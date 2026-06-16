La infantil y risible mentira de Núñez Feijóo

Es verdad que ya han pasado trece años desde la sorprendente y surrealista respuesta del político gallego a la pregunta de un periodista. Pero si el ahora líder del muy conservador Partido Popular pudiera llegar a ser presidente del gobierno de España tras las próximas elecciones generales, creo que no estaría de más analizar aquella respuesta. Porque sí, es infantil y risible.

“Creo que no fui a Andorra. “Parece ser” que eran los Picos de Europa”. Fíjense en el “parece ser”; ¿quizá Marcial Dorado le dijo que eran los Picos de Europa, y no Andorra? Vamos a ver, Núñez Feijóo: ustedes dos salieron de Santiago en coche; hasta Andorra hay más de mil kms. A los Picos, menos de cuatrocientos. Usted iba de copiloto; quizás condujo el VW Golf GTI una parte del trayecto y ¿no vio en ningún momento señales de carretera que decían Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Lérida, Huesca, etc.? Y al entrar en Andorra ¿tampoco vio nada? ¿Hicieron el trayecto de un tirón?

Un cargo público en el gobierno de Galicia ¿acepta viajar, veranear, etc. con un contrabandista millonario?

Por otra parte ¿a qué iría a Andorra el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado? ¿A esquiar? Otra respuesta del político conservador es una confesión de parte, intentando minimizar su amistad con Dorado: “Yo desconocía que era narcotraficante; solamente sabía que era contrabandista de tabaco”. Y un cargo público en el gobierno de Galicia ¿acepta viajar, veranear, etc. con un contrabandista millonario? Pregunta que jamás se le hizo: ¿quién pagó la gasolina, las comidas, los hoteles? También en viajes a Portugal, según él mismo reconoció.

Apaga y vámonos, inefable Núñez Feijóo. Diga la verdad y verá cómo muchos votantes del PP no cambiarán su voto. Sería mucho más honrado por su parte.

_________________________

Alejandro Villa Allande, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.