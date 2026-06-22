Ayuso marca el paso a Feijóo en el 'caso Begoña Gómez' y la defensa de Peinado

La última decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la justificación que le acompaña en la que alude incluso a un hipotético riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas ha abierto una nueva polémica en torno a una instrucción que acumula críticas, recursos y reproches institucionales. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para estudiar una eventual sanción disciplinaria por esas afirmaciones, rechazadas también por asociaciones y mandos policiales.

Sin embargo, dentro del Partido Popular la decisión ni se interpreta ni se responde de la misma manera ni con la misma intensidad. Mientras la dirección nacional del PP intenta acompasar su ofensiva contra Pedro Sánchez con cierta cautela respecto a las decisiones más controvertidas del magistrado, el PP de Madrid y el entorno político de Isabel Díaz Ayuso han optado por una defensa mucho más explícita de la actuación de Peinado.

Durante el fin de semana, los principales portavoces nacionales del partido aprovecharon la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para cargar contra el presidente del Gobierno. No obstante, ni el secretario general del partido, Miguel Tellado, ni su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra asumieron plenamente las tesis más polémicas del auto. De hecho, evitaron respaldar las referencias del juez a los escoltas de Gómez, y Gamarra apoyó las críticas formuladas por las asociaciones policiales, que consideran injustificado poner bajo sospecha a los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente español.

Este lunes, Feijóo —en una comparecencia extraordinaria— admitió que se podía “discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos”, pero añadió que “ni el Consejo ni el auto” ponían “en cuestión los presuntos delitos de la investigada”. “La referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas", planteó. En privado, sin embargo, el PP nacional cree que la medida de retirarle el pasaporte a Gómez era “innecesaria” y creen que el ejemplo está en lo que hizo el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, al que permitió conservarlo por su relevancia pública y arraigo.

Ayuso defiende a Peinado y NNGG de Madrid aplaude su último auto

Así, mientras Génova intenta explotar políticamente el caso sin quedar atada a cada decisión de Peinado, el PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido asumir la defensa del magistrado como parte de su propia estrategia de confrontación con Sánchez. Esa posición empieza a proyectarse también sobre las estructuras nacionales del partido a través del ascenso de Ignacio Dancausa, actual secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Madrid, que el próximo mes de julio será ratificado como líder nacional. En un post en X, NNGG de Madrid aplaudió el último auto de Peinado con un vídeo del ultra Álvaro Ojeda.

Pero la publicación no solo es una anécdota. El alineamiento del PP madrileño con la instrucción de Peinado ha sido constante. Dirigentes del Gobierno regional y del grupo parlamentario han convertido el caso Begoña Gómez en uno de los principales ejes de oposición al Ejecutivo central. En septiembre de 2025, la propia Ayuso denunció la "persecución” contra el juez Peinado y dijo que no tenía “cabida en una democracia liberal". "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, aseguró.

Sus declaraciones en defensa del magistrado han sido recurrentes a lo largo de los dos años de instrucción, pese a que esta ha estado marcada por decisiones muy controvertidas, más de una decena de ellas corregidas o limitadas por la Audiencia Provincial de Madrid u otras instancias superiores. Tras la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular, la presidenta madrileña afirmó: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable".

Hace dos meses, en abril, la baronesa del PP acusó al ministro Félix Bolaños de "desprestigiar" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez y dijo que ver a un ministro de Justicia desacreditando a un juez era "algo que nunca se ha visto en una democracia liberal”. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, sostuvo. Este lunes, la reacción de Ayuso fue criticar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero por cargar contra Peinado.

Además, los apoyos al magistrado han adquirido una dimensión política añadida por sus conexiones familiares. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio gobernado por la formación de Isabel Díaz Ayuso. El PP de Madrid, a través de Alfonso Serrano, salió en su defensa cuando se conoció ese vínculo, denunciando "acoso" contra la edil por su relación familiar con el magistrado.

La Asamblea de Madrid citó a declarar a Gómez; el Senado, no

Para evidenciar estas dos intensidades entre Génova y el PP madrileño está también el hecho de que los de Ayuso llamaran a Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación impulsada por los conservadores en noviembre de 2024, mientras que el PP rechazó finalmente citarla en la comisión del Senado, donde también cuenta con mayoría absoluta. Esa diferencia de criterio refleja dos estrategias distintas: una más agresiva en Madrid y otra más medida en la dirección nacional.

El secretario general del PP de Madrid, el citado Alfonso Serrano, defendió llamar a Gómez a la comisión de investigación sobre la Complutense. Dijo que no hacerlo sería "ilógico" porque era "la principal responsable" y "la que está en el foco". También sostuvo que "gran parte" de la gestión de su cátedra se había hecho "en La Moncloa". En el marco de esa comisión, el portavoz Carlos Díaz-Pache calificó la cátedra de Gómez de "irregular y arbitraria", pese a que varios comparecientes defendieron su legalidad.

En el caso de Génova, en un primer momento Feijóo dijo que esperarían al desarrollo del sumario antes de decidir si la citaban. Después, el portavoz nacional, Borja Sémper, cerró la puerta alegando que el PP fiscalizaba a Sánchez, no a su esposa. En Génova eran reticentes a "cruzar esa línea" porque Gómez, explicaban, "no se dedica a la política" y asumían que, al estar ya procesada, tendría que declarar ante el juez. Sin embargo, no han dudado en llamar a las hijas de Zapatero, que tampoco se dedican a la política, en relación con Plus Ultra.

Ayuso vuelve a marcar el camino

La situación coloca a Alberto Núñez Feijóo en una posición delicada. Por un lado, el PP quiere explotar políticamente el procesamiento de la mujer de Sánchez. Por otro, las sucesivas polémicas de Peinado —algunas corregidas o cuestionadas por instancias superiores y otras ahora bajo examen del CGPJ— dificultan una identificación total con el magistrado.

En ese contexto, el PP de Madrid vuelve a actuar como punta de lanza. Mientras Génova calibra los riesgos de vincular su estrategia política a cada paso del instructor, el entorno de Ayuso se mantiene en una defensa mucho más rotunda de una causa judicial que considera central para desgastar al Gobierno de Sánchez. La celebración pública de la última decisión de Peinado por parte de Nuevas Generaciones de Madrid ha vuelto a evidenciar esa doble estrategia dentro del propio Partido Popular.