El despertar estratégico de Europa

No cabe duda de que en los últimos meses se está produciendo en Europa una cohesión en materia de política exterior y de seguridad cada vez más fuerte. La primera presidencia de Trump fue un primer empuje en la puesta en marcha de la segunda Estrategia de Seguridad, donde nace frente a él, por parte de la Alta Representante Federica Mogherini, la noción "autonomía estratégica", que fue desarrollada por el Alto Representante Josep Borrell, quien a su vez aprueba la Brújula Estratégica. Sin embargo, es sabido que la Brújula Estratégica se elaboró un poco antes de la agresión rusa a Ucrania; por lo tanto, el cambio profundo en la política exterior, de seguridad e incluso de defensa nace posteriormente como consecuencia de los últimos cuatro años de la agresión rusa a Ucrania desde el 24 de febrero del 2022. Por lo tanto, en estos cuatro años se ha dado un empujón enorme a la defensa, urgidos por la necesidad.

En las últimas semanas o meses, especialmente desde las elecciones húngaras del 12 de abril, se está produciendo un despertar estratégico de Europa. Día a día, pero que posiblemente empezó hace un año con el Libro Blanco de Defensa presentado por el comisario de Defensa y del Espacio Kubilius en marzo de 2025. Asimismo, hay que tener en cuenta que en los últimos meses se está produciendo un debate en torno a la política de seguridad y la necesidad de su reforzamiento. Está habiendo diversas publicaciones en torno a las distintas posiciones de los Estados miembros, en concreto de Alemania y Francia, aunque se busca un refuerzo compartido.

Estamos pendientes de la publicación de la tercera estrategia de seguridad de la UE, que parece que será inminente, y que de alguna forma será el punto de partida de los nuevos desarrollos y debates futuros, como en materia de defensa, por ejemplo la operacionalización del artículo 42.7, y estamos seguros de que tendrá una repercusión grande en la política de defensa europea. En el mes de junio, ha sido designada una nueva secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, en sustitución de la española Belén Martínez Carbonell, quien a pesar de la corta duración de su mandato ha desempeñado un papel importante. Su sustituta es la exministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, lo cual tiene dos implicaciones. Por un lado, significa que los gobiernos quieren reforzar la política de seguridad y defensa, y por otro, al designar a una exministra de uno de los seis países importantes se está mostrando que la puesta en marcha de la defensa europea autónoma será un hito importante de la política exterior para los próximos años.

Se está negociando estos días el Plan Financiero Plurianual (2028–2034), donde el incremento en defensa es espectacular

Asimismo, el día 1 de julio, Irlanda asumió la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha planteado los tres pilares de su presidencia. En materia de seguridad plantea la necesidad de desarrollo de capacidades de defensa crítica, así como impulsar el trabajo sobre la nueva estrategia europea: “Promoveremos el desarrollo y evolución de la política de defensa de la Unión Europea, para asegurar que siga respondiendo a las crisis actuales, e impulsaremos el trabajo sobre movilidad militar y adquisiciones de defensa…”. Plantea, además, otros temas en defensa, lo cual es muy significativo, teniendo en cuenta que Irlanda es uno de los únicos cuatro países neutrales de los 27 Estados miembros de la UE. Hay que resaltar también que se está negociando estos días el Plan Financiero Plurianual (2028–2034), donde el incremento en defensa es espectacular (entre cuatro y diez veces el plan anterior), lo cual refleja que la defensa es una de las primeras prioridades de la Unión para la próxima década.

En los últimos días, el 13 de julio de 2026, se ha aprobado una Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos en la que participan diez países de Europa (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia, de la UE, además de Noruega, Reino Unido y Ucrania). Los integrantes reconocen la creciente amenaza que representan los misiles balísticos y la importancia cada vez mayor de las capacidades de defensa para la seguridad del continente europeo. Esta coalición tiene un carácter estrictamente defensivo.

Por otro lado, al día siguiente, el 14 de julio, Día de La Bastilla, Fiesta Nacional Francesa, ha habido un desfile militar en el que la gran novedad ha sido la participación de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde han marchado 500 soldados aliados junto a las tropas francesas. Entre ellos, 25 ucranianos y 21 españoles, con representación de tropas de tierra, infantes de marina y miembros del Ejército del Aire y del Espacio. También participó un caza F-18 con base en Zaragoza. El eslogan del desfile de este año era: "El despertar estratégico de Europa". Además de los europeos, estuvieron Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y participaron 25 Jefes de Estado y de Gobierno, lo cual manifiesta el respaldo y la mejora de la situación de Ucrania en la guerra.

El 8, 9 y 10 de julio, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo realizó un curso de verano en la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial que ha tenido una gran repercusión en los medios. Se titulaba El imperativo de la seguridad y defensa de la Unión Europea, con objetivo de analizar y plantear las diversas alternativas que se están produciendo en esta circunstancia histórica que lleva a la necesidad imperativa de relanzar la política de defensa europea, de forma autónoma y con capacidad de disuasión suficiente. Entre las ponencias, destacó la presencia y participación de Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el responsable de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, titulada "Una Europa segura en un mundo mejor".

--------------------------------------------------

Francisco Aldecoa Luzárraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y Catedrático Emérito de Relaciones Internacionales de la UCM