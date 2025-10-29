Sánchez evita el choque con Feijóo tras las duras acusaciones del PP: "Es el día de las víctimas"

El dolor pesaba desde primera hora en el Congreso. Casi todos los diputados vestidos de negro y con la mirada puesta en el funeral de Estado que se celebra por la tarde en Valencia. Un año de la tragedia que se llevó por delante la vida de 237 personas.

La sesión de control al Gobierno estaba marcada por ese sentimiento. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a elevar el tono en su intervención contra el presidente. "Quiero empezar con el recuerdo a las víctimas de la dana", arrancó el popular, que acto seguido lanzó esta crítica a la izquierda: "Ojalá toda la energía en politizar la tragedia se dedicara a la reconstrucción".

"La pregunta es si piensa de verdad decir la verdad hoy y en el Senado o piensa seguir haciendo de Pedro Sánchez", añadió el líder de la oposición, que, en ningún momento, citó al presidente valenciano, Carlos Mazón.

"Hoy no es el día"

El presidente decidió hacer esta reflexión al contestar: "Soy el presidente que más ha comparecido, pero creo, señorías, que no es el día. Es el día de las víctimas de la dana en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha". Añadiendo acto seguido: "Hoy es un día muy duro para las familias de las víctimas, un día para las personas que lo han perdido todo. Es un día de dolor para la Comunidad Valenciana. Tenemos que agradecer la solidaridad de los jóvenes y no tan jóvenes. Es un día para reivindicar a los trabajadores públicos que hicieron un trabajo extraordinario".

"Hoy es el día para la empatía y el recuerdo para las víctimas. Ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", añadió el secretario general de los socialistas, agotando su tiempo.

Feijóo se lanza al cuello de Sánchez

A pesar del tono de Sánchez, Feijóo salió al ataque, señalando que hace un años en el Pleno, mientras se producía la dana, el Gobierno permitió una sesión parlamentaria "para asaltar RTVE cuando las victimas se estaban muriendo". Y puso su mirada en la comparecencia de Sánchez este jueves en el Senado en la comisión del caso Koldo: "Usted nos ha mentido a todos. Hasta el Gobierno de Alemania le ha desmentido. Mintió sobre su pareja y sobre su hermano. Miente más que su CIS".

Feijóo volvió a presionar a Sánchez para que hay un adelanto de las urnas: "Si no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad. estaría convocando elecciones". "Lo que es seguro es que no tiene plan b", concluyó. El presidente del Gobierno no quiso volver a contestar a Feijóo respecto a sus acusaciones.