Aznar pide a Feijóo no hacer otra moción de censura y acusa a Vox de querer "acabar" con el PP

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho este jueves que el único objetivo de "la extrema derecha de Vox" es acabar con el PP, partido que considera "único pilar constitucional que queda en España".

También ha ensalzado el liderazgo y "prudencia" de Alberto Núñez Feijóo porque no alimenta "la frustración" ciudadana con una moción de censura que no prosperaría.

Lo ha expresado en la presentación de su libro Orden y libertad: principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, a la que ha asistido el propio Feijóo, junto a dirigentes nacionales del partido.

Aznar ha recordado que en este momento "no hay materiales" para una moción de censura y menos en un escenario en el que Vox busca "acabar con la convivencia en España" como hace el PSOE y los "partidos populistas", por lo que ha apelado a la responsabilidad ciudadana de no inhibirse en unas próximas elecciones que, espera, "sean pronto".

Ha remarcado que alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría "más desasosiego" e "impaciencia" y alimentaría "posiciones extremistas".

"Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país, tenemos que intervenir. Esa es la responsabilidad ciudadana y eso se consigue en España desde posiciones centrales", ha advertido Aznar.

El expresidente ha destacado que un líder político debe ser prudente, además de tener "coraje, determinación y valor", condiciones que cree que reúne Feijóo, al que ha dicho que criticaría públicamente si alimentase la frustración ciudadana al intentar llevar al país a "un callejón sin salida" con una moción de censura.

Aznar ha dejado claro que en política "el juego no consiste en tener más piedras que el adversario" y ha zanjado: "esa es la política que está haciendo Feijóo".

También ha ensalzado el plan para la inmigración del líder del PP --con el que se siente identificado-- para un flujo migratorio legal, asimilable y vinculado a las tradiciones de España, frente al "buenismo" y "retraso intelectual" de la izquierda sobre los retos futuros de España.

El expresidente ha añadido que la inmigración no puede sustituir la caída demográfica y ha proseguido con sus críticas a una izquierda que cree que está siendo "arroyada intelectualmente", pero también cultural y políticamente.

Sobre la política exterior del Gobierno, ha sostenido que España "se está ausentando de sus responsabilidades con Latinoamérica" y ha considerado que el actual Gobierno de coalición no está respaldando las aspiraciones democráticas de Venezuela porque una parte del mismo "apoya la corrupción" que representa el estado "narcocriminal" de Nicolás Maduro.

Además, ha lamentado "la mala relación" con Estados Unidos y ha opinado que la reputación de España en Europa "ha caído vertiginosamente" por culpa de Pedro Sánchez.