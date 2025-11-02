Mazón y Feijóo conversarán "en las próximas horas" para analizar "el contexto político" de la Comunidad Valenciana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hablarán en "las próximas horas" para analizar el futuro del PP de la comunidad entre los rumores de dimisión del dirigente valenciano.

Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, en una comparecencia ante los medios de comunicación.