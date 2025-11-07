Aznar dice que el Gobierno está "al margen de la ley" tras perder la "legitimidad de ejercicio"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía la legitimidad de origen, pero la ha perdido "de ejercicio", y que sin someterse a una cuestión de confianza o a una convocatoria electoral queda "al margen de la ley".

Aznar lo ha expuesto así durante un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, preguntado acerca de la decisión de Junts de cesar todo apoyo parlamentario al Gobierno.

"Este Gobierno de Sánchez tiene la legitimación de origen, pero ha perdido la legitimidad de ejercicio. En este momento, este Gobierno es un Gobierno ilegítimo, al margen de la ley, porque en una democracia parlamentaria lo que te determina la legitimidad fundamental es el tener la confianza y la mayoría en el Congreso", ha afirmado Aznar.

El expresidente ha añadido que si se pierde la mayoría, quedan tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o adelanto electoral.

La primera le parece "descartable en estos momentos", porque "no produce resultados", mientras que la segunda "es la respuesta lógica en una mayoría parlamentaria".

"Si se niega uno a convocar una cuestión de confianza está saliéndose fuera de las normas de una democracia parlamentaria. Y si además se niega a convocar elecciones se está situando al margen de las normas constitucionales", ha sentenciado el exlíder del PP.

"Reforma constitucional encubierta"

Aznar ha opinado que el de Sánchez "hoy es un Gobierno al margen de la ley", que provocará "destrozos" si se mantiene en el tiempo y ha concluido su "reflexión" apuntando que lo explicado "es en sí mismo una mutación constitucional de primer orden", una "reforma constitucional encubierta".

También ha defendido la tesis de que Sánchez levantó "el muro" de la polarización y que Vox no quiere derribarlo, sino hacerlo suyo, mantenerlo para excluir a la otra mitad de españoles, mientras que desde el PP han de defender que "no tiene que haber muro".

Por eso, cree que el centroizquierda y el centroderecha tienen que sostener al "único pilar constitucional que queda", que es el PP, y que si "la democracia sana" no lo apoya, "todo lo demás será enfrentamiento, confrontación y desgarro institucional".

Muñoz, en la misma línea que Aznar, ha apelado a una "mayoría muy amplia" para el PP, aglutinando a todo el antisanchismo, para emprender la "tarea de reconstrucción", con la dificultad de estar situado "entre ambos polos", PSOE y Vox.

No creen que haya adelanto electoral

"No creo que vaya a haber elecciones, porque implicaría que tenemos un presidente del Gobierno responsable", ha apuntado la portavoz parlamentaria del PP respecto a la posibilidad de un adelanto electoral.

Ha añadido que esa es su opinión personal, no la del partido, y también que, en cualquier caso, el PP tiene que estar preparado para unas elecciones, sean dentro "de un mes o de año y medio".

"¿Por qué va a haber un adelanto electoral?", ha opinado sobre esto Aznar, para agregar: "Estamos ante un Gobierno radical populista de izquierdas que no conoce las normas. Y si respetase las normas, evidentemente habría elecciones, pero como no se respetan...".

Aznar ha considerado que "el populismo está basado en que no se respetan las normas" y que "el final del populismo son los cambios constitucionales, que es en donde estamos".

A su juicio, esa etapa final del populismo "puede durar hasta el 27", porque "no hay más razón que estar en el Gobierno" para afrontar mejor así las cuestiones judiciales.