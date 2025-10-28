Joan Baldoví: “Mazón sólo está preocupado por el relato judicial y por salvar su cuello”

Joan Baldoví tacha directamente así al presidente valenciano, Carlos Mazón: “La persona más descarada y con menos vergüenza que he conocido nunca”. Se lo ha dicho también a la cara en algunas intervenciones en Les Corts. Y lamenta que el actual Gobierno autonómico “abandonara a su pueblo” en la tragedia de la dana hace un año.

El portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano sigue sin entender cómo el Partido Popular a nivel nacional mantiene a Mazón al frente del Palau de la Generalitat y considera que acabarán asumiendo responsabilidades penales los dirigentes del Consell durante aquel 29-O. Pone el acento durante esta entrevista en que la izquierda debe volver a ilusionar a la gente y transmitir que la política es la solución a los problemas frente al sentimiento de desafección que se apodera de muchos ciudadanos en estos momentos.

Un año después, ¿qué imágenes le vienen a la cabeza del día de la dana?

Estaba en Les Corts y luego fui a casa, donde estuve viendo la televisión. Mi mujer y yo llamamos a nuestras tres hijas para ver si estaban bien y decirles que se quedaran en sus domicilios. Entonces me impactó la imagen del puente que se derrumba y se deshace como un castillo de naipes. Era monstruoso. Y todas aquellas conexiones de los medios con gente pidiendo ayuda... Fue una noche muy larga.

¿Cómo están las zonas afectadas? ¿Hay normalidad? ¿Qué queda por hacer?

Hay una normalidad a medias. Hay centros educativos en barracones y hay 900 ascensores sin arreglar, por ejemplo. La gente de la zona tiene temor cuando hay otro anuncio de lluvias. Hay secuelas psicológicas, especialmente entre niños. Es una tragedia difícil de superar. En la manifestación una persona se me acercó y me dijo que su hija no podía estar en la concentración por ansiedad todavía. Quedan muchas cosas por reparar.

¿Qué sentimiento había en la manifestación del fin de semana?

Mucha indignación. Se me acercaba mucha gente y me decía que cómo es posible que un año después Mazón siga de presidente con las mentiras que ha contado y con todo lo destapado por los medios. Algunos familiares comentaban que no sabrán cómo reaccionar si lo ven en el funeral. Fue una manifestación pacífica pero muy reivindicativa. No nos merecemos a este presidente. La gente pedía su dimisión. Lo hemos visto ya en encuestas, como la de ABC, que dicen que seis de cada diez votantes del PP quieren que se vaya. Hay gente del Partido Popular que se avergüenza de este presidente y de este Gobierno que no supo estar a la altura y abandonó a su pueblo en los momentos más decisivos. No se puede estar cuatro horas de comida el día de la peor tragedia que hemos pasado.

Un año después sigue habiendo lagunas sobre la tarde de Mazón, ¿se llegará a saber la verdad?

Estoy seguro de que llegaremos a saber la verdad. Nos ocultan información, pero al final la verdad acaba abriéndose paso. La semana pasada Mazón contaba con detalles el trayecto desde El Ventorro al Palau y ahora ya sabemos que no fue así, sino que fue al parking a acompañar a la periodista con la que comió. Y luego apareció a las 20.28 h cambiado de ropa. La verdad se abre poco a poco paso, pero es absolutamente indecente e indignante que el presidente no haya contado la verdad a los familiares de las víctimas y a los valencianos. Es la persona más descarada y con menos vergüenza que he conocido nunca, y se lo he dicho a la cara.

Hay un proceso judicial en curso y, por el momento, la jueza está delimitando la responsabilidad en la Generalitat. ¿Puede haber responsabilidades penales por parte del Gobierno valenciano?

Lo digo de manera categórica: sí. La jueza no puede imputar a Mazón porque está aforado. Pero sí lo ha invitado a declarar tres veces. Sus autos son contundentes, claros y delimitan cuáles son las competencias de cada cual. Era responsabilidad de la Generalitat haber enviado esa alerta mucho antes. Ahora sabemos que la exconsellera Salomé Pradas nos mintió. Dijo que no sabía nada de la alarma, pero, por los vídeos que hemos conocido, sabemos que a las cinco de la tarde ya se estaba barajando.

Si la alarma se hubiera enviado entre las cinco y las seis de la tarde, evidentemente muchas personas estarían hoy con nosotros. ¿Alguien se puede imaginar una comida de cuatro horas en el peor día que hemos tenido los valencianos y luego desaparecer otra hora más? Pero no sólo Mazón. ¿Alguien se imagina que a una vicepresidenta se le informa de la situación y dice “jope, si necesitas algo, dímelo”?

¿Por qué cree que la cúpula del PP sigue sosteniendo a Mazón?

No lo entiendo, sinceramente. El Partido Popular está preso porque no tiene la garantía de que, si vamos a elecciones, pueda renovar la mayoría. Y Mazón es un títere y está en manos absolutamente de Vox. La ultraderecha mantiene a un incompetente, en palabras del propio portavoz de Vox, por mero interés electoral y para poder introducir su agenda de odio. Mazón sólo está preocupado por el relato judicial, por intentar salvar su cuello y llegar a los cuatro años de legislatura para asegurarse quince años de paga, chófer y asesores.

Durante la dana se palpó el crecimiento de la sensación de desafección ciudadana, ¿sigue existiendo ese sentimiento que alimenta en las encuestas a la ultraderecha?

Es una amenaza que esa desafección acabe siendo aprovechada por partidos que están en contra de la democracia, del Estado autonómico y de los servicios públicos. Es dramático que esa desafección la pueda capitalizar la extrema derecha. El reto de la izquierda es volver a ilusionar y decirle a la gente que la política puede ser la solución.

Fueron muy críticos con el Gobierno central en su manera de actuar, ¿tendría que haberlo hecho de otra manera el Ejecutivo?

El Gobierno, en los primeros momentos y viendo que estaba absolutamente desbordado este presidente, hubiera podido hacer mucho más. El Ejecutivo probablemente tendría que haberle quitado competencias y asumirlas. Por eso, hemos pedido también que comparezca en las comisiones el presidente del Gobierno, porque entendemos que se pudo hacer mucho más en los primeros días.

¿Aguantará Mazón hasta el final de la legislatura?

Hemos aprendido que la política es cada vez menos predictiva. Es lo que quiere: acaricia la idea de agotar la legislatura y volver a presentarse. Siempre ha creído que el tiempo bajaría la indignación y que podría controlar el relato, pero el sábado fue una bofetada de realidad. El mensaje en la concentración fue claro: la gente no olvida. Cada vez se estrecha más el cerco sobre él.