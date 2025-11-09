Feijóo, optimista sobre las negociaciones en Valencia mientras Abascal endurece su discurso contra el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado optimista este domingo sobre las negociaciones con Vox en la Comunidad Valenciana, asegurando que “saldrá todo bien”. Ambos partidos iniciaron las conversaciones cuatro días después de la dimisión de Carlos Mazón y buscan consensuar un nuevo candidato para presidir el Consell.

A su llegada al congreso de los populares andaluces, junto al recién reelegido Juanma Moreno, Feijoó ha sido preguntado por los periodistas por las negociaciones en Valencia y ha respondido brevemente: "Vamos al congreso del PP de Andalucía, saldrá todo bien".

En cambio, Vox mantiene una postura más combativa y advierte que, si fracasan las negociaciones para apoyar a un nuevo candidato popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana, “nunca” teme a unas elecciones. “Lo que tememos es defraudar a nuestros electores. Lo que no seríamos capaces de asumir es convertirnos en estafadores de aquellos electores que han confiado en nosotros. Por eso abandonamos los gobiernos regionales en julio de 2024”, añade el líder del partido.

Vox también ha reiterado que sus condiciones pasan por un rechazo explícito al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva, tal como se acordó con el expresidente dimitido.

Tras acusar al PP de "engañar" al partido y de "no cumplir con sus compromisos", ha avisado a los populares de que Vox puede salir de los "gobiernos regionales", como ya ha hecho en alguna comunidad tras la "participación -del PP- en el reparto de inmigrantes ilegales".

"Vox se propone superar al PSOE y al PP, somos una opción nueva para España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que su partido se ha propuesto "superar" al PP y al PSOE en las próximas elecciones generales porque representa una "opción nueva para todos los españoles", con "respuestas" en "todas las regiones".

En un contexto en el que los sondeos indican un aumento en la intención de voto para el partido de extrema derecha, el líder de Vox ha subrayado en una entrevista en La Vanguardia que su formación no es el "relevo" del PP, sino una "opción nueva para todos los españoles".

Abascal ha señalado, en este sentido, que Vox tiene "vocación de ser la primera fuerza política de España", porque ofrece "respuestas para los españoles de todas las regiones".

Preguntado si formaría parte de un gobierno liderado por el popular Alberto Nuñez Feijóo, ha advertido de que Vox no se presenta a unas elecciones para "ser comparsas de nadie".

"Podemos formar parte de un Gobierno, y, a ser posible, liderarlo. Nosotros queremos gobernar, sí, y queremos cambiar España. No vamos a adelantar acontecimientos. Lo que sí puedo decir es que la presencia de Vox, si hay un cambio en España, será decisiva dentro o fuera del Gobierno", ha puntualizado.

A la pregunta de si plantearán en unas elecciones deportaciones masivas, Abascal ha contestado: "Vamos a plantear deportaciones de todos los que cometan delitos, aunque dispongan de papeles en regla; vamos a plantear repatriaciones masivas de todos los que entran ilegalmente".