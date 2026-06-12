Asfixia económica y social por la negligente falta de suelo

El acceso a la vivienda en España ha dejado de ser un derecho o una meta alcanzable para convertirse en una de las mayores crisis sociales y económicas de este siglo. El núcleo del problema sigue siendo, en 2026, el inmenso desajuste entre la demanda de viviendas de una población en crecimiento constante que supera con creces la oferta disponible.

Si bien los análisis suelen centrarse en la especulación o en los precios de los alquileres, la raíz del colapso estructural se encuentra mucho antes de que se coloque el primer ladrillo: la alarmante falta de suelo urbanizable finalista, una burocracia lenta y realmente asfixiante, y una clara dejadez de la clase política. Todo ello viene paralizando el muy urgente desarrollo económico y social de nuestro territorio.

Una radiografía del desequilibrio: datos de oferta, demanda y zonas tensionadas

El déficit estructural de vivienda en España avanza sin freno. Los datos recopilados por consultoras y analistas del sector inmobiliario apuntan a que el déficit acumulado de viviendas ronda las 680.000 unidades. El Banco de España estima que para dar respuesta a la creación neta de hogares y corregir este desfase, sería necesario construir alrededor de 178.000 viviendas anuales. Sin embargo, el ritmo real de terminación de obra nueva se ha estancado de forma crónica en torno a las 90.000 unidades al año, cubriendo así apenas la mitad de lo requerido.

Esta brecha adquiere tintes dramáticos en las denominadas zonas de mercado tensionadas, donde residen más de ocho millones de ciudadanos. En comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y amplias zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana, la presión es insostenible. En estas regiones, la proporción de particulares que buscan activamente una vivienda roza el 29%, frente a un escaso 7% que la ofrece.

Las consecuencias de este desierto de oferta golpean con especial crueldad a los jóvenes, atrapados en una precariedad que retrasa la emancipación formal hasta pasados los 30 años, abocándolos a destinar más del 40% o el 50% de sus ingresos al pago del alquiler.

Contrariamente a la creencia popular de que en España ya no queda espacio, el territorio nacional cuenta con una ingente cantidad de terreno. Estudios técnicos del sector certifican que las comunidades autónomas disponen, sobre el papel, de suelo urbanizable teóricamente suficiente para edificar cerca de siete millones de viviendas. Sin embargo, la realidad práctica desmiente por completo el optimismo de la cifra: apenas el 0,5% de ese suelo está listo para edificar (suelo finalista).

Un primer gran problema: la falta de transparencia del catastro urbanístico

Un primer y fundamental obstáculo para conocer y solucionar el problema es la falta de datos públicos. En España no existe una plataforma pública, unificada, clara y accesible que detalle el estado urbanístico real de cada parcela del territorio nacional. La información se encuentra fragmentada en cientos de planes municipales obsoletos, visores cartográficos autonómicos incompatibles entre sí y expedientes administrativos de difícil acceso para el ciudadano común.

Si cualquier ciudadano, pequeño promotor o cooperativa de jóvenes pudiera consultar mediante un clic qué terrenos de su municipio son urbanizables, qué tipo de propietarios tienen, qué fases sectoriales les faltan y qué densidad de edificación permiten, se democratizaría por completo y se agilizaría sustancialmente el desarrollo urbano. La transparencia radical del suelo atraería inversión, activaría bolsas de terreno hoy olvidadas por puro desconocimiento y restaría poder a los grandes oligopolios del suelo, estimulando una competencia sana orientada a edificar más y más rápido.

Otro gran problema: la maquinaria administrativa tan lenta como ineficiente

El proceso para habilitar suelo y otorgar licencias en España contradice cualquier principio de eficiencia económica o urgencia social. Los plazos para llevar a cabo las actuaciones urbanísticas se miden en años y, a veces, en décadas.

Convertir suelo no urbanizable en urbanizable a través de la aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o modificaciones estructurales requiere una media de entre ocho y 15 años de tramitación. Ello se debe a una maraña de informes sectoriales cruzados (medio ambiente, carreteras, costas, patrimonio, confederaciones hidrográficas) que deben emitir distintas administraciones que apenas se comunican entre sí. Pero la ineficiencia no termina ahí. Una vez que el suelo ya cuenta con la condición de urbanizable finalista, conseguir una simple licencia de obra mayor para empezar a levantar un edificio residencial se demora entre 12 y 24 meses en la mayoría de los municipios españoles.

La escasez de suelo urbanizable y de vivienda amenaza la cohesión social, dificulta la emancipación de los jóvenes, perjudica la competitividad económica y agrava las desigualdades territoriales y generacionales

Organizaciones europeas especializadas destacan que este escenario contrasta radicalmente con el de socios comunitarios como Chipre o Polonia (donde los permisos se resuelven en 20 o 45 días) o Finlandia (con plazos medios de tres meses). Cada mes de retraso administrativo encarece la construcción, destruye la certidumbre empresarial y prolonga la escasez de vivienda en el mercado.

La inadmisible dejadez institucional y negligencia política

La persistencia de este problema durante más de una década evidencia una clara negligencia y dejadez de la clase política en su conjunto. Los responsables políticos del Estado central, de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos han preferido utilizar la vivienda como un arma de confrontación ideológica y electoral en lugar de coordinarse y aplicar medidas técnicas estructurales. Se han promulgado leyes centradas exclusivamente en regular los efectos del mercado (como los topes al alquiler), ignorando deliberadamente las causas: la falta de oferta. Las administraciones locales han mantenido a las gerencias de urbanismo infradotadas de personal técnico, convirtiendo los ayuntamientos en cuellos de botella. La falta de coraje y responsabilidad política para reformar unas leyes de suelo estatales y autonómicas hiperreguladas mantiene secuestrado el desarrollo del país, condenando a generaciones enteras a la exclusión residencial.

Propuestas urgentes para romper el bloqueo del suelo y la vivienda

Para atajar una crisis de esta magnitud se requieren medidas drásticas, coordinadas y desprovistas de dogmatismos. A continuación se detallan cinco propuestas esenciales:

1. Creación de un portal único del suelo nacional: Desarrollar una base de datos pública y digitalizada, bajo un modelo de mapas interactivos de acceso libre, donde conste de forma clara la clasificación, calificación y estado de desarrollo de cada metro cuadrado de España, facilitando con ello la iniciativa privada y ciudadana.

2. Procedimiento de urgencia para la reclasificación. Habilitar cauces legales extraordinarios y urgentes para convertir de forma exprés suelo no urbanizable (que carezca de valor medioambiental o paisajístico real) en suelo urbanizable delimitado, acortando los plazos de tramitación de una década a menos de un año para proyectos destinados a vivienda asequible o residencial protegida.

3. Silencio administrativo positivo y declaraciones responsables. Modificar las leyes del suelo autonómicas para que la obtención de licencias de edificación en suelo finalista se gestione mediante declaraciones responsables técnicas, y/o garantizar que el silencio administrativo tras tres meses equivalga a la concesión automática del permiso. El retraso municipal no puede seguir castigando al promotor y al ciudadano.

4. Activación forzosa del suelo urbanizable sin edificar. Aplicar de forma estricta los mecanismos de edificación forzosa contemplados en las leyes urbanísticas para aquellos grandes tenedores de suelo urbanizable finalista que retengan los terrenos con fines meramente especulativos, sacándose ese suelo a subasta pública si no se edifica en un plazo determinado.

5. Colaboración público-privada mediante la cesión de derechos de superficie. Los ayuntamientos ycomunidades autónomas deben poner todo su suelo patrimonial apto a disposición de promotores privados mediante concesiones a largo plazo (por ejemplo, 50 o 75 años) para construir exclusivamente vivienda de alquiler asequible enfocada en jóvenes, manteniendo la titularidad pública del suelo pero multiplicando la oferta residencial en un tiempo récord.

Conclusiones

La vivienda no puede seguir siendo un lujo inaccesible para millones de ciudadanos. La escasez de suelo urbanizable y de vivienda amenaza la cohesión social, dificulta la emancipación de los jóvenes, perjudica la competitividad económica y agrava las desigualdades territoriales y generacionales. Resolver este problema exige valentía y mucha más responsabilidad política, reformas profundas y una visión estratégica de largo plazo. España todavía está a tiempo de corregir el rumbo, pero cada año de inacción hace que la situación sea más difícil, más costosa y más injusta para millones de personas.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.