Los veranos de infancia en la llanura castellana de un pueblo de Segovia:

Son las madres y abuelas cosiendo debajo de un árbol.

Son los campos de trigo antes de segar que nos servían para jugar al escondite.

Son las noches tomando el fresco con los vecinos y los niños aprovechábamos para jugar a Tres navíos.

Alguna noche venía el cine e íbamos a la plaza con la silla.

Son los baños que hacíamos en las pilas de las huertas donde se almacenaba el agua para regar.

Son los días que nos subíamos en los trillos tirados por un mulo en las eras.

Son los silencios de los mayores que comprendí después debido a la situación política.

Podría seguir pero...

Gracias