Directo | Gabilondo e Iglesias echan en cara a Ayuso su 'Protocolo de la vergüenza' en las residencias

Publicada el 21/04/2021 a las 20:29 Actualizada el 21/04/2021 a las 22:18

La gran cita del día es el debate a seis que organiza Telemadrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, buscará mantener la ventaja con la que parte, según las encuestas, y la oposición plantear su alternativa y darle la vuelta a las mismas.

El debate electoral comenzará con la presentación de los candidatos (tres minutos), que seguirá el mismo orden que su ubicación en plató. A ella le seguirán tres bloques de 18 minutos.

22.15. Monasterio: “Nosotros queremos dedicar recursos a la sanidad pública, y para ello tenemos que reducir el gasto en chiringuito”. “Madrid no se puede parar. Y para ello tenemos que vacunar a toda velocidad. Y para esto tenemos que tener un plan serio de vacunación, que espero que el Gobierno de Madrid esté preparando. Hay que implicara todos, a las mutuas, empresas hospitales públicos y privados. Porque de esto depende que podamos reactivar a Madrid. Vemos a la izquierda con sus propuestas cínicas. Nosotros queremos dedicar recursos a la sanidad pública, y para ello tenemos que reducir el gasto en chiringuito. Nos sobra con la mitad de diputados de la Asamblea. Con siete consejerías nos sobra”.

22.13. Gabilondo: “El modelo tiene que basarse en los centros de salud”. “Las propuestas tienen que ir acompañadas de la realidad. Y la realidad va ligada de la inversión sanitaria por habitante. Partamos de la situación de las personas. Fue simbólico las dos señoras diciendo que estaban solas y desentendidas. El modelo tiene que basarse en los centros de salud. Hay que dignificarlos aumentando su personal”.

22.10. Ayuso acusa a García de usar su hospital "para promocionarse" y de hacer campaña contra "un hospital público". La presidenta de la Comundiad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la candidata de Más Madrid, Mónica García, de usar el hospital en el que trabaja, el 12 de Octubre, para "promocionarse" y le ha reprochado hacer "campaña" contra "un hospital público", en referencia al Enfermera Isabel Zendal.

22.07.Libertad, menas, futuro y Covid, palabras 'clave' en los primeros minutos de los candidatos en el arranque del debate. Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo 4 de mayo han arrancado el debate de este miércoles con 30 segundos cada uno en los que han podido presentarse a los electores, y en los que las palabras clave han sido covid, libertad, menas y futuro.

22.06. Ayuso a Mónica García: "El Zendal, como solo ha mandado a los suyos para boicotearlo, no se ha enterado cómo funciona".

22.05. Ayuso: “En Madrid no hemos dejado morir a la gente. Con los medios que teníamos hemos hecho una lucha por la vida. Los enfermos iban asustados al Zendal por que la izquierda ha hecho campaña contra un hospital público”.

22.03. García: “Lo que ha pasado en las residencias de mayores lo llamo traición”.

22.00. Iglesias cita a Ayuso el 'Protocolo de la vergüenza' desvelado por infoLibre.

22.00 Gabilondo y Mónica García critican la estrategia de vacunación en la Comunidad de Madrid. Mónica García tacha la vacunación de "caos" y Gabilondo pide que se vacune en los centros de salud

21.56. Gabilondo: “Tenemos que asumir que gestión tenemos que hacer. No acepto que estemos utilizando los muertos”.

21.55. Ayuso a Iglesias: “Sonrío porque usted es un personaje y da vergüenza ajena”.

21.55. Iglesias pide a Ayuso "que no sonría" mientras debaten sobre las cifras de muertes en la Comunidad de Madrid y Ayuso le replica llamándole "mezquino". Iglesias ha pedido a Ayuso que "no sonría" mientras debatían sobre las cifras de muertes en la Comunidad de Madrid, "las más mortiferas en lo que refiere al coronavirus", y la candidata del PP le ha acusado de "mezquino"

21.52. Bal:"Los ciudadanos no están hablando de ideología, lo que quieren es que vacunemos 24 horas al día". "A mí me sigue llamando la atención que usted señor Gabilondo siga hablando de la ideología del virus. Los ciudadanos no están hablando de ideología, lo que quieren es que vacunemos 24 horas al día, quieren moderación".

21.51. Gabilondo critica el 'Protocolo de la vergüenza' desvelado por infoLibre. El candidato socialista ha cargado contra el protocolo elaborado por la Comunidad de Madrid que negaba el traslado a hospitales de los usuarios de residencias. "Sus decisiones sobre la Sanidad y las residencias fueron terribles. Todo esto no sucedió por casualidad, no es gestión es su ideología", ha cargado el candidato socialista.

21.47. Ayuso: "A lo mejor no se lo creen mis contrincantes, pero el virus no lo inventé yo"."A lo mejor no se lo creen mis contricantes, pero el virus no lo inventé yo. Lo que hice este Gobierno fue echarnos a la espalda la responsabilidad de tratar de luchar contra él. La mortalidad en Madrid ni siquiera en la primera ola fue la peor, fue la cuarta en comparación con otras comunidades".

21.45. Mónica García: "Cuando necesitábamos una presidenta que necesitábamos que nos cuidará, hemos encontrado una que se ha enfrentado a Sánchez". “Los datos no se arrojan, se ponen sobre la mesa. La Comunidad de Madrid ha liderado los datos de fallecidos. Cuando necesitábamos rastreadores hemos contratado curas. Cuando necesitamos sanitarios ustedes han hecho un hangar sin sanitarios. Cuando necesitábamos una presidente que necesitábamos que nos cuidará, hemos encontrado una que se ha enfrentado a Sánchez".

21.43. Iglesias: "Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la pandemia era una oportunidad para hacer caer al Gobierno que llaman Ssociocomunista”. Iglesias destaca los malos datos de la Comunidad de Madrid en la pandemia del coronavirus. “Madrid figura entre las mayores ciudades europeas con mayor número de muertes. Son datos objetivos que van más allá de la opinión. Porque para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la pandemia era una oportunidad para hacer caer al Gobierno que llaman Ssociocomunista”.

21.38. Bal: "La encuestas están diciendo que no vamos a tener una fotocopia del Gobierno de España la Comunidad de Madrid".

21.36.Gabilondo recuerda la privatización y critica la gestión de los 26 años de Gobierno del PP. “Este PP lleva gobernando 26 años. Ha debilitado los serivicos públicos con recortes y corrupción. Y cuando llego el momento de la verdad se desplomó este modelo. Esto no es gestión, es su ideología. El 4 de mayo no vamos a elegir con quién vamos a tomar algo sino quién está preparado para liderar la recuperación”.

21.35. Mónica García recuerda a las víctimas del covid-19 y pide a Ayuso que retire sus "insultos a quien pasan hambre en la Comunidad de Madrid" en su introducción al debate.

21.34. Pablo Iglesias recuerda a los trabajadores su derecho a pedir una excedencia para poder ejercer el voto el 4M: “Que nadie piense que os lo pueden robar”.

21.30. Comienza el debate en Telemadrid.

21.02. Pablo Iglesias llega a Telemadrid: “Cada vez estamos más cerca de que las izquierdas sumemos”. El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha llegado a los estudios de Telemadrid en el taxi de Cecilio González, que también va en las listas de Unidas Podemos. “Cada vez estamos más cerca de que las izquierdas sumemos”, ha apostillado en declaraciones a Telemadrid a su llegada.

@PabloIglesias llega al #DebateTelemadrid en el taxi de Cecilio González, que también va en las listas de Unidas Podemos. pic.twitter.com/RZzDeY5tTv — PODEMOS (@PODEMOS) April 21, 2021

20.57. Mónica García llega a las instalaciones de Telemadrid. La candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha llegado a los estudios de Tele Madrid.

20.54. Rocío Monasterio llega a Telemadrid. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha llegado a los estudios de Telemadrid. "Llego con ilusión y con ganas de defender el programa de Vox sin manipulaciones”, ha apostillado en declaraciones a RTVE a su entrada.

20.33. Isabel Díaz Ayuso llega a Telemadrid. La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a las inmediaciones de los estudios de Telemadrid a pie, acompañada del diputado y jefe de la campaña, Alfonso Serrano, y su responsable de comunicación José Luis Carreras.

20.21. Edmundo Bal llega a los estudios de Telemadrid. El candidato de Cs a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha llegado a las inmediacciones del estudio de Telemadrid en su Harley Davidson. El candidato de Cs, ataviado con una 'chupa' motera y pantalones vaqueros y con una mascarilla de color naranja, ha sido recibido en la entrada de las instalaciones de Telemadrid en la Ciudad de la Imagen por el director general de Telemadrid, José Pablo López.

Con esta emoción han recibido a @BalEdmundo a su llegada a @telemadrid.



Sencillo y auténtico, así es nuestro candidato.



¡Ya está todo listo para que comience el #DebateTelemadrid! pic.twitter.com/2BNeYYxhl4 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) April 21, 2021

20.18. Gabilondo llega a pie a los estudios de Telemadrid. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido el primero de los seis protagonistas del debate que se celebrará la noche de este miércoles en Telemadrid. El socialista, ataviado con traje y corbata granate y con la exigida mascarilla por la pandemia del covid-19, ha llegado a pie escasos minutos después de las 20,00 horas a las instalaciones de la cadena pública madrileña en la Ciudad de la Imagen. Gabilondo, que ha recorrido a pie los últimos metros acompañado de dos asesores –la responsable de campaña, Mónica Carazo, y de Manuel Delgado–, ha sido recibido por el director general de Telemadrid, José Pablo López, a las puertas de la entrada de la cadena pública madrileña.

20.00. Ayuso busca mantener la ventaja y la oposición dar la vuelta a los sondeos en el único debate a seis de la campaña. Los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se enfrentarán este miércoles en el único debate electoral a seis de la campaña, que organizará Telemadrid, y en el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, buscará mantener la ventaja con la que parte, según las encuestas, y la oposición plantear su alternativa y darle la vuelta a las mismas. A pesar de que numerosos medios de comunicación han solicitado a los partidos realizar sus propios debates, finalmente, tal y como indicó la dirigente madrileña desde el primer momento, solo acudirá a uno. Desde el PP plantearon la posibilidad de que pudiera ser la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión la que lo organizase aunque un acuerdo entre partidos ha hecho posible que le corresponda a la cadena pública madrileña y ofrezca la señal de forma gratuita al resto.

19.38. Podemos: “Esta noche vais a entender por qué Ayuso no se atreve a tener más de un debate con Iglesias”. La cuenta oficial de Podemos en Twitter ha publicado un mensaje en la red social llamando a ver el debate a seis en Telemadrid. “Esta noche vais a entender por qué Ayuso no se atreve a tener más de un debate con Pablo Iglesias. A partir de las 21:30, Pablo Iglesias VS Ayuso”.