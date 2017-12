2017. Apaga y vete

Enero 2017:

Febrero 2017:

Marzo 2017:

Abril 2017:

Mayo 2017:

Junio 2017:

Julio 2017:

Agosto 2017:

Septiembre 2017:

Octubre 2017:

Noviembre 2017:

Diciembre 2017:

A punto de echar el cierre al año, resulta difícil resistirse a la tentación de hacer balance. Si me preguntaran:seguramente respondería sin pensar:y me quedaría tan ancha. Muy sintética. Muy fan.“Lo del procés” nos ha ocupado muchísimo espacio del disco duro, cierto, pero a pesar de la–yo voy de ronchas hasta las cejas–, han sucedido más cosas. ¿Qué se apuestan a que encontramos, al menos,¡Música!“Tenemos chica nueva en la oficina que se llama Donald y es...”(continúen ustedes,).En once meses de mandato,, ha abandonado más gente la Casa Blanca que la de Guadalix de la Sierra. Faltó una tirolina para ver salir disparados a Price, Bannon, Scaramuci, Spicer, Flynn, Comey, Dubke y Yates, entre otros.A Donald le ha cundido la propagación del buen rollo, además de practicar el lema de su programa televisivo: “You are fired”, ha removido el avispero con ely ha alimentado su calentón con el joven norcoreano, unaque como lleguen a resolverla estos dos, aquí no queda en pie ni Tabarnia...¡Música!♪ “Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura...” ♪. La Fiscalía del Supremo pide aumentar hasta diez y él ha recurrido:. Supera eso, Paulo Coelho.♪ “Pero una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido, no sé quien era, tal vez un viejo amigo...” ♪Al viejo amigo al que abrazaba,, le ha salido por ocho años y seis meses de prisión la broma que Nóos gastaron. Para, perejil de todas las salsas, tres años y ocho meses, Jaume acumula bote hasta completar el rosco.La infantacon multa de 265.088 euros y aquí paz y después... Ginebra.Ella no sabía nada, como la protagonista de la canción de Rafaella:“Lucas, Lucas, Lucas, ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, ¡nunca lo sabré!”¡Música!♪ “No culpes a la noche, no culpes la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas...” ♪Los comparecientes, Miguel Ángel, MAFO le echó la culpa a la recesión y aquí paz y después... quiebra.¡Música!♪ “Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla” ♪Dos días antes de que ingresara en Soto de Real,–hoy desaparecida– barruntando la enorme decepción porque su Nacho pudiera o pudiese salirse rana., ay. En días tan familiares se la echa de menos, era la estrella del árbol.Este ha sido también el año de las. Desde las entrevistas de El loco de la colina, no escuchábamos frases tan memorables...¡Música!♪ “Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no no, que estaba tomando cañas, lerelerele...” ♪Después de dimisión, gestora y primarias,y aquí paz y después... las catalanas.¡Música!♪ “Tal vez lloré, tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí (...) Y todo fue, puedo decir, a mi manera.” ♪se beneficiaron de eso que Montoro llama “una, en condiciones diferentes de una regularización ordinaria” y el resto del mundo “amnistía fiscal”.¿Y qué pasó? Nada.y aquí paz y después... ejercicio del IRPF 2017. Vayan mentalizándose.¡Música!♪“Qué poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él y quedan solamente los recuerdos uh, uh, uh, promesas que volaron y no pueden volver.” ♪Escúchense entera la canción de Karina,Aquí no hay música de baile. Solo caben–a pesar del aparente olvido–,¡Música!♪Macho, macho man, I've got to be, a macho man, macho, macho man, I've got to be a macho! Ow... ♪Perdonen,en la selección de hechos relevantes. ¿Que las mujeres no salgan en ciertas fotos es noticia? LOL.¡Música!♪ “Agua que no has de beber déjala correr...” ♪Y la dejamos correr, a pesar de que, estamos a otra cosa... por ejemplo, “lo del procés”.¡Música!♪ “Soy cantor de silencios que no vive en paz. Que presume de ser español por donde va.” ♪Nuevo listado de patriotas variopintos que. “Patrioteros viajeros”.¡Música!♪ “Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más” ♪Nada más navideño que recibir correspondencia en diciembre. Aunque el cardenal se ha modernizado, a sus reprimendas epistolares, “Coñizares”.¿Han visto? Quitando la obviedad de la invisibilidad femenina,. Y lo del procés, eso también...Ah, olvidaba lo más importante. Mención especial para la desaparición de un personaje clave, alguien sin quien no podría entenderse la historia de este país:Lectores de mis entretelas, gracias por hacerme un sitio entre sus lecturas. Me encantaría que hoy además se bailaran mi columna, por cada noticia les regalo una canción para despedir el año.Si ustedes quieren, nos encontramos en enero, en el mismo sitio y a la misma hora, como Chiquetete.¡Feliz año nuevo!