado el PSC durante los últimos siete días.

Desde la página del PSOE no han lanzado ningún reclamo político pagado relacionado con las elecciones catalanas.

CUP

La formación independentista, liderada en este camino al 14F por Dolors Sabater, es el séptimo partido que más dinero ha gastado durante el último mes en Facebook: 2.454 euros en 49 anuncios, unos 50 euros de media. En la última semana, la CUP ha desembolsado 705 euros en 19 publicidades, unos 37 euros en cada uno.

Partido Popular de Cataluña

El PP de Cataluña que encabeza estos comicios Alejandro Fernández es la octava formación que más dinero ha gastado en la campaña de la red social. Durante el último mes, la inversión ha sido de 2.381 euros en 160 publicidades, unos 14 euros en cada uno. Todos estos anuncios los han concentrado durante la última semana antes del 14F.

Desde la página nacional del PP no han hecho ningún anuncio político durante la campaña electoral en Cataluña. Es más, lleva sin lanzar ninguna publicidad desde marzo de 2020 con motivo del 8M.

Vox

La formación de ultraderecha es el partido que menos ha invertido en Facebook. Desde la página nacional de Vox y liderados en Cataluña por Ignacio Garriga, se han gastado 729 euros en un único anuncio en el último mes y que se hizo el pasado día 3 de febrero. Esta publicidad estaba dedicada al último minuto de su candidato en el debate en TV3.

Más de 10.000 euros en anuncios en tres páginas con menos de 200 seguidores

Al consultar la Biblioteca de Anuncios de Facebook, destaca que, entre los anunciantes que más han invertido en Cataluña, se cuela la marca Superem el 50 que pide abiertamente el voto independentista el 14F. A través de tres páginas de reciente creación y con menos de 200 seguidores (Superem el 50, Votar o no votar y El joc del president), su gasto ha sido durante el último mes de 10.278 euros en 216 publicidades, unos 47 euros por reclamo. Durante la última semana, ha sido de 10.131 euros en 216 propagandas. Es decir, ha gastado más que partidos como En Comú Podem, el PSC, la CUP, el PP o Vox.

Según publicó este jueves elDiario.es, detrás de este anunciante se encontraría Jaume Cabaní, un antiguo colaborador de Puigdemont y que está siendo investigado por el supuesto desvío de fondos públicos para financiar la estancia del expresident en Bélgica. Los fondos, según este empresario, provendrían de una ONG de Estonia con el mismo nombre que su empresa, Catalitza. Tanto ERC, como Junts, la CUP, Òmnium Cultural y el propio Puigdemont negaron a este diario tener relación con esta página.

La página Votar o no votar, creada el 14 de enero del 2021, cuenta con 162 seguidores y un gasto de 6.560 euros en total. Superem el 50, que apareció el 29 de diciembre del 2020, tiene 21 me gustas y ha realizado una inversión de 3.130 euros desde su creación. Y la de El joc del president, activa desde el 11 de enero, suma un solo seguidor y una inversión de 588 euros. Este viernes, sólo Votar o no votar tiene anuncios en activo.

¿Por qué Facebook publica cuánto gastan los partidos?

La Biblioteca de Anuncios de Facebook e Instagram, implantada ya en multitud de países, entre ellos España desde finales del mes de marzo de 2019, semanas antes de las elecciones generales del 28 de abril, permite hacer búsquedas que incluyen todas las publicidades relacionadas con política o temas de relevancia durante los últimos siete años tanto en esta red

social como en Instagram. Esta herramienta es fruto de los nuevos requisitos para los anuncios relacionados con política o temas de relevancia exigidos por la UE de cara a las elecciones del pasado 26 de mayo además de las presiones de otros gobiernos tras los escándalos que persiguen a la compañía desde 2016 por injerencia electoral y desinformación.

De esta forma, ahora, para hacer publicidad política en Facebook, la red social exige a todos contar con la autorización previa de la tecnológica, etiquetar todos los anuncios políticos con la advertencia "pagado por" y a impedir la publicidad transnacional. Estas nuevas normas afectan a contenido pagado sobre inmigración, valores políticos, derechos sociales y civiles, política exterior y de seguridad, economía o política medioambiental.

Facebook es la única red social con este nivel de transparencia en cuanto a la publicidad electoral. En cambio, Twitter anunció a finales de 2019 su decisión de poner fin a la publicación de "propaganda política pagada" a nivel global. La red social de microblogging defiende que esta decisión no es una cuestión de "libertad de expresión", sino que "el alcance del mensaje político debe ser ganado, no comprado".