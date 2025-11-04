El Gobierno aprueba el estatuto del becario que busca asegurar los derechos del colectivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado en junio de 2023 con los sindicatos pero no con la patronal, y con el que se busca dar más derechos al colectivo, según informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el objetivo de esta norma es "delimitar claramente lo que es la formación en España" y "cuáles son los derechos" de un colectivo que representa a 1 de cada 10 asalariados.

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.