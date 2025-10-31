La Audiencia Nacional confirma el sobreseimiento de la causa sobre las cuentas de Abengoa

La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento y archivo de la causa contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía sevillana Manuel Sánchez Ortega por presuntos delitos societarios y de falsedad en la inversión de capital.

En el auto, consultado por EFE, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso de las acusaciones particulares y confirma el criterio del juez Ismael Moreno, que el pasado julio ya decretó el sobreseimiento provisional de la querella al no apreciar indicios de delito tras las pruebas practicadas en la investigación.

Las diligencias se instruyeron para averiguar si las cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación con anterioridad a su colapso financiero, que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso, "eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía".

Confirma el sobreseimiento

El auto de la sección cuarta, del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, rechaza las peticiones de las acusaciones particulares "ante los contundentes dictámenes" de los peritos acerca de que las cuentas de Abengoa "reflejaban la exactitud e imagen fiel de la sociedad mercantil".

Así pues, no puede apreciarse "ningún delito de falseamiento en las cuentas". De hecho, prosigue el documento, las cuentas muestran "la exactitud y la imagen fiel del grupo de empresas, sin necesidad de inútiles e innecesarias diligencias complementarias de ratificación de dichos dictámenes".

La sala también descarta que el archivo provisional se haya basado en una sola prueba, ya que, a lo largo de los años de instrucción, "se han practicado otras muchas, de naturaleza personal (declaraciones de inculpados, testificales y periciales) y documental".

Todas ellas, prosigue, "han venido a converger" en el auto del juez instructor.

En su exposición, la sección cuarta de la sala de lo Penal insiste en que "la determinación mostrada por los peritos judiciales" les hace que no puedan concebir, "ni siquiera indiciariamente, caracteres supuestamente delictivos a las conductas de los querellados".

Benjumea celebra la decisión

A través de sus redes sociales y de su página web, el expresidente de Abengoa ha celebrado la decisión de la sala.

Esta llega "después de 10 años, desde que me echaron de Abengoa por imposición de Banco Santander (según sentencia de la Audiencia Nacional 1/2018) en plena ampliación de capital y en una maniobra que mató Abengoa, y tras una investigación exhaustiva de las cuentas, por una querella presentada con la sola intención de destruirme (...)", ha escrito Benjumea.

En 2018, la Audiencia Nacional ya absolvió a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

Durante el juicio, la defensa del expresidente de Abengoa insistió en que su marcha se produjo como imposición de los bancos aseguradores de la fallida ampliación de capital.

Por su parte, la de Sánchez Ortega sostuvo que los 4,5 millones de euros que el ex consejero delegado de la compañía recibió eran una "contraprestación por no competencia impuesta en defensa de la propia sociedad" que estaba "bien" cuando la abandonó.

Argumentos que aceptó la sala, la cual sostuvo en su sentencia que en el momento de la firma de los contratos, el endeudamiento de Abengoa era "estable", y que la crisis se "aceleró" por la reacción del mercado ante la sucesiva salida de sus dos máximos ejecutivos, la repercusión de la ampliación, los retrasos en su negociación y las condiciones de los bancos.