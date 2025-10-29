El aniversario de la dana golpea a Feijóo y evidencia el lastre político de su apoyo a Mazón

Un año después de la dana, y frente a todos los pronósticos, Carlos Mazón sigue siendo presidente de la Generalitat y del Partido Popular valenciano. Y lo es gracias a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que no solo ha congelado el congreso autonómico que debió haberse celebrado el verano pasado según los estatutos del partido, sino que ha vinculado la permanencia de Mazón al frente de la Generalitat a la "reconstrucción" de L'Horta Sud valenciana. Un horizonte difuso que ha permitido a ambos ganar tiempo.

Feijóo ha tenido 365 días para poner en marcha la sucesión de Mazón, del que ha llegado a decir que estuvo "noqueado" los primeros días tras tragedia que dejó 229 muertos en la Comunitat y que "no estuvo altura" durante esa fatídica jornada. Aún así, nunca ha reclamado de manera clara su dimisión, pese a los cambios de versión, las mentiras manifiestas y la negligencia del jefe del Consell, que ha ratificado con sus autos la jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra.

Sin embargo, el líder del PP nacional no es ajeno a la presión social, mediática y política sobre Mazón. Salvo sorpresa, el valenciano no repetirá en el cargo, pero aun así el presidente del PP se resiste a dejarlo caer, también ahora, un año después de la tragedia. A la dirección nacional del partido le preocupa más perder la Generalitat Valenciana que el precio a pagar por mantener a Mazón. Y Feijóo no quiere hacer ningún movimiento que pueda acabar con una convocatoria anticipada de elecciones que impida a los conservadores gobernar en la cuarta comunidad más poblada de España. Las quejas de los familiares de las víctimas están, para Génova, en un segundo plano. Incluso este miércoles, que culminó con abucheos durante la celebración del funeral de Estado en València.

Un acto que no contó con la presencia de todos los familiares —24 de ellos se ausentaron—, pero en el que se pudo comprobar el hartazgo de algunos de ellos, cuyos gritos resonaron en la Ciutat de las Arts i les Ciències. "Cobarde, rata, asesino, cabrón, sinvergüenza", fueron solo algunos de los apelativos utilizados este miércoles por los allí presentes, que también preguntaron al president de la Generalitat dónde estuvo en el día más importante de su carrera política, cuando "cientos de personas se ahogaban". "Mazón dimisión", se escuchó también al final del acto. El grito que ha marcado las doce manifestaciones celebradas desde el pasado 29 de octubre de 2024 que han reclamado, unánimemente, que el presidente valenciano dé un paso atrás.

En la dirección del PP daban por hecho que la jornada no sería fácil y por eso decidieron convocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado este jueves, con la intención de opacar las críticas a su barón autonómico o limitarlas, al menos, mediáticamente. Feijóo conocía los riesgos de que el valenciano acudiera este miércoles al funeral, pese a la petición expresa de los familiares, y ni él ni Mazón participaron en el saludo previo al acto en el que sí estuvieron los reyes, Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno unos minutos antes de que comenzara el funeral de Estado, sobre las 18 horas.

El PP minimiza la importancia del aniversario

Horas antes, durante la sesión de control al Gobierno, Feijóo había vuelto a elevar el tono en su intervención contra el presidente. "Quiero empezar con el recuerdo a las víctimas de la dana", arrancó el popular, que acto seguido lanzó esta crítica: "Ojalá toda la energía en politizar la tragedia se dedicara a la reconstrucción". "La pregunta es si piensa de verdad decir la verdad hoy y en el Senado o piensa seguir haciendo de Pedro Sánchez", añadió el líder de la oposición, que en ningún momento citó al presidente valenciano.

Sánchez, por su parte, evitó entrar al choque. "Hoy es un día muy duro para las familias de las víctimas, un día para las personas que lo han perdido todo. Es un día de dolor para la Comunidad Valenciana. Tenemos que agradecer la solidaridad de los jóvenes y no tan jóvenes. Es un día para reivindicar a los trabajadores públicos que hicieron un trabajo extraordinario", señaló el presidente del Gobierno, que no utilizó su turno de réplica.

Una respuesta que sorprendió a la cúpula del PP, según trasladan en privado fuentes del partido, que esperaban que el socialista tratara de polemizar aludiendo a Mazón. Aunque en público Feijóo insistía en la importancia de expresar su respeto a las víctimas, sus colaboradores trataban de minimizar la efeméride de este miércoles, conscientes de que cada alusión a la dana hace daño a la credibilidad no solo del presidente valenciano, sino del propio PP en su conjunto. Y de que nuevos descubrimientos como el de que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilapana al parking les perjudican todavía más.

El debate de fondo, que Génova evita explicitar en público, es la incapacidad del presidente nacional del PP de provocar la dimisión de uno de sus barones. El gallego siempre ha reivindicado la autonomía de sus presidentes autonómicos, pero su falta de contundencia también puede interpretarse como una falta de liderazgo. El PP alega que no le compete a él pedir dimisiones, pero para muestra la hemeroteca. En julio de 2011, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy —en la oposición—, llamó al presidente valenciano Francisco Camps, procesado judicialmente, para instarle a dimitir pese a que tres meses antes acababa de ganar por mayoría absoluta. Y Camps acabó dimitiendo.

Génova limita sus comparecencias ante los medios

Feijóo, sin embargo, prefiere mantenerse en un terreno mucho más difuso. Únicamente ha emplazado al "señor Mazón" a dar "explicaciones" sobre los cambios de versiones respecto a lo que hizo la tarde del 29 de octubre. Lo hizo a la salida de un desayuno informativo en Madrid el pasado martes, tras conocerse la nueva versión sobre el parking. A preguntas de los periodistas, Feijóo evitó respaldar al presidente de la Generalitat, no habló de su futuro político y se limitó a pedir "las respuestas necesarias" en la comisión de investigación en la que el valenciano deberá responder el próximo 17 de noviembre.

La incomodidad es, sin embargo, manifiesta. Prueba de ello es que el equipo de prensa de Feijóo ocultó su presencia en el desayuno de este martes, al que el líder del PP asistió sin preaviso y trató de desviar la atención de la prensa aludiendo a la convocatoria electoral de la presidenta extremeña, María Guardiola. Génova también ha evitado convocar en estas últimas dos semanas la tradicional rueda de prensa de los lunes en la sede nacional del partido que se celebra tras el comité de dirección.

Con todo, el líder del PP acudió al funeral de Estado en València a diferencia de otros dirigentes del partido como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La baronesa del PP justificó su ausencia alegando que ya asistió a la misa del año pasado. Tampoco hicieron acto de presencia la citada Guardiola, la balear Marga Prohens, el andaluz Juanma Moreno ni tampoco el presidente de Casilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Las principales caras visibles del PP fueron Feijóo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el murciano Fernando López Miras, además del presidente del Senado, Pedro Rollán, que a diferencia de Mazón sí participó en el saludo a las familias de las víctimas.