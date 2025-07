Montoro, la corrupción que faltaba de la era Rajoy

Si lo llamamos la 'trama Kitchen' de Hacienda podría quedarse corto. En los gobiernos de Mariano Rajoy hubo dos ministerios de Estado que operaron desde dentro para los intereses del partido y sus ministros. Uno utilizó a la cúpula policial para destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP, documentado en la causa de la Audiencia Nacional. El otro es Hacienda, donde Cristóbal Montoro enriqueció –digamos supuestamente– a los llamados 'Chicos Montoro' –herederos de los 'Rato Boys'– que pasaron primero por el Gabinete y fueron yendo y viniendo del ministerio a Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro.

La trama estaba bien pensada y organizada. Hasta que un correo electrónico acaba en un juzgado de manera anónima y destapa una mecánica que va del 2012 al 2018, dos legislaturas al completo, según el juez. Con cohecho continuado. Si la empresa la has fundado tú y está tu gente, familia incluída, no hace falta ir cobrando mordidas por fuera. La influencia no deja el rastro de los contratos públicos. Los encargos ad hoc de cambios legislativos –entre otros muchos negocios– tampoco. Hacer leyes para tus clientes en detrimento de otras empresas que no participan del tinglado es un salto cualitativo que va más allá de favorecer a una consultora.

Según el auto del Juzgado número 2 de Tarragona, Montoro beneficiaba a los asesores fiscales de su antiguo despacho. En la cadena de altos cargos está la cúpula. Entre los 28 imputados hay exjefes de Gabinete, los cargos al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda; la subsecretaría de Estado de Presupuestos; la de Hacienda y Función Pública; los directores generales de tributos; un director general del Gabinete Técnico o el exdirector General de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. El hacedor de la amnistía fiscal –la lista de defraudadores mejor guardada– y temido por las persecuciones fiscales a periodistas y enemigos políticos. En definitiva, la Hacienda de Rajoy al completo investigada por corrupción y delitos gravísimos. El ministerio que debe luchar contra el fraude, imputados del primero al último. Con Montoro al frente.

Tras siete años de secreto de sumario, el juez ha reconstruido la trazabilidad de dos operaciones para beneficiar a empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), con dos rebajas fiscales en 2013 y 2018. El juez lo hace de la mano de Anticorrupción, que en este caso funciona casi como asuntos internos, porque parte de los altos cargos de Montoro imputados fueron el enlace de la Fiscalía en las macrocausas de entonces, la lista Falciani, entre otras.

Si el juez sortea las resistencias que siempre han tenido las investigaciones al despacho de Montoro, volverá a ser actualidad la célebre frase de Rajoy y Bárcenas en versión Hacienda. "Montoro, sé fuerte"

Montoro lo fue todo en Hacienda con Aznar y Rajoy. Diputado durante 25 años (desde 1993), fue ministro con José María Aznar (2000-2024), antes Secretario de Estado de Economía (1996-2000) y vuelta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2011 hasta la moción de censura de 2018. También en el partido, donde fue Coordinador de Economía de 2008 a 2011, antes de la llegada de Rajoy a La Moncloa. El despacho de consultoría lo creó siendo eurodiputado, antes del estallido de la crisis. Y, según el juez, salió en abril de 2008. La fecha es relevante porque las primeras empresas 'opacas' creadas en el seno de Equipo Económico por los ex altos cargos de su gabinete fueron en 2007, un año antes de que Montoro vendiera las acciones. Una dinámica que siguió cuando estaba en Hacienda y por las que desfilaron constructores de la Púnica, la familia de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP de Madrid, o su propio hermano, Ricardo Montoro.

De momento es una instrucción, no hay acusaciones. Pero la causa y sus implicados son de tal peso que merecen una fuerza instructora como la UCO o la UDEF. Si el juez en siete años solo ha podido llegar a las dos operaciones señaladas, con la dificultad de rastrear y reconstruir este tipo de operaciones, costará concretar en lo penal la actividad de Equipo Económico. Montoro y sus altos cargos imputados no actuaban gratis, según el juez. ¿Cobraban por cliente? ¿Era parte del trabajo el ministerio? ¿Había una Hacienda en B con su propia tesorería para organizar la cadena de favores a la consultora? Montoro, con sueldo público durante 25 años, no declaraba ingresos de Equipo Económico en sus declaraciones de bienes al Congreso ¿Merece una patrimonial? Queda mucho por saber de esta causa. Si el juez de Tarragona sortea las resistencias que siempre han tenido las investigaciones al despacho de Montoro volverá a ser actualidad la célebre frase de Rajoy y Bárcenas en versión Hacienda. "Montoro, sé fuerte".