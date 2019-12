Las 20 noticias de infoLibre más leídas en 2019

info Libre,

La verdad del niño "hipotecado" de Rivera: el Impuesto de Sucesiones no "arruinó" a Antonio



Los correos que prueban que Ayuso miente sobre su relación con Avalmadrid



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que este periódico desvelara que se había apropiado de un piso que debía responder de una deuda de sus padres con Avalmadrid, aseguró que su única relación con dicha empresa semipública fue preguntar "con qué persona se podía hablar" para que a la empresa de sus padres le dieran un crédito "si se daban las garantías" para que fuese avalada. "Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. Yo no tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada y porque corrió lista", explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid a preguntas de info Libre publicó los esa versión de la presidenta madrileña era falsa: Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo de Avalmadrid y, además de solicitarle información sobre la solvencia de varias empresas familiares, le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos.



En abril, el director de OkDiario, Eduardo Inda, y el periodista Antonio Maestre mantuvieron una discusión en El programa de Ana Rosa. Durante el debate, convertido en enfrentamiento, el jefe de OkDiario pidió "a toda la gente de Vox que, cuando vayan por la calle y se encuentren a este sujeto, le recuerden que les ha llamado cómplices de un asesinato", en alusión a un tuit del periodista de La Marea sobre el asesinato de Laura Luelmo: "Los que defendéis a Vox sois responsables de que muertes como la de Laura Luelmo sucedan. Sois cómplices",



A raíz de las declaraciones de Inda, la Asociación de Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) hicieron público un comunicado en el que denunciaron las amenazas que estaba sufriendo Antonio Maestre a raíz de la publicación de una noticia sobre la presunta financiación ilegal de Vox en Cartagena (Región de Murcia), y en ese texto achacaron dichas amenazas a "los excesos verbales que a menudo se cometen en los programas de debate político en televisión, como cuando un tertuliano". 

Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres en Madrid con la que evitó el embargo de los acreedores 

Antes de que Isabel Díaz Ayuso fuera investida como presidenta de la Comunidad de Madrid, info Libre destapó que la política había aceptado la donación de un piso de sus progenitores cuando éstos eran avalistas solidarios de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid. Al aceptar la donación, Ayuso conseguía evitar que el inmueble fuera embargado por los acreedores, que siguen sin cobrar su deuda desde 2011.

En el primer debate previo a las elecciones generales, emitido en RTVE, una de las muchas cosas que —por entonces aún líder del partido de Ciudadanos— llevaba bajo su atril era una noticia que por entonces estaba en boca de casi todos: Antonio, el niño "hipotecado". Durante el debate Rivera se dirigió a cámara y dijo: "Miren un paradigma y un ejemplo. Un chico de diez años, Antonio, está. Un niño de diez años tiene una hipoteca de 60.000 euros por un impuesto injusto, es decir, por lo que hereda del esfuerzo de su padre. Yo no quiero que el esfuerzo se penalice". Pero Albert Rivera no había dicho la verdad. Info Libre explicó, en la que se ha convertido en la noticia más vista del año, que las afirmaciones de Rivera se correspondían con mentiras sobre el Impuesto de Sucesiones, que en realidad nada tuvo que ver con las calamidades de la familia; es decir, la cuota por el IS fue del 10,4% sobre el incremento patrimonial logrado