El Gobierno de Ayuso asegura que dará toda la información "debida" sobre Madrid Network

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que el Gobierno madrileño dará "toda la información debida" sobre Madrid Network y ha asegurado que el "único motivo" porque el que no lo había facilitado hasta ahora era por "la protección de datos".

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Albert ha asegurado que "darán toda la información debida", después de que el Tribunal Supremo, en un auto, haya solicitado a la Comunidad de Madrid facilitar las memorias anuales de la empresa requerida por un ciudadano a través del Portal de Transparencia.

"¿Saben el único motivo por el que nosotros no dábamos los datos? Por la protección de datos (...) Una vez que nos han dicho que podemos darlos, daremos toda la información debida", ha asegurado Albert.

Según publicó 'eldiario.es', la expresidenta Esperanza Aguirre transfirió 80 millones de euros a esta empresa público-privada de un préstamo concedido por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid destinado a desarrollo e innovación, y la entidad aún no ha devuelto las cuotas.

Madrid Network, donde trabajó en el pasado la propia presidenta, mantuvo conexiones y contratos con varias empresas y altos cargos, entre ellas una empresa relacionada con el exministro Montoro, a la que la entidad aportó 1,8 millones de euros.