La ONU condena a Israel por genocidio (Léanse el informe, señores del PP y Vox)

Hoy, día 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de los Territorios Ocupados en Palestina, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, ha publicado su informe sobre el genocidio en Gaza. La conclusión es clara: ha existido (sigue existiendo) genocidio en Gaza. Mi pregunta es: ¿alguien se ha leído el informe? ¿Alguien, concretamente, en el PP y en Vox? Me da la sensación de que la respuesta es un claro y rotundo NO.

Primero: el análisis de la Comisión Internacional Independiente es un análisis jurídico, no valorativo. Lo que hace la Comisión es examinar la evidencia existente y analizar si la misma encaja en la normativa de derecho internacional público que regula la cuestión del genocidio. Segundo: el análisis es un análisis sumamente detallado, cauteloso, que emplea el lenguaje más neutro que se pueda emplear en este tipo de casos. No hay en ningún momento un pasaje, ni siquiera una expresión o una palabra que se pueda considerar como tendenciosa. Es un informe impecable desde un punto de vista técnico jurídico.

Vayamos a su análisis. El informe está estructurado en VIII partes. Las más relevantes son la III, la IV y la V, que es donde se encuentra el peso del análisis jurídico. La estructura en estos apartados es siempre la misma: primero se expone el marco legal (por ejemplo: la prohibición de genocidio en derecho internacional público); en la segunda parte se analiza la evidencia existente; y en la tercera parte se examina si esa evidencia encaja dentro de los tipos normativos que se han analizado previamente.

Recomiendo a los lectores, en particular a los lectores del PP y Vox, que lean la parte factual del análisis de la ONU. Uno se queda helado ante tanta falta de humanidad e inmundicia moral

Recomiendo a los lectores, en particular a los lectores del PP y Vox, que lean la parte factual del análisis, es decir, la segunda parte. Uno se queda helado ante tanta falta de humanidad e inmundicia moral. Párrafo 42: “La Comisión revisa las narrativas de dos testigos, un paramédico y un médico. El paramédico cuenta lo siguiente: la ambulancia en la que iba fue atacada, con el resultado de que dos de sus colegas murieron en el ataque. Posteriormente, fue golpeado con rifles en la espalda por parte del ejército israelí, acusado de ser un terrorista. Además, y de forma separada, un médico y su hijo de 12 años fueron detenidos. Todos ellos indicaron que el convoy en el que iban estaba perfectamente señalizado, a pesar de lo cual el ejército israelí abrió fuego contra el mismo. Por su parte, en la investigación realizada por el ejército israelí, se indicó que el incidente ocurrió en medio de un contexto peligroso y hostil de combate. El propio ejército, en su investigación, apunta a que se cometieron una serie de desviaciones y errores. Por su parte, la Comisión detecta toda una serie de errores en la investigación realizada por las fuerzas de seguridad israelitas: el video que uno de los atacados exhibió muestra bien que la narrativa de las fuerzas israelíes era falsa. Segundo, la zona era efectivamente una zona de combate, pero los vehículos del convoy estaban claramente identificados. Finalmente, la Comisión solicitó a Israel que le remitiera el informe completo de este caso, cosa que el gobierno israelí no ha hecho hasta la fecha”.

Podríamos seguir contando muchas más historias, todas ellas están en el informe. En el punto VII del informe se reflejan las Conclusiones de la Comisión: la Comisión entiende que existen “bases sólidas” (que es una forma educada de decir que encuentran probado) de que se han producido: 1) asesinatos de miembros de un grupo; 2) daño mental y físico serio a los miembros del grupo; 3) deliberadamente, se han infligido condiciones de vida a un grupo que están calculadas para conducir a la destrucción completa o parcial del mismo; y 4) se han aplicado medidas destinadas a impedir futuros nacimientos en dicho grupo. Todos estos son los elementos normativos que están establecidos en derecho internacional público y que permiten verificar la existencia de un genocidio. En este sentido, el informe formará parte ineludible del proceso que se celebrará ante el Tribunal Penal Internacional. Efectivamente, el Informe no es una condena jurídica definitiva a Israel por genocidio. Solamente los Tribunales pueden condenar. Pero sí que forma parte, y una parte de relevancia fundamental, del proceso penal internacional que tendrá lugar posteriormente. El informe es creíble. Falla sin embargo la credibilidad de los que hablan sin leer.

__________________________________________

Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.