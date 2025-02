Manuela Bergerot: "Ayuso se beneficia de delitos y usa la Comunidad para defender a un defraudador confeso"

Manuela Bergerot se reunió el miércoles pasado con Isabel Díaz Ayuso. A puerta cerrada le planteó a la presidenta su plan anti Quirón. La dirigente popular se puso irónica y le dijo que si quería evitar que un hermano suyo pudiera tener contratos con la Comunidad de Madrid. Y guardó silencio también cuando la portavoz de Más Madrid le pidió que el Gobierno madrileño actuara contra las diócesis que ofrecen terapias “de conversión” para personas LGTBIQ+.

Más Madrid afronta lo que resta de legislatura con la idea de que es posible vencer a la derecha en 2027, erigiéndose como la principal alternativa progresista. Mira Bergerot la nueva etapa del PSOE pidiendo no ir a una competición por los mismos votos y señalando la diferencia entre los eslóganes y la política que luego practica Óscar López. Y cree en España como el dique frente a la ola reaccionaria: “Hay Gobierno progresista para rato”.

La legislatura se encamina hacia su ecuador, ¿qué Madrid ve en este principio de febrero de 2025?

Un Madrid con esperanza porque acabamos 2024 doblándole el brazo a la mayoría absoluta del PP con una comunidad universitaria movilizada para que haya una financiación a la altura de las universidades públicas y también en temas como las becas comedor y la rectificación de las leyes LGTBi. Hay una alternativa a las peores políticas del PP.

Este jueves se presentó por parte de Ayuso un Premio Nacional de Tauromaquia, ¿qué le parece su definición de que la libertad es una tarde de toros?

Qué poca vergüenza. Díaz Ayuso debería estar pensando más en mejorar la vida de los madrileños, pero su único objetivo es confrontar con el Gobierno de España. Mientras tenemos a un ministro de Cultura que elimina el premio a la tauromaquia, pues ella redobla su apuesta. Se olvida de los madrileños.

En su reunión hace unos días con Ayuso, le presentó a la presidenta un plan ‘anti Quirón’, ¿qué le contestó? ¿Qué quieren implantar exactamente?

Intentamos hacer una fiscalización sobre dónde va el dinero de los madrileños que debería destinarse a atención primaria y a las urgencias. Pero no nos dejan hacerlo en la comisión de sanidad ni en los plenos. Por eso le llevé este miércoles una propuesta llamada plan anti Quirón para blindar la sanidad pública y para que ningún familiar del entorno de cualquier alto cargo del Gobierno de la Comunidad pueda cobrar una comisión vinculada a contratos. Y también es para recuperar toda la inversión que se está yendo a la empresa privada del Grupo Quirón para reforzar la sanidad pública. Pasó algo muy curioso en la reunión.

¿Qué?

Cuando le estaba exponiendo el plan, Ayuso quiso ser irónica. Y señaló: “¿Qué me estás diciendo? ¿Que, por ejemplo, querrías impedir que tuviera un hermano que se quisiera llevar contratos de la Comunidad? ¿O que en esta mesa estuviera aquí sentado mi novio y estuviera decidiendo los contratos?”. La ironía le salió bastante literal. No hay más preguntas, señoría.

Tras suspender cuatro veces su declaración, la jueza ha vuelto a citar a la pareja de Ayuso para que declare el próximo 24 de febrero. ¿Cree que acabará condenado González Amador?

Sí. Y no solo vamos a obtener justicia. Este señor no tuvo suficiente con llevarse dos millones en comisiones, sino que tuvo que defraudar a Hacienda 350.000 euros. Se va a mandar un mensaje con que ojo el que venga a enriquecerse a través de lo público. Es muy curioso que durante estas semanas hayamos visto pasar delante de los juzgados a media España, pero no a Alberto González Amador. Fue muy rápido llevándose millones en comisiones como si fuera un trabajo, y luego está tardando mucho tiempo en prestar declaración. Desde Más Madrid estamos contentas con la citación y expectantes con las explicaciones que tiene que dar. No sólo lo tiene que hacer Alberto Quirón sobre sus delitos fiscales, sino también sobre el medio millón de euros que pagó a un ejecutivo del Grupo Quirón por una peluquería. Debe también dar explicaciones sobre las empresas pantalla y los negocios que tiene en Panamá. Cuando tengamos acceso a esa investigación judicial, tendremos información sobre la responsabilidad de la presidenta de Madrid. No nos podemos olvidar que Ayuso se beneficia de unos delitos fiscales y utiliza la instituciones madrileñas para defender a un defraudador confeso. Y tiene un jefe de gabinete al que no le ha bastado con defender a un defraudador confeso, sino que también amenazó a los periodistas que estaban investigando. Gracias al trabajo de Más Madrid en las instituciones y en la ofensiva judicial, González Amador va a tener que sentarse en el banquillo para declarar.

¿Qué le parece que el juez Hurtado en el Supremo defienda a González Amador en un auto dentro de la pieza del fiscal general y hable de daño reputacional?

Hace unas semanas pedíamos el volcado del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, pero ya no haría falta ni eso. En su teléfono tiene guardado a González Amador como Alberto Quirón. También hemos visto que el abogado que está haciendo una ofensiva contra el fiscal general con Manos Limpias es un trabajador del PP en el Senado. Sólo nos faltaría por ver a Hurtado en la agenda del PP.

Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido que filtró el bulo sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía a González Amador, ¿debe dimitir el jefe de gabinete de la presidenta?

Hemos pedido su dimisión porque degrada las instituciones y la política. Pero no debemos olvidar que Rodríguez no mueve un dedo sin que Ayuso dé la orden. Hemos solicitado su comparecencia en la Asamblea, pero una vez más, en vez de garantizar el trabajo de la oposición, Ayuso defiende a un defraudador confeso y a otra persona que ha mentido en sede judicial. Pueden retorcer todos los reglamentos del Parlamento, pero para insistente está Más Madrid.

Se ha conocido, a raíz de una petición de información de Más Madrid, que no se ha cerrado, como dijo el alcalde, el expediente sobre las obras del ático de González Amador. ¿Mintió José Luis Martínez-Almeida? ¿Por qué no hay sanción todavía?

Es el ático de González Amador y donde vive Ayuso. Está pagado por una empresa con sede en León y no sabemos a cambio de qué. Estas obras son el mejor resumen del PP: terminaron con unas filtraciones de aguas fecales y tuvo que cerrar el restaurante de abajo.

Este fin de semana el PSOE arranca una nueva etapa en Madrid con Óscar López al frente, ¿qué espera del ministro de Transformación Digital?

Necesitamos a un PSOE estable en Madrid y que se ponga a trabajar cuanto antes. Necesitamos todos los votos progresistas de cara a 2027. Y me gustaría que entre sus eslóganes y sus políticas como ministro no hubiera tantas diferencias. Luego se subordina totalmente en las licitaciones con condiciones a la carta para las aseguradoras. ¿Qué haría con el lobby inmobiliario en la comunidad? Afortunadamente Más Madrid no para de crecer. Estoy convencida de que vamos a seguir creciendo en las próximas elecciones, y deseo que también lo haga el PSOE. Aquí no se trata repartirnos los votos de 2023, sino que hay que salir a por todas.

¿Es posible que la izquierda gane a una Ayuso asentada cómodamente en la mayoría absoluta?

Estoy convencida, estoy convencida. Así lo demuestra el lugar donde nos han puesto los madrileños a Más Madrid. Tenemos la fuerza territorial de un proyecto que es sólido. La gente identifica que somos esa fuerza cercana y que habla de lo que realmente importa. Más Madrid es un dique, pero sobre todo una alternativa a las políticas antisociales de Ayuso. Hay elementos también de degradación del Gobierno del PP, lo vemos en las rectificaciones que ha tenido que hacer con las universidades públicas y la leyes trans y LGTBi. Y va a tener un coste para Ayuso estar defendiendo a un delincuente fiscal. Y también la muerte de 7291 personas en las residencias por culpa de sus protocolos. El pueblo de Madrid no va a olvidar eso.

Podemos volverá a presentarse a esas elecciones. Con tres opciones a la izquierda es muy difícil vencer, ¿descarta totalmente una candidatura de unidad con los morados?

Lo que hemos visto en las dos últimas convocatorias es que los madrileños han decidido que Más Madrid es la fuerza que representa una alternativa real al Gobierno del PP. Podría decir que somos la casa grande de los votantes progresistas, que saben que estamos aquí para defender el derecho a la vivienda –no nos van a temblar piernas frente al lobby inmobiliario– y los derechos de las personas LGTBI y trans. Pero la mejor respuesta la dan los madrileños: cuando Más Madrid se presenta a unas elecciones, no para de crecer.

¿Cómo está Más Madrid después del caso Errejón?

Desde Más Madrid tomamos las medidas contundentes y rápidas que había que tomar en ese momento con los hechos de una persona que representan lo antagónico a lo que somos, una organización feminista. Esto puso de relieve cómo las violencias machistas atraviesan a todos los espacios. La diferencia es qué medidas tomas y cómo actúas de forma contundente. De esto vamos a salir diferentes. Estamos haciendo todo un proceso para revisarnos cómo nos ha enseñado el feminismo.

¿Qué mecanismos han puesto en marcha para evitar futuros casos?

Ya existían. Y, además, estamos revisando todas esas relaciones en los espacios y lo hemos puesto en colectivo. El área de Feminismo está organizando encuentros y talleres.

Más Madrid forma parte del Gobierno de España con Mónica García. ¿Cree que aguantará la legislatura? ¿Cómo ve el apoyo final del PP al decreto ómnibus después de criticarlo y decir que el Ejecutivo se humilla ante Puigdemont?

Hay Gobierno progresista para rato. Nos quedan dos años para seguir haciendo avances, como la reducción de la jornada laboral. Hemos visto cómo sube el salario mínimo y como la ministra de Sanidad está planteando la universalidad de la sanidad pública. Y me preocupa la falta de proyecto del PP, que votó en contra de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte. No tienen propuesta para España. Feijóo en el acto de vivienda tuvo una propuesta estrella sobre inquiocupación. ¿Pero a quién le está hablando? ¿A las familias que no pueden pagar el alquiler o que se tienen que ir de sus barrios porque los fondos buitre compran bloques enteros?

Desde Más Madrid llevan tiempo advirtiendo de lo que ahora se llama la tecnocasta, que se ha reflejado de manera evidente con los magnates de Silicon Valley en primera fila en la toma de posesión de Donal Trump en el Capitolio. ¿Está en peligro la democracia?

No está en riesgo afortunadamente en España porque el Gobierno progresista la está apuntalando ensanchando derechos. Y no dejando a nadie fuera. Frente a las políticas de Trump que quieren excluir a las personas migrantes, tenemos un Ministerio de Sanidad que quiere ensanchar el derecho a la salud. Aunque con el regreso de Trump podemos ver cómo lo peor de la política puede triunfar y cómo el miedo y el odio se apoderan de los sentimientos de las sociedades, eso no tiene un eco total en la derecha española. Hemos visto a personas como Esteban González Pons desemarcándose. Ayuso querría ser esa sucursal del trumpismo. Si por ella fuera, nos sacaría de la OMS como quiere Trump. Pero dentro de su grupo parlamentario hay mucha gente que no comulga con esos postulados.

Madrid se convertirá la semana que viene en la capital internacional de los ultras con Santiago Abascal como anfitrión. España ahora es el único país con un Gobierno de izquierdas en la UE. Este mes hay elecciones en Alemania y está subiendo la ultraderecha. ¿De verdad confía en que España sea el dique de la ola de la internacional reaccionaria? ¿O el país virará en unos años a la derecha y la extrema derecha?

Es que somos el dique de contención con esas políticas reales que mejoran la vida de la gente frente a los discursos del odio y los tecnofascistas estadounidenses que pretenden venir a modular el debate público. Estoy convencida de que con todas las fuerzas territoriales apuntalando al Gobierno es el mejor camino hacia 2027.

En este contexto, ha empezado una ofensiva por parte de Donald Trump contra el colectivo LGTBi, especialmente contra las personas trans y que se parece a la Comunidad de Madrid. Han pedido medidas concretas a la Comunidad de Madrid sobre, por ejemplo, las terapias de conversación. ¿Qué les han contestado?

Lo primero que hizo Ayuso en esta legislatura fue convertir a la Asamblea de Madrid en el primer parlamento autonómico de la democracia que legisla para recortar derechos a las personas trans y LGTBIQ+-. Hay que seguir reforzando los derechos no solo en el trabajo parlamentario, sino también a través del Defensor del Pueblo. Las personas trans y LGTBiQ+ saben que Más Madrid las va a seguir defendiendo. Una de las propuestas que llevé a Sol fue que el Gobierno de Madrid tenía que ser proactivo en abrir expedientes a las diócesis que han hecho actos sobre terapias de conversión en Madrid, Getafe y Alcalá. Y hubo silencio. Se es cómplice de ese ataque cuando no haces nada para evitarlo, pero también cuando te quedas callada.

Se acaban de cumplir cinco años del inicio de la pandemia del covid y la Asamblea de Madrid sigue sin investigar la muerte de 7.291 personas en las residencias en Madrid, ¿algún día habrá justicia?

Lo creo firmemente viendo la fuerza y la convicción de la lucha de las familias y las asociaciones. Frente a una presidenta que ha convertido la Puerta del Sol en el kilómetro cero de la indignidad, hay un pueblo madrileño que no va a olvidar. Se lo seguimos diciendo Pleno a Pleno. Cuando le pregunté la última vez por los protocolos de la vergüenza, levantó los brazos y señaló a los familiares que estaban allí poniendo en duda cómo se financiaban para hacer el trabajo que su administración no está haciendo. Cuando crees que Ayuso no puede caer más bajo, ella lo hace. Estamos convencidos de que obtendremos justicia y verdad. Tenemos que conocer el modelo de cuidados que llevó a esas muertes. A día de hoy en las residencias de la Comunidad viven hombres y mujeres bajo un sistema que derivó en eso. Las trabajadoras desempeñan su trabajo en condiciones imposibles: tienen ocho minutos desde que levantan a una persona, la duchan, la visten y la llevan a desayunar. Es mucho más que logística, hay que humanizar ese trabajo tan importante. Ni más ni menos.

¿Será la candidata de Más Madrid en las autonómicas de 2027?

Lo que me encanta de Más Madrid es que todos nos hemos remangado para asumir los retos que se nos han puesto por delante. Ahora mismo Mónica García tiene el gran reto de ser ministra de Sanidad y yo de ser la portavoz que se enfrenta a Ayuso cara a cara. En 2027 veremos, pero estoy muy tranquila porque vamos a tener la mejor candidatura.