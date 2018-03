La prensa internacional se hace eco de la huelga feminista "histórica" y "sin precedentes" en España

La prensa internacional se hizo eco este jueves en sus ediciones digitalesen España, un parón que, según los sindicatos , han respaldado durante el día seis millones de personas, informa Europa Press.En concreto, The New York Times publicó un especial titulado "Día Internacional de la Mujer 2018: más allá del #MeToo, con orgullo, protestas y presión" , en el que destacaron la movilización feminista en España donde, según precisan, las mujeres no solo han parado en sus puestos de trabajo sino queTambién en la CNN se hicieron eco de las reivindicaciones de las mujeres españolas en un artículo en el que el canal destaca que "miles de mujeres están ocupando las calles" como parte de la huelga general por el Día Internacional de la Mujer.En Gran Bretaña, la BBC cuenta bajo el título "Trabajadoras españolas en huelga feminista" cómo las españolas se han movilizado en unapara denunciar la desigualdad de género y la discriminación por razón de sexo.Igualmente, el periódico británico The Guardian recoge el dato dey trabajadores que han parado este jueves 8 de marzo para denunciar la brecha salarial, la violencia de género o la discriminación que sufren las mujeres por el hecho de serlo. The Telegraph también la definió como "huelga sin precedentes" en España para reivindicar la igualdad en el trabajo y en el hogar,y puso de relieve el hecho de que se hayan convocado numerosas manifestaciones en diferentes ciudades del país.Entre los periódicos de habla francesa, Le Monde titula "En España, las mujeres hacen huelga para "parar el mundo". "Es ya una victoria. Después de que los movimientos sociales y sindicales llamaran a la primera huelga feminista de España el 8 de marzo, la defensa de los derechos de las mujeres ha estado en la primera plana de la prensa, en los debates políticos y en la actividad legislativa", subraya.El diario francés también pone de relieve que numerosas mujeres españolas se han organizado junto a sus compañeras de profesión para manifestarse, como las artistas, las cientificas, las universitarias y las periodistas.De "histórica" han calificado la huelga feminista en España algunos periódicos de Sudamérica como el argentino La Nación, que destaca el amplio seguimiento de los paros y lascongregadas en las calles.Por su parte, el periódico oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, se ha hecho eco asimismo de las movilizaciones que han tenido lugar en diferentes países del mundo, entre ellos, España. "El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convertido este año en setenta países del mundo en una jornada de huelga", señala el diario, al tiempo que destaca las reivindicaciones de las mujeres, en concreto, sus protestas contra las desigualdades en el mundo laboral.