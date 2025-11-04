Se va como estuvo: mintiendo y justificándose; sin dar explicaciones sobre su desaparición el día de la dana; lanzando bulos que ya han sido desmentidos con pruebas y evidencias; presentándose como la víctima 230 de la tragedia en Valencia, la única, sin embargo, que sigue viva; echándole la culpa de todo al Gobierno central y reprochándose a sí mismo, como mucho, haberse dejado engañar por La Moncloa, que le quiso, según él, “dejar solo por estrategia política.” Pues si eso es estrategia, cómo le llamamos a irse pero sin convocar unas elecciones que ahora su partido teme que perdería, mejor esperar a que tras la riada venga la calma, la gente olvide y vuelva a confiar en nosotros. Cosas más raras se han visto.

El infausto Mazón señala también a la Confederación Hidrográfica, a la Agencia Española de Meteorología y a cualquiera que no sea él, el único que no estaba donde debía porque no quiso: la periodista que comió con él, Maribel Vilaplana, aquel 29 de octubre de 2024, ha asegurado este lunes en el juzgado de Catarroja –donde declara como testigo– que el president no paró de recibir llamadas y mensajes durante las casi cuatro horas que permaneció en el restaurante. Y siguió allí, sin hacer nada. ¨Nos han dejado solos”, dice Mazón, por no aceptar que fue él quien dejó solos a los valencianos.

Se va Mazón, pero cubriéndose las espaldas, porque sigue de diputado y, en consecuencia, continúa aforado, para que sólo le pueda juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Se va Mazón, pero cubriéndose las espaldas, porque sigue de diputado y, en consecuencia, continúa aforado, para que sólo le pueda juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, en su momento, ya inadmitió las querellas contra él por su gestión de la catástrofe. ¨Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", dice él. O sea, que ha seguido en el cargo por orden de Feijóo. Nada que nos pueda sorprender, después de haber visto al líder del Partido Popular decirle en un congreso: “estás haciendo un gran trabajo”. Los compañeros presentes, incluido el propio Mazón, rompieron en un gran aplauso.

La actitud ahora del PP no puede ser más que cínica, porque fue el apoyo de la formación el que mantuvo al jefe del Consell en su puesto, por mucho que ahora Feijóo intente dar a entender que la cosa no va con él: sus palabras durante el proceso están ahí y nos espera más de lo mismo, un intento de retener el poder en la región a toda costa y, esto no tiene duda, de la mano de sus socios de la ultraderecha, que cada vez les muerden más votos. Es lo que tiene alimentar al monstruo: al final, te come.