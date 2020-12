La vacuna ya está en España: así será el proceso del "principio del fin" de la pandemia que empieza por Guadalajara

"Es el principio del fin de la pandemia", escribió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a primera hora de este sábado. La optimista frase no era para menos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech acababan de llegar a España. Concretamente a Guadalajara, desde donde pocas horas después de las 7.30 de la mañana comenzaron a repartirse de forma equitativa entre los puntos designados por todas las comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de que este domingo comience la vacunación en toda España. Tal y como avanzó infoLibre, será una interna y un trabajador de una residencia de mayores de la ciudad los primeros en recibirla. Ahí, definitivamente, comenzará ese "principio del fin".

El camino no ha sido fácil. Desde que la pandemia inundó nuestras vidas —y las de todo el mundo, claro— la ciencia ha estado trabajando en la búsqueda de la inmunidad frente al SARS-CoV-2 como si fuera el santo grial. Fue el pasado 9 de noviembre cuando Pfizer aseguró que su vacuna tenía una efectidad del 90% frente al covid-19. Apenas diez más tarde, la elevó: sus dosis funcionaban con una eficacia del 95%. La alegría y el optimismo inundó al mundo entero, también a España. Ya se veía esa luz al final del túnel de una crisis sanitaria sin precedentes en este siglo.

Así que la vacuna se autorizó. Y Reino Unido fue el país pionero en autorizarla. Ahora, este domingo, empezará a administrarse en España. Así lo anunció el ministro Illa el pasado 18 de diciembre en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa. "No queremos esperar un solo día. No es el fin. Es el principio del fin y queremos que este fin empiece lo antes posible", dijo entonces. Según fija el Plan de Vacunación contra el covid-19, en la primera etapa de la vacunación se llegará a 2,5 millones de personas: residentes y personal sanitario de residencias de mayores, así como de centros de grandes dependientes, y el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Esta fase se llevará a cabo entre enero y febrero. De esta manera, y según avanzó también el titular de Sanidad este miércoles, España recibirá durante las próximas 12 semanas un total de 4.591.235 dosis de la vacuna.

Tras esa primera parte de la población se vacunará al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; al resto de profesionales sanitarios y sociosanitario; y personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

Un reparto equitativo por comunidades autónomas

El Gobierno ha asegurado, en todo momento, que el reparto de las vacunas será equitativo en todas las autonomías. Así, según explicó Illa, las dosis se entregarán al principio de cada semana en repartos de alrededor de 350.000 unidades. Pero la delantera la llevará Castilla-La Mancha, que a las 8.30 horas de este domingo administrará la primera dosis en Guadalajara.

Aun así, el resto de comunidades autónomas ya han concretado sus planes. Mallorca recibirá este domingo 27 de diciembre las primeras 165 dosis de la vacuna para poder iniciar la vacunación en Baleares, que comenzará este mismo domingo por la tarde en la residencia de ancianos Oms-Sant Miquel de Palma. Cantabria administrará 35 dosis a los residentes del Centro de Atención a la Dependencia de Cueto también este domingo. A Euskadi llegarán 405 dosis que recibirán los usuarios de los centros residenciales Ajuria de Vitoria (Álava), centro asistencial Elorrio-IFAS, en Vizcaya, y de Caser Betharram de Hondarribia (Gipuzkoa). Madrid recibirá 1.200 dosis para los ancianos de tres residencias, según anunció este sábado su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En Extremadura irán a parar a dos residencias de Mérida: Rosalba y El Prado de Mérida.

Por su parte, Castilla y León arrancará su campaña de vacunación en una residencia de ancianos de Palencia, con un envío "testimonial" que llegará desde el Ministerio de Sanidad. En principio, será a lo largo de los días 28 y 29 de diciembre cuando Castilla y León reciba la primera entrega de vacunas, por lo que la previsión es que a partir del miércoles, 30 de diciembre, se extienda a toda la población diana. Mientras, la Consellería de Sanidade de Galicia practicó este sábado un simulacro de cara al reparto y la administración de las vacunas, que arrancará este domingo en una residencia sociosanitaria del área sanitaria de Santiago. El Ministerio de Sanidad ya ha ratificado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) el envío inicial de las primeras 500 dosis este domingo y el lunes la segunda remesa de dosis, con una cantidad aproximada de 18.000.

También se sabe ya qué planes maneja la Región de Murcia, que recibirá este 27 de diciembre 335 dosis de la vacuna que serán administradas en primer lugar en dos residencias: la de personas mayores de Mensajeros de La Paz de San Pedro del Pinatar y el centro para personas con discapacidad de Churra. En Aragón se pondrán las primeras vacunas en la Residencia Romareda de Zaragoza, el Hogar San José de Teruel y la Residencia Somontano, de Barbastro (Huesca).

Por último, las primeras vacunas contra el coronavirus en Andalucía se pondrán este domingo en la residencia Beato Fray Leopoldo de Granada capital, en el centro de mayores La Milagrosa de Armilla y en el hospital Clínico. Fuentes de la Junta de Andalucía informaron a Europa Press de que este domingo "comienza la vacunación del covid-19 en las ocho provincias" y que el Gobierno enviará "1.840 dosis" que se distribuirán por residencias y hospitales.

Las Fuerzas Armadas, dentro de la operación Misión Baluarte, han trasladado en avión las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus a las islas Canarias, Baleares y Melilla, mientras que a Ceuta han sido aerotransportadas en helicóptero, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Madrid, la voz discordante

Pero la vacunación, frente al optimismo que genera, tampoco ha estado exenta de polémica. La Comunidad de Madrid, que ha abanderado la voz discordante con el Gobierno en toda la crisis sanitaria originada por el coronavirus. Su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, hizo un llamamiento el pasado jueves —coincidiendo con el día de Nochebuena— al Ministerio de Sanidad para que "lleguen más vacunas". Y "pronto". "Lo antes posible", dijo.

"Queremos hacer un llamamiento desde la Comunidad de Madrid para que lleguen más vacunas, que lleguen pronto, lo antes posible, y que podamos proteger en primer lugar a los más vulnerables, pero también al resto de la población, para pronto recuperar nuestras vidas", dijo la líder del Ejecutivo durante una visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para felicitar la Navidad a sus profesionales. Ayuso señaló que el número de vacunas que "teóricamente" van a recibir las comunidades autónomas, en concreto la de Madrid, "es un número realmente bajo con el que es muy difícil proteger ahora mismo a los ciudadanos y hace falta, por tanto, más recursos".

"Nosotros, como gobierno autonómico que conoce bien la lucha contra la pandemia, nos ofrecemos a dar nuestra ayuda para cualquier cosa, para almacenar, para logística, para hacer cualquier gestión necesaria para que estas vacunas lleguen pronto y podamos de manera eficaz proteger a los ciudadanos", ha agregado la presidenta, que ofreció su hospital de pandemias recién inaugurado, el Enfermera Isabel Zendal, como almacén central de vacunas poco antes de contratar a una empresa para guardar las dosis, según publicó infoLibre.

Una vacunación voluntaria

Un interrogante que ha rodeado a todo el asunto de las vacunas ha sido el relativo a si será o no obligatorio administrársela. Según el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público el pasado día 21, el número de españoles dispuesto a vacunarse inmediatamente ha aumentado al 40,5%, frente al 32,5% que mostraba su disposición a recibir la vacuna en cuanto fuera aprobada en la encuesta de noviembre.

El propio Illa ya avanzó hace semanas que el Gobierno no contemplaba que la inmunización fuera a ser obligatoria. Y así será. Administrársela será o no será una decisión individual y voluntaria, aunque el Registro de Vacunación recogerá los motivos de quienes se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en los diferentes grupos de población.

La vacuna, también en el resto de la UE

La unión Europea también celebró este sábado la llegada de la vacuna a todos sus estados miembros. Lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo, optimista, que ya se comienza "a doblar la esquina de un año difícil". "Hoy es el día de la llegada y mañana comenzará la campaña de vacunación. La vacuna contra el covid-19 ha sido suministrada a todos los países de la UE, y la gente comenzará a recibirla en Atenas, Helsinki, Sofía... Esta campaña va a ser un conmovedor momento de unidad", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV