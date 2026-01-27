El Ayuntamiento de Madrid no quitará el título de hijo predilecto a Julio Iglesias

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y a favor de PSOE y Más Madrid, revocar el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid al cantante Julio Iglesias, porque supondría "desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica".

Así lo ha afirmado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante su turno de palabra tras la defensa de la iniciativa por parte de Carolina Elías (Más Madrid), quien ha iniciado su intervención con una defensa a las "62.000 personas dadas de alta en el régimen especial de cuidadoras".

"Un sector racializado y feminizado -ha añadido- que las coloca en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales para satisfacer sus retorcidos deseos". Y así es el perfil, según Elías, de las personas que "buscaba Iglesias para que trabajaran en su casa": Una mujer joven, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza para que fuera más fácil el silencio, ha subrayado.

Marta Rivera de la Cruz ha recordado a la concejala de Más Madrid que la justicia española se ha declarado incompetente para juzgar el caso de Iglesias y ha precisado que ninguna de las causas para revocar esta distinción concurren en el caso de la distinción otorgada al cantante español.

Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias, supondría, según la delegada de Cultura, desnaturalizar el "sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos tradicionales a valoraciones ajenas".

Para Jorge Donaire del PSOE, este "debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional" y ha pedido "aclarar" que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

La izquierda había pedido retirar esta distinción después de que dos mujeres que trabajaban con el cantante denunciaran que habían sufrido agresiones sexuales y abuso durante su tiempo como empleadas de Iglesias. Según una investigación publicada por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.