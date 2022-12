Recomendaciones culturales de la redacción de infoLibre

Películas, libros, series, documentales, podcasts, canciones e incluso, en un alarde de entrega de otra época, discos enteros que ya nadie escucha. Los derroteros de la cultura son inescrutables en cualquier parte pero, en infoLibre, aún más intrincadamente impenetrables (pretenciosidad de estas últimas palabras mediante). Pero la confrontación no provoca colisiones, qué va, tan solo buenos debates, a veces disparatados, por lo general bienintencionados. Es por esta rutina conversacional diaria que aquí van unas cuantas recomendaciones que han terminado resultando de lo más variopintas. De todo un poco, es lo suyo.

ANTONIO RUIZ VALDIVIA

RECOMENDACIÓN: Motomami, de Rosalía

No somos conscientes de lo que realmente ha hecho Rosalía. Motomami es un disco visionario y que nos cuenta de verdad lo que pasa en las calles. Flamenco, trap, reggaetón, jazz, bachata... Un álbum lleno de capas, en el que cada escucha significa un nuevo descubrimiento. Se puede bailar, chillar, llorar o simplemente disfrutar. Y en directo confirma que es la artista viva española más grande. Saoko, papi, saoko.

ALBA PRECEDO

RECOMENDACIÓN: The Good Fight

Se me pasan por la mente muchas series que destacaría de este año (hola, La casa del dragón o The White Lotus), pero The Good Fight tiene un hueco reservado en mi corazoncito. O, más concretamente, Diane Lockhart, interpretada por la gran Christine Baranski. ¿El motivo? La serie y mi abogada favorita se despidieron a principios de noviembre con su sexta temporada. Aunque a muchos les pueda echar para atrás darle una oportunidad por ser un spin-off de The Good Wife, no hace falta ver la serie previa para engancharse a este drama legal tan pegado a la actualidad de Estados Unidos que, a veces, daba hasta miedo. Sólo por llegar al primer capítulo de la quinta temporada, que aborda todo el drama covid, vale la pena.

LARA CARRASCO

RECOMENDACIÓN: La firma de dios

La firma de dios y el enésimo ¿virus? de tu vida. ¿Podría un virus actuar de manera tan consciente y meditada como para llegar a ser capaz de contagiar a todos los vecinos de la planta quinta de un bloque de pisos y pasar por alto a absolutamente todos los que viven en las demás? El que asola el planeta en el podcast La firma de dios sí que puede. Sí, ya sé que estamos un poco hartos de oír hablar de pandemia, pero es que este te mantiene atrapado desde el capítulo uno de tal manera que casi te obliga a llegar hasta el octavo del tirón.

Con el guion de José Antonio Pérez y la dirección de Teo Rodríguez, esta ficción sonora de Podium Podcast nos sitúa en un futuro cercano y nos retrotrae a 2024, cuando el gen Problema empieza a hacer honor a su nombre. A través de entrevistas que tratan de descubrir qué fue lo que pasó, el oyente va poniendo en cuestión todo lo que se sabe de la naturaleza, de la ciencia y de la genética. Y para los que se queden con hambre de más, cada capítulo es aclarado en Desmontando La firma de dios, otro podcast (este conversacional, basado en entrevistas entre el guionista y expertos) que trata de responder a otra pregunta: ¿es posible que el escenario planteado ocurra?

MARTA GESTO

RECOMENDACIÓN: El techo amarillo

El valor de llamar a la pedofilia por su nombre. Si tuviera que quedarme con un solo documental de los vistos este año, éste sería El techo amarillo. Podría decir que cuenta la historia de un depredador en serie, un hombre que actuó a sus anchas y destrozó la vida de decenas de niñas a lo largo de casi veinte años. Lo cierto es que El techo amarillo es, sobre todo, una historia de fuerza, coraje y valentía: la de sus víctimas. Esas niñas, hoy mujeres capaces de llamar a la pedofilia por su nombre, desenredan a través de sus recuerdos la maraña que el depredador tejió sobre ellas cuando tenían 14 o 15 años. Una historia imprescindible de mujeres que, desde su verdad, reflexionan sobre el consentimiento y sobre el silencio de una sociedad que no quiso o no supo ver el drama que ocurría en las clases del Aula. La fuerza de este documental nace de la verdad que transmite.

ANA DE LA TORRE

RECOMENDACIÓN: Narciso, de Pipiolas

Posiblemente uno de los dúos indies que más represente la energía de la Generación Z en España. Narciso explica los sentimientos y vivencias de la figura del o la amante en un triángulo amoroso en el que la tercera persona es la que pierde por enamorarse de una persona con pareja. Adriana Ubani y Paula Reyes (Pipiolas) vuelcan todos sus sentimientos de rabia e impotencia sobre esta historia.

ÁNGEL MUNÁRRIZ

RECOMENDACIÓN: Dani Llamas

La verdad musical de Dani Llamas. Casi por defecto, a un músico jerezano en busca de autenticidad se le presume una inclinación natural por el flamenco. Pero en el caso de Dani Llamas (1980) la ecuación no ha sido tan sencilla. El camino de este compositor, guitarrista y vocalista –tan bueno que es imposible ser tan bueno sin ser buena gente– ha tenido más vericuetos. Su crianza musical fue a la contra de los palos de su tierra, porque ir a la contra le parecía entonces obligado. Ha cantado en inglés desde que empezó a tocar en bandas con 14 años, cuando ya gastaba una iconoclástica inverosímil en un chavea. La cosecha de esa larga fase de su trayectoria ha sido pródiga: lo acredita su banda G.A.S. Drummers, de renombre en España y fuera. Por todo esto fascina que en 2019, ya talludito, Dani descubriese que los cantes que escuchaba en casa, cantes de su abuelo y de su madre, le habían dejado más poso del que creía. Escuchando a La Niña de los Peines tuvo algo así como una revelación musical. "Un traqueteo que me dejó seco", dice él, eligiendo mejor los términos. Así que cambió de lengua y cambió de registro para firmar dos discos, La verdad en 2020 y A fuego en 2022, en los que se aproxima al flamenco con emoción, respeto y seriedad, por su propia vereda, sin pisar ni un camino trillado. Hay que oírlo, es inimitable. No piensen en versiones al uso, ni en sonido aflamencado, ni siquiera en rock andaluz. Es otra cosa. Es un regreso a los orígenes, pero sin volver al mismo sitio.

SABELA RODRÍGUEZ

RECOMENDACIÓN: The Specials

Pasadas las once de la noche del lunes 19 de diciembre, quienes nos encargamos de echar el cierre en las redacciones ya habíamos asumido que la jornada se alargaría indefinidamente. El Tribunal Constitucional acababa de tomar una decisión sin precedentes y todas las miradas estaban puestas en los magistrados. A pesar de la quiebra democrática que, nos dicen quienes saben de esto, implicó el golpe de timón, pasadas las once de la noche del pasado lunes 19 de diciembre fue otro hecho el que nos hizo trizas. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, tras una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha dado este país”. El mensaje lo publicaba la cuenta oficial del grupo británico The Specials. Se nos iba, demasiado pronto, el tío flaco del traje y los tirantes, el vocalista de la banda de ska que colmó de clase –en todos los sentidos– los escenarios de un país al límite, allá por los años setenta, en medio de un invierno del descontento que no daba tregua. La recomendación, este 2022 que ya termina, no podía ser otra que la de reencontrarse con los himnos intergeneracionales que llevan más de cuatro décadas haciéndonos bailar. Y brindar, claro, por Terry Hall.

NEREA BURGOS

RECOMENDACIÓN: The Filmin Times

The Filmin Times (TFT) es el proyecto de Filmin lanzado el 2020 en pleno estado de alarma, que ha seguido creciendo y manteniéndose hasta el día de hoy. Con una estructura muy similar a la de un diario digital, es un servicio muy interesante para los y las amantes de la historia contemporánea de Europa, contada a través de películas que rememoran los momentos más relevantes que marcaron un antes y un después en el escenario actual.

IRENE MIRA GUTIÉRREZ

RECOMENDACIÓN: La mirada inquieta, de Eugenia Tenenbaum

La mirada y la forma de mirar son dos elementos relacionados y esenciales en la historia del arte. Con su primer libro, La mirada inquieta, la historiadora y divulgadora de arte gallega Eugenia Tenenbaum quiere hacernos repensar, reflexionar, redescubrir y revivir cada uno de los momentos históricos y artísticos desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Mirar, pararse a pensar, volver a mirar. Una vez y otra. Redescubrir e incluso vivir por primera vez, con otros ojos, con otra mirada, con otra perspectiva. Este es el objetivo de Eugenia, “disfrutar del arte con tus propios ojos”, en donde posicionarse es esencial. Porque cuestionar lo que sabemos es la única manera de comprender mejor quiénes somos y de conseguir que el arte sea algo para todas.

En su libro aflora una visión poco antes vista. La perspectiva feminista, antirracista y decolonial son latentes en cada línea, en cada capítulo. Y esto nos permite ver que la forma en que entendemos el arte islámico medieval, por ejemplo, afecta a la forma en la que reaccionamos a los conflictos migratorios actuales. El desinterés por las obras de autoras referentes como Hilma af Klint, María Blanchard o Lee Krasner afecta a la forma en que nos vemos representadas, y no solo en las obras artísticas, sino también en nuestras propias experiencias. Y esa es la importancia de la mirada inquieta, la de ver donde otros no ven, allí donde la injusticia se disfraza de saber. De una forma rigurosa, pero paralelamente cercana, como si de una charla con una amiga se tratase, Tenenbaum consigue que nos reconciliemos con el placer inmenso que nos ofrece el arte sin otro requisito que nuestras ganas.

FERNANDO VARELA

RECOMENDACIÓN: She Said y The Banshees of Inisherin

She Said (Maria Schrader, 2022) es una película de periodistas pero no sólo para periodistas. Quienes disfrutaron con Spotlight (Tom McCarthy, 2015) lo harán con esta cinta que narra meticulosamente la investigación periodística llevada a cabo por The New York TImes para sacar a la luz los abusos y violaciones cometidos por el productor Harvey Weinstein que están en el origen del #MeToo. Es una pieza audiovisual bien interpretada y sobre todo narrada con ritmo y sin concesiones fáciles que viene muy a cuento para reflexionar sobre lo necesitados que estamos de (buen) periodismo.

The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh, 2022) tiene una potencia narrativa que se apoya en la increíble habilidad de su director para prescindir de lo superfluo. Es el quinto largometraje del dramaturgo de origen irlandés que nos deslumbró en 2008 con la soberbia In Bruges. A través de tres personajes (destaca un magnífico Colin Farrell) y de la extraordinaria belleza de un paisaje inhóspito que los desnuda, asistimos a una incómoda disección de la peor masculinidad y de los oscuros territorios de la soledad.

DAVID GALLARDO

RECOMENDACIÓN: El acontecimiento y Simone Veil: La mujer del año

Este año me he reencontrado felizmente con el cine francés gracias a dos películas que están directamente interrelacionadas. Por un lado tenemos El acontecimiento, León de Oro a la Mejor Película en el último Festival de Cine de Venecia, basada en la novela autobiográfica de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, que nos cuenta el viaje de Anne, una joven mujer y su batalla física y emocional por decidir sobre su cuerpo y su destino antes de la legalización del aborto en Francia. Y ahí es donde entra la segunda cinta, Simone Veil: La mujer del año, que nos cuenta la historia de la política francesa que promulgó en 1975, como ministra de Sanidad y luchando desde el epicentro de una hostilidad furibunda, la Ley Veil que despenalizaba el aborto en Francia. Dos peliculones que nos dicen muchas cosas de nuestro desconcertante presente de libertades acechadas.