Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo después de que conociera la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé Roca.

Fraga ha acudido esta tarde en Santiago a la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, donde comunicó su decisión y en la que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, contó a la prensa que en octubre a través de una tercera persona conoció una acusación de acoso contra Tomé por la que le preguntó expresamente y él negó.

