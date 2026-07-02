Amores tormentosos
Un número esquizo, por Jordi Gracia.
Como en una película, por Cristina Araújo Gámir.
Perdona, pero tengo que marcharme, por Sara Barquinero.
Fantasías de amor derrumbadas, por Laura Calçada Barres.
Olvidar la piel, por Najat El Hachmi.
Un fuerte aplauso para ellos, por Andrea Genovart.
Tres veces adiós, por Amanda Mauri.
Ni boba ni Bovary, por Luna Miguel.
Horchata otrora, por Cristina Morales.
Los amores del río de la luna, por Lara Moreno.
Lo mejor que tiene mi marido está en sus discos, por Anna Mur.
Los muertos y nosotros (lo sublime ordinario), por Marina Perezagua.
Como una piedra agujerea el agua, por Llucia Ramis.
La perturbadora normalidad, por Lucía Solla Sobral.
Real Ideal, un cómic de Candela Sierra.
La sífilis, las putas y Luís Vaz de Camões, por Isabel Soler.
El incordio de Juan Ramón Jiménez, por Laia Arcusa.
Desnudando al diablo que viste de Prada, por Paloma Rando.
Malratadores, por Flavita Banana.