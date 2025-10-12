El ecosistema Ariza: los jueces del concurso de Intereconomía colaboran regularmente en sus medios

El concurso de acreedores y la posterior liquidación del Grupo Intereconomía han creado un mosaico de piezas sin aparente relación mercantil ni entre ellas ni, en teoría, con su antiguo presidente, Julio Ariza, condenado a pagar 16 millones de euros por negligencias en los concursos.

Sin embargo, como ha relatado infoLibre, el ecosistema de marcas salidas del extinto grupo está fuertemente conectado a pesar de que su matriz común ya no existe. Además, se ha sumado a la ecuación el grupo mediático Hadoq Media, del que Julen Ariza, hijo de Julio Ariza, tomó las riendas en 2015, año en el que el imperio de su padre entró oficialmente en concurso de acreedores.

El juez que hace críticas gastronómicas

A través de Hadoq Media, Julen Ariza controla medios digitales de varios ámbitos, y desde casi todos ellos divulga noticias sobre la programación y el contenido corporativo de Radio Intereconomía, a pesar de que ya no es su padre quien la dirige.

Pero la mayor relación de Julen con las antiguas marcas del Grupo Intereconomía se da a través de su emisora Radio Libertad, que comparte programación, administrador, sede, y número de teléfono con Toro TV, el nuevo nombre de Intereconomía TV.

Radio Libertad, que en origen perteneció a la familia Ruiz-Mateos, entró en concurso de acreedores en 2017 y en febrero de 2023 pasó a pertenecer a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza, tras lo cual el domicilio social pasó a la madrileña calle Modesto Lafuente 43, antigua sede de Intereconomía y actual de Toro TV, y se nombró administrador único a José Hernández de Arce, CEO de la misma cadena.

El juez concursal fue el magistrado Andrés Sánchez Magro, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, que además de juez es también crítico gastronómico en varios medios de comunicación, empezando por Radio Intereconomía, donde tiene dos programas, ‘El Gato Gourmet’ y ‘El club de los negocios raros’.

Los vínculos de Sánchez Magro con las marcas del ecosistema Ariza no acaban ahí, el juez también ha aparecido en Toro TV para promocionar su libro, que está editado por la editorial Almuzara, propiedad de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo con José María Aznar. También ha sido entrevistado sobre su libro en varios de los medios de Julen Ariza, como Confilegal o Madrid 365.

Pero la más llamativa de sus vinculaciones es la que mantiene escribiendo artículos en otro de los medios de Ariza: el digital Sivarious, especializado en hostelería. No solo es su colaboración más prolífica y regular, sino que se inició inició en febrero de 2023, mismo mes en que Radio Libertad pasa a pertenecer a Julen Ariza tras terminar el concurso que tramitaba Sánchez Magro.

Consultado por varias vías sobre la coincidencia que supone comenzar a escribir para este medio al mismo tiempo que su dueño adquiere una emisora de radio mediante un concurso tramitado por él, así como por su relación con la familia Ariza y su ecosistema mediático, el juez no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

El juez Ruiz de Lara, premiado por Julen Ariza

Los procesos concursales que afectaron a las sociedades del Grupo Intereconomía se tramitaron en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, del que es titular Manuel Ruiz de Lara desde 2019. Los concursos se habían declarado en 2015, por lo que Ruiz de Lara los cogió ya empezados, pero fue el que firmó las disoluciones de varias de las sociedades más importantes del grupo, y el que calificó como culpables los concursos de Intereconomía Televisión e Intereconomía Corporación, la matriz del grupo, condenando a Julio Ariza a dos multas de más de 16 millones de euros y dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.

A pesar de las multas millonarias, la pena de inhabilitación, que como recuerdan las sentencias puede ir de dos a 15 años, fue en ambas ocasiones la más baja que podía imponerse. Esto llama la atención especialmente en la segunda sentencia, ya que la ley concursal establece que, para fijar el plazo de inhabilitación, se tendrá en cuenta si la persona ya ha sido inhabilitada antes en otros concursos. En el caso de Ariza, su anterior inhabilitación había sido dictada solo una semanas antes por el propio Ruiz de Lara.

Además, en el caso de Intereconomía Televisión, la condena de inhabilitación no afectó a Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza y en ese momento director general de la sociedad, a pesar que la ley concursal también contempla esa posibilidad, y de que Gabriel Ariza, junto a su padre, gestionó las relaciones de la empresa con la administración concursal, como recoge el informe de esta última.

En 2018, un año antes de tomar posesión del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid y hacerse cargo de los concursos del Grupo Intereconomía, el juez Ruiz de Lara recibió un Premio Confilegal, entregado por el medio del mismo nombre, propiedad de Julen Ariza. Desde ese mismo año, el juez también escribe columnas de opinión en este medio.

Ruiz de Lara parece compartir en gran medida las ideas políticas de la familia Ariza: el CGPJ le ha abierto un expediente por sus insultos en redes sociales a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a quienes ha llamado “golpista” y “barbigoña”, respectivamente. A Pedro Sánchez también se ha referido como “psicópata sin límites éticos” y a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como “la personificación del deshonor”, declaraciones por las que el CGPJ descartó sancionarle.

El peso del “clan de Intereconomía” en Vox

Manuel Ruiz de Lara sí ha tenido palabras positivas para dirigirse a una figura política del extremo opuesto: Macarena Olona, a quien calificó como una persona con “principios y honor”. Y la exdirigente de Vox, por su parte, también se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la familia Ariza, su extinto imperio mediático y, específicamente, su relación con Vox.

En varias entrevistas a medios como El Confidencial o laSexta, así como en un libro publicado en 2023, Olona ha asegurado que el partido de Santiago Abascal está controlado por “el clan de Intereconomía”, como se refiere a Gabriel Ariza, Kiko Méndez-Monasterio y Julio Ariza, y que “Vox no se entiende sin la quiebra” de este grupo.

Según afirma la exdiputada, Julio Ariza es, desde la fundación del partido, el hombre que controla la formación política, y ante el cual Abascal responde en última instancia. Olona define al expresidente del grupo Intereconomía como “el último escalón [en la jerarquía de Vox] antes de la penumbra y la oscuridad”. En esa oscuridad, apunta a la influencia de la secta ultraderechista El Yunque, algo que también han afirmado autores como el historiador Santiago Mata.

Lo cierto es que las relaciones entre la familia Ariza y Vox son públicas y notorias. Algunos ejemplos incluyen al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), que funciona como una escuela de liderazgo en la órbita del partido y en la que tanto Julio Ariza como el juez Ruiz de Lara imparten clases. En su patronato coinciden Gabriel Ariza, la ultraderechista francesa Marion Maréchal-Le Pen —nieta de Jean Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen—, Miguel Menéndez Piñar —nieto de Blas Piñar y administrador de la editorial Homo Legens— , y Kiko Méndez Monasterio.

La editorial de Menéndez Piñar —que formaba parte del Grupo Intereconomía, se salvó del despiece y fue recuperada en 2017 por Gabriel Ariza, antes de traspasarla al nieto de Blas Piñar— es otro ejemplo de las relaciones entre los Ariza y Vox. A través de ella, por ejemplo, Lidia Bedman, la esposa de Santiago Abascal, ingresó 63.600 euros en 2022, cuando aún pertenecía a Gabriel Ariza, como publicó El Confidencial.

Méndez Monasterio es otro de los grandes vínculos que unen a Vox con la familia Ariza. Asesor de Santiago Abascal, aunque no tiene cargo orgánico en el partido, Méndez gestiona junto a Gabriel Ariza una empresa de consultoría política, Tizona Comunicación, inspirada en la estrategia comunicativa de Donald Trump, como afirmó en una entrevista al medio Dircomfidencial, que dirige el hermano de su socio, Julen Ariza. Tizona también fue quien registró en 2020 la marca del ISSEP.

Además de los servicios que prestan a Vox desde Tizona Comunicación, voces internas del partido consideran a la dupla de Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio los verdaderos responsables de la organización, con capacidad y mucha predisposición para purgar a los dirigentes que les incomodan, como publicó El Mundo citando ejemplos como los de Juan García-Gallardo, Rocío Monasterio o la propia Macarena Olona.

Tras varios años vinculado al Grupo Intereconomía, en 2015 Méndez Monasterio pasó a dirigir el diario de referencia del conglomerado, La Gaceta, según informaban entonces, como es habitual, los medios del entorno Ariza. Méndez ocupó el cargo hasta 2017, y en 2019, tras la liquidación de la sociedad Intereconomía Publicaciones, el diario pasó discretamente a pertenecer a Disenso, el think tank de Vox, tras ser adquirido por otra empresa de Gabriel Ariza que “lo cedió gratuitamente” a la fundación que preside Abascal.

Pero Méndez Monasterio no es el único extrabajador del Grupo Intereconomía que ahora guarda grandes vínculos con la formación de ultraderecha. Empezando por el propio Julio Ariza, que se presentó a las elecciones generales de 2019 cerrando la candidatura de Vox en Barcelona, la lista incluye también al portavoz nacional y actual presidente provincial del partido en Madrid, José Antonio Fúster, que antes fue director de Medios de Intereconomía, o al diputado nacional Juan José Azcorbe, antiguo consejero delegado del grupo.