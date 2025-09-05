Feijóo y Ayuso, más unidos que nunca en su frente común contra Sánchez

La plaza de la Amistad de los Pueblos, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, fue el enclave elegido por el Partido Popular para dar la bienvenida al nuevo curso político este viernes. Un evento planificado al detalle que no solo sirvió al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, para tener una excusa con la que dar plantón al rey en la apertura del año judicial, sino también para exhibir sintonía con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su puesta de largo tras el parón veraniego. "Gracias por estar aquí y por no estar en ningún otro sitio", fueron las palabras de agradecimiento de la baronesa del PP a su jefe de filas. Ambos llegaron juntos al acto, acompañados del alcalde del municipio, y se mostraron más unidos que nunca contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La madrileña dejó claro desde el primer momento que apoyaba la decisión de Feijóo de no acudir este lunes al Tribunal Supremo, confrontando así con quienes dentro del PP creen que su líder se ha equivocado al dejar su silla vacía y abandonar su perfil institucional. "Gracias por habernos elegido", alardeó la baronesa del PP. "No pedimos perdón ni permitimos que la gente autoritaria se salga con la suya. Somos más dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones", criticó. "¿Es respeto mantener a un fiscal general que, estando procesado, hoy se pone a hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? Es una profunda falta de respeto a la justicia, es la viva representación del sanchismo. No puede haber más corrupción que esto", añadió.

Una corrupción que, sin embargo, Ayuso no identifica cuando se trata de su número tres, Ana Millán, presente en el acto y sentada al lado de Feijóo durante la intervención del alcalde de Arganda. La vicesecretaria de organización está imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública, pero desde el PP madrileño siempre han minimizado esa causa. Al igual que Génova, que eligió a Millán como vocal en la comisión organizadora del congreso del pasado julio, y este viernes no ha tenido problema en compartir el acto con ella pese a su situación procesal y aunque, paradójicamente, la imputación de García Ortiz por revelación de secretos fue el motivo esgrimido por Feijóo para ausentarse del Tribunal Supremo.

El líder del PP se declaró orgulloso de no participar en el acto presidido por Felipe VI, una decisión que no tiene precedentes desde que accedió a la presidencia nacional del PP, y que supone un paso más en el choque institucional con el Gobierno de Sánchez. "Es un inmenso error que el fiscal general se atreva a dar discursos delante del tribunal que le está investigando y decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes", añadió Feijóo frente a Ayuso, cuya pareja está al borde del banquillo por el fraude fiscal que después derivó en la investigación a García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

Feijóo se entrega al 'ayusismo' para sobrevivir

Tanto Ayuso como Feijóo hicieron gala este viernes de una sintonía que contrasta con la incomodidad del acto que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid semanas antes del congreso del PP, si bien es cierto que la referencia de Ayuso a "los narcos" no pasó desapercibida. "Estar tanto con los narcos deja a uno un poco trastocado y alejado de la democracia", dijo, una crítica que teóricamente iba dirigida a Sánchez pero que acabó interpelando directamente a Feijóo por su amistad con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales. Una fotografía de la que el líder del PP siempre ha tratado de rehuir.

Más allá del comentario, la relación entre el PP de Madrid y Génova atraviesa uno de sus mejores momentos con un Feijóo entregado por completo al ayusismo y con el citado acto de junio prácticamente olvidado. Entonces, la madrileña se convirtió en centro de la noticia tras renegar por primera vez en público del modelo de primarias por el que apostaba la dirección del PP y que finalmente se implementó después de que la baronesa popular evitara dar la batalla. Lo hizo en una entrevista que concedió al diario Abc y que se publicó solo unas horas antes de la concentración que tuvo lugar en el centro de Madrid, a la que Génova le había dedicado todos sus esfuerzos y en la que la Ayuso fue la más aclamada por el público.

Sin embargo, tras comprobar que no tenía los apoyos internos para darle la vuelta al modelo de primarias, Ayuso dio un espaldarazo total a Feijóo durante su discurso en el congreso del PP. "Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado", aseguró. La madrileña se mantuvo en un discreto segundo plano durante todo el congreso y trató de demostrar que no tiene previsto disputar al líder del PP la presidencia y que las tensiones con Génova quedaron atrás con la marcha de Pablo Casado. Feijóo aprendió la lección de su antecesor y desde que está en el cargo ha evitado escenificar cualquier choque en público con ella y ya nadie la contradice.

El PP de Madrid avala los insultos contra Sánchez

Ayuso también defiende que hay que deshacerse de "los complejos" cuando se trata de hacer oposición a Sánchez. Y eso, a su modo de ver, implica avalar y replicar los insultos contra el presidente del Gobierno, como hizo con el archiconocido "me gusta la fruta" y que abiertamente defendió esta semana el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, presente también el acto de este viernes, que se refirió a los insultos contra el socialista como el "hit del verano": "Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas", señaló en una rueda de prensa en la calificó a Sánchez como "el galgo de Paiporta".

Por su parte, el mismo Feijóo que, hace ya más de tres años, aseguraba ante la plana mayor de su partido que él "no venía a insultar" al presidente del Ejecutivo sino a "ganarle en las urnas", lo ha acusado en los últimos meses de ser el "capo" de una "mafia", de haber cometido un "fraude electoral" y de emular a "regímenes autoritarios". El líder del PP ha pasado de proyectarse –fuera de las fronteras de Galicia– como un gestor desideologizado y de inclinaciones nacionalistas a adoptar no solo la misma estrategia que Ayuso, sino también sus mismos argumentos.